Humor, der entwaffnet

Kann man Hass und Gewalt mit Humor trotzen? Der Mannheimer Verleger Ulrich Wellhöfer ist davon überzeugt, dass er neben Mitgefühl und Liebe ein Mittel ist, um nicht an der Monstrosität der Gräuel zu verzweifeln, die diese Welt spätestens seit dem 11. September 2001 verändert haben. Bei einem "9/11 Memorial" im Casino des Mannheimer Capitols zieht er den Mannheimer Kabarettisten und Autor Paul Nikolaus Steiner als Zeugen heran, dessen "Jüdische Miniaturen" er neuentdeckt und veröffentlicht hat.

Die musikalisch-literarische Revue "Heiteres aus ernster Zeit" eröffnet Wellhöfers Ehefrau Nicole Fieber mit dem Saxofon und der Klavierballade "Someday we'll all be free" (Eines Tages werden wir alle frei sein). Popstar Alicia Keys hatte sie bei der Benefizveranstaltung kurz nach den Anschlägen in New York gesungen.

Jüdischen Autor wiederentdeckt

Fasziniert vom jüdischen und osteuropäischen Humor, war Wellhöfer auf den 1894 in Mannheim geborenen Steiner gestoßen, der im Berlin der 1920er unter anderem bei Trude Hesterbergs Kabarett "Die Wespen" Karriere machte. Die subversive Kraft des Humors wird etwa an der Episode um ein verbotenes Schofar (ein Horn, das in der Synagoge verwendet wird) deutlich, das ein Rabbi geschickt als Hörrohr tarnt.

Selbst wenn man alles verbieten könne, so der Verleger, dann nicht den Spott über die Herrschenden, Demagogen, Terroristen und Fanatiker, denen mit dem Verstand nicht beizukommen sei. Steiner, der sich 1939 in der Schweiz das Leben nahm, hätte wohl auch nach "9/11" diese Humorblüte erzählt: "Feitelbaum und Meier fahren nach New York. Als sie die riesigen Wolkenkratzer sehen, lächelt Meier geringschätzig: 'E Kunststück von Columbus, Amerika ze entdecken!'" bh