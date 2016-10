„Ich bin auch nur ein Mensch“

Haben ihre Maskeraden bald ein Ende? Lady Gaga. © Inez and Vinoodh Photo

Beim Interview in der Mercedes-Benz-Arena Berlin trägt sie nur wenig am Leib: ein leoparden-artiges Oberteil, sehr kurze ausgefranste schwarze Shorts, schwarze Stiefel. Lady Gaga (30) möchte mit ihrem neuen Album "Joanne" als Mensch wie du und ich, quasi zum Anfassen wahrgenommen werden. Vielleicht nimmt sie ihren Interviewpartner auch deshalb dauernd in den Arm.

Lady Gaga, früher hatten Sie sich stärker an elektronischen Beats orientiert. Warum nun auf "Joanne" die Rückbesinnung auf traditionelle Instrumente?

Lady Gaga: Wir wollten ganz sicher gehen, dass die Melodien wirklich klassisch und gut werden. Erst danach haben wir weitere Produktionselemente hinzugefügt. "Perfect Illusion" hat für mich eine herausragende Energie. In dem Stück steckt so viel Kraft, so viel Ärger, so viel Wut.

Lady Gaga Die Künstlerin: Geboren am 1986 in New York und aktiv seit 2001, wählte Stefani Joanne Angelina Germanotta 2007 ihren Künstlernamen nach dem Queen-Hit "Radio Ga Ga". 2008 brachten Lady Gagas zweite Single "Poker Face" und das Album "The Fame" den weltweiten Durchbruch. Bis heute hat sie mehr als 170 Millionen Tonträger verkauft - und ist eine der erfolgreichsten Popstars der Gegenwart. Die Helferin: 2012 gründete sie die Born This Way Foundation, eine Non-Profit-Organisation, mit der sie jungen Menschen hilft, mutiger und freundlicher miteinander umzugehen. Das Album: Lady Gagas sechstes Studioalbum ("Joanne") erscheint am 21. Oktober und enthält in der Deluxe-Version 14 Songs - "Perfect Illusion" und "Million Reasons" sind bereits als Singles erschienen. dms

Man kann den Text auch so interpretieren, dass er von der Trennung von Taylor Kinney handelt. Gegen wen also richten Sie Ihre Wut in "Perfect Illusion"?

Lady Gaga: Meine Wut richtet sich nicht gegen jemanden. Sondern ich bin m i t jemandem zusammen wütend. Gemeinsam toben wir gegen die verwirrenden, widersprüchlichen Gefühle, gegen die Stürme, die in uns wüten. Der Song ist keine Abrechnung! In "Perfect Illusion" steckt nicht die Spur von Hass oder von Rache oder dergleichen. Es geht einfach darum, was das Leben manchmal mit uns macht.

Sie sind immer von vielen Leuten umgeben. Haben Sie überhaupt die Chance, für sich zu sein?

Lady Gaga: Ja. Ich bin ja nicht rund um die Uhr in Gesellschaft. Und nur, weil du nicht allein bist, heißt das ja auch nicht, dass du nicht einsam sein kannst. Ich war schon in einem Raum mit 20 000 Menschen und ich habe mich tierisch einsam gefühlt.

Warum?

Lady Gaga: Ach, nicht zuletzt wegen dieser Barriere. Ich werde seit Jahren immer und überall erkannt, das schränkt meine Freiheiten stark ein. Deshalb ist es mir so wichtig zu betonen: Ich bin genauso wie ihr. Auch nur ein Mensch. Ich bin genauso wie du. Jetzt gerade zum Beispiel machen wir beide einfach unseren Job. Lady Gaga zu sein, das ist mein Job.

Sind Sie weniger Kunstprodukt als früher? Mehr "real"?

Lady Gaga: Sicherlich. Das sehe ich auch so. Das ist der Ort im Leben, an dem ich mich jetzt befinde. Jedes Mal, wenn ich ein Album mache, dann werde ich selbst zu dieser Musik. Meine Mitstreiter auf diesem Album, Mark Ronson, Beck, Florence Welch, Kevin Parker, Blood Pop, Father John Misty bestärken mich darin. Ich lege auf dem neuen Album viel Augenmerk aufs Musikalische, damit fühle ich mich total wohl.

Mit welchen Hintergedanken haben Sie sich diese coolen Indie-Rock-Typen als Kollaborationspartner gesucht?

Lady Gaga: Ich habe nicht gedacht: "Hey, ich kaufe mir einen Haufen von Indie-Rock-Hipstern ein". Meine Überlegung war, von der lyrischen und melodischen Begabung dieser Künstler zu profitieren. Beck zum Beispiel ist in meinen Augen der würdige Nachfolger von David Bowie. Jetzt mit ihm zu arbeiten und "Dancin' In Circles" zu schreiben, das war für mich nicht nur eine euphorische Erfahrung, sondern hat auch mein Selbstwertgefühl enorm gehoben.

Wovon handelt der Song?

Lady Gaga: Es geht darum, vollkommen im Einklang mit deiner Einsamkeit zu sein.

Sind Sie gerne einsam?

Lady Gaga: Bisweilen. Es ist auf jeden Fall möglich. Manchmal fühlt es sich auch schrecklich an, allein und einsam zu sein - kommt darauf an.

Wie persönlich ist der schöne Country-Folk-Song "Million Reasons" mit der Zeile "There are a hundred reasons to walk away / Maybe I need a good one to stay"?

Lady Gaga: Oh, sooo persönlich. Die Zahl der Menschen in meinem Leben, denen ich mich nahe fühle, die ist wirklich groß. Menschen, die mich auffingen, wenn ich das Gefühl hatte, mir wird der Boden unter den Füßen weggezogen. "Million Reasons" ist diesen Menschen gewidmet. Er ist wie ein Gebet dafür, dass ich mich endlich wieder besser fühlen kann.

Haben Sie viele Freunde?

Lady Gaga: Ja, ich bin ein sozialer Mensch. Aber die wahre Kraft dieses Albums besteht darin, dass ich mir selbst endlich eine gute Freundin geworden bin.

Bald ist Präsidentschaftswahl in den USA. Wir müssen nicht darüber sprechen, dass Sie Hillary Clinton gegenüber Donald Trump den Vorzug geben. Aber denken Sie, diese Wahl ist besonders wichtig?

Lady Gaga: Ja, es ist extrem wichtig, dass die Menschen ihr Wahlrecht nutzen. Und noch wichtiger ist es, im Interesse der Allgemeinheit zu wählen. Nicht nur an sich selbst zu denken. Sich nicht nur von seinen eigenen, persönlichen Gefühlen verleiten zu lassen. Du kannst den Leuten nicht vorschreiben, wen sie wählen sollen. Du kannst den Leuten nicht vorschreiben, wie sie fühlen sollen. Ich mache das nicht. Ich gebe deshalb auch keine Wahlempfehlung. Ich möchte aber die Leute ermutigen, sich zu beteiligen, sich einzumischen, mitzumachen.