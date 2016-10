„Ich bin ein panischer Mensch“

Abschied von der Nacht und den Drogen: Seit 2006 lebt Benjamin von Stuckrad-Barre ohne harte Drogen und Alkohol. © Julia Zimmermann

Drogen, Alkohol, Essstörung: Der Schriftsteller und Journalist Benjamin von Stuckrad-Barre (41) hat turbulente Jahre hinter sich. Seit 2006 lebt er drogenfrei. In seinem Buch "Panikherz" beschreibt er den schweren Weg dort hin - und in "Nüchtern am Weltnichtrauchertag" frönt er dem Wassertrinken.

Herr Stuckrad-Barre, in "Nüchtern am Weltnichtrauchertag" schreiben Sie von der Melancholie des Wassertrinkers, der Exzessen abgeschworen hat, am Weltnichtrauchertag aber munter qualmt. Wieso sind Kippen okay, ein ordentlicher Rausch aber nicht?

Benjamin von Stuckrad-Barre: Nur für mich. Ich bin ja keine moralische Institution, die das eine verurteilt und das andere gutheißt. Das Trinken bekommt mir nicht und das Rauchen schädigt mich bloß langfristig, das merke ich im Moment aber noch nicht.

Benjamin von Stuckrad-Barre Benjamin von Stuckrad-Barre (41) arbeitet als Schriftsteller, Journalist und Moderator. Seine Bücher werden der Popliteratur zugerechnet. Er ist verheiratet, hat ein Kind und lebt in Berlin. Stuckrad-Barre wurde als jüngstes von vier Kindern einer Pastorenfamilie geboren und wuchs in Rotenburg an der Wümme (Niedersachsen) auf. Seinen literarischen Durchbruch hatte er mit seinem 1998 erschienenen Debütroman "Soloalbum", der 2003 auch als Film herauskam. Zuletzt erschienen im Frühjahr 2016 Stuckrad-Barres Roman "Panikherz" und Ende Oktober das 80-Seiten-Büchlein "Nüchtern am Weltnichtrauchertag".

Kann das eine ohne das andere überhaupt Spaß machen?

Stuckrad-Barre: Es gibt Amateurraucher, die sagen: "Zum Alkohol rauche ich ganz gerne mal eine". Diese Schnorrer halte ich mir vom Leib, indem ich Menthol-Zigaretten rauche. Da sagen Männer: "Oh nee, kein Menthol". Frauen freuen sich immer, da erreiche ich also zu 100 Prozent meine abendliche Zielgruppe.

Wieso nur Wasser und kein Saft? Ein bisschen Spaß muss sein?!

Stuckrad-Barre: Das sind graduelle Spaßunterschiede. Der Spaß an einem Saft ist für mich nicht so viel höher, dass er rechtfertigen würde, so viel Zucker in mich reinzuschütten. Weil ich immer Angst habe, dass ich zu dick bin oder zunehme, kann ich keine so immense Zuckerzuführung dulden.

Ist ein klarer Kopf wirklich so förderlich?

Stuckrad-Barre: Nein, das ist ein riesiger Nachteil, besonders abends, wenn alle anderen keinen klaren Kopf haben. Die Ausgehnacht ist ja dazu da, den klaren Kopf mal schön unklar zu machen. Den Kopf durchlüften und neben die Logik treten, davon handelt ja die Nacht. Und da ist der rational denkende, nüchterne Kopf gar nicht vorgesehen, der stört eher.

Wovor haben Sie jetzt nach "Panikherz" noch Panik?

Stuckrad-Barre: Vor dem nächsten Buch, immer. Ich habe jetzt erst begriffen, was der Begriff Panik bei Udo Lindenberg heißt. Es ist ja ein Widerspruch, er sagt: "Keine Panik", andererseits hatte er jahrzehntelang den Panik-Gürtel und seine Band heißt "Panik Orchester". Bei ihm ist Panik das jeweils situationsadäquate Gegengift. Als er anfing und es in Deutschland allzu gemütlich war, musste man mehr Panik in die Gesellschaft bringen. Und heute ist die Welt so aufgeregt, dass die Panik ein Dauerzustand ist. Deshalb gilt nunmehr: keine Panik. Ich bin von der Grundveranlagung ein hysterischer, panischer Mensch. Der Anlass kann gar nicht klein genug sein.

Lässt sich auch nüchtern ein Buch schreiben?

Stuckrad-Barre: Ich habe noch nie unnüchtern ein Buch geschrieben. Schreiben handelt von Organisation - und Rausch handelt von der Desorganisation. Es hat bei mir zum Glück nie funktioniert, anders als nüchtern zu schreiben, sonst hätte ich mit den harten Drogen nie aufhören können. Denn das Schreiben ist das Wichtigste in meinem Leben.

In "Panikherz" schreiben Sie die Geschichte Ihres Niedergangs und die Rückkehr in eine drogenfreie Welt. Ist nun alles erzählt?

Stuckrad-Barre: Ich erzähle eine Geschichte, ich denke mir irre viel aus, lasse viel weg. Schon immer habe ich mein Leben als Abraumhalde benutzt. Alles, was ich erlebe, kann da einfließen, aber vieles wird eben auch nicht geschrieben, weil es unerheblich ist oder aber anderer Leute Persönlichkeitsrechte tangiert.

Bleiben diese nicht erzählten Ereignisse unter Verschluss?

Stuckrad-Barre: Das weiß ich nicht. In "Panikherz" beispielsweise kommen nahezu keine Frauen vor. Mir war klar, dass ich plastisch und wahrheitsgetreu über die existenzielle Erfahrung der Drogensucht schreiben wollte, radikal diese Erfahrung darlegen. Es sollte wahr sein, aber nicht zwangsläufig echt. Wenn ich mit derselben Methode über Liebe geschrieben hätte, wäre das wahnsinnig eklig gewesen.

In "Panikherz" beschreiben Sie, dass Sie im Hotel leben oder in Wohnungen ohne Möbel und Lampen. Ist das noch so?

Stuckrad-Barre: In Berlin habe ich eine Wohnung, die angeblich meine ist. Es gibt hier sogar Lampen. In Los Angeles bleibe ich gerne sehr lange am Stück, Berlin deprimiert mich nach einer Weile. Ein aufregendes Leben muss nicht immer in Metropolen stattfinden. Man kann bestimmt auch in Mannheim ein aufregendes Leben führen. Mannheim hat doch diese tolle Straßenübersichtlichkeit, wie ein Schachbrett. Die Quadrate. Wie Schiffe versenken. Das ist toll.

1999 haben Sie zusammen mit Christian Kracht die Werbeplakate von Peek & Cloppenburg geschmückt. Wofür wären Sie heute das perfekte Werbegesicht?

Stuckrad-Barre: Vielleicht für eine Krankenversicherung. Vorher, nachher. Für das Nachher-Bild bräuchten sie einen anderen, aber für das Vorher-Bild stünde ich parat.