„Ich bin mehr Schauspieler“

Meat Loaf steht für Stimmgewalt, Theatralik und eines der erfolgreichsten Alben der Rockgeschichte: "Bat Out Of Hell" von 1977. Für sein neues Studioalbum "Braver Than We Are" hat er wieder mit seinem damaligen Erfolgsproduzenten und Song-Schreiber Jim Steinman zusammengearbeitet. Die teilweise wirren Songstrukturen und eigenwilligen Gesangsansätze auf der Platte erklärt der texanische Sänger im Telefon-Interview zu künstlerischem Vorsatz. Kurz vor dem Gespräch untersagte das Management weiterführende Fragen etwa zu Meat Loafs Gesundheit oder Tagespolitik.

Meat Loaf, eigentlich wollte ich zuerst fragen, wie es Ihnen geht - nach dem Zusammenbruch auf der Bühne Mitte Juni in Edmonton. Nun lautet die erste Frage: Wie geht es Ihnen mit Ihrer neuen Platte? Sie klingt ja schon zu Anfang stilistisch recht wirr, Ihr Gesang oft ungewohnt brüchig, dafür kann man Songs wie "Godz" sehr politisch verstehen . . .

Meat Loaf: Sie sollten diese Platte nicht nach einzelnen, herausgepickten Songs beurteilen. Schon die erste Nummer "Who Needs The Young" (Wer braucht die Jugend?) ist das Politischste und politisch Unkorrekteste, was Jim jemals geschrieben hat. Aber das war bereits 1966, da war er 19. Und zum Gesang: Ich bin ja mehr Schauspieler als Sänger. Deshalb habe ich entschieden, dass jeder Song auf dieser Platte von einem 19-Jährigen gesungen wird.

Meat Loaf Der Sänger und Schauspieler wurde als Marvin Lee Aday am 27. September 1947 in Dallas geboren. Die Rock-Welt kennt ihn besser unter seinem Künstlernamen Meat Loaf (Fleischklops), der als Musical-Sänger und Mitglied des "Rocky Horror Picture Show"-Ensembles ersten Ruhm erntete. 1977 folgte "Bat Out Of Hell". Das von Jim Steinman komponierte und produzierte Monumentalalbum avancierte mit über 34 Millionen verkauften Exemplaren zu einer der erfolgreichsten Platten der Rockgeschichte. Meat Loafs 13. Studioalbum "Braver Than We Are" erscheint heute bei Caroline/Universal. jpk

Okay . . .

Meat Loaf: Ja, ich habe also verschiedene 19 Jahre alte Charaktere erschaffen, die ich alle verkörpere. Bis zum Schlusssong "Train Of Love", der nicht einfach ein Liebeslied ist, sondern die Suche eines jungen Mannes nach sich selbst thematisiert. Deshalb habe ich bewusst die letzte Zeile "Ich weiß nicht, wer ich bin" eingefügt. Und im ersten Song spiele ich den jungen Jim Steinman. Viele Bands gehen ins Studio und spulen quasi ihre vorgefertigten Songs ab. Das haben wir nie getan! Auch nicht auf der Bühne. Auch da spiele ich Charaktere, beschwöre Szenen herauf - wie in einem Film, nur auf der Bühne. Trotzdem ist dieses Album so kohärent geworden, dass ich es nach dem ersten Hören gleich wieder habe auflegen lassen. Der Kreis schließt sich perfekt, der Kreis des Lebens . . .

Ihre früheren Arbeiten mit Steinman waren oft etwas märchenhaft, optisch und inhaltlich voller Fantasy- oder Horrorelemente. "Braver Than We Are" (Tapferer als wir es sind) hört sich deutlich realitätsbezogener an, auch vom Titel her . . . soll er uns etwas Bestimmtes sagen? Womöglich politisch?

Meat Loaf: Das ist ein zweischneidiges Schwert: Einmal fühlen wir uns oft tapferer, als wir wirklich sind. Dann sind wir tatsächlich tapferer, als wir es normalerweise wären.

Macht Letzteres einen fit, für den Kampf mit den apokalyptischen Bikern auf dem Plattencover?

Meat Loaf: Das sollen die vier Reiter der Apokalypse sein. Sie sind aber eher ein Anliegen der Plattenfirma.

Mit Ausnahme von Rap oder Techno scheint mir so ziemlich jeder erdenkliche Stil auf der Platte aufzutauchen . . .

Meat Loaf: Da sind auch viele musikalische Stile zu finden, die Sie noch nie gehört haben . . . weil wir sie neu erfunden haben. Dinge, die wir nie zuvor gemacht haben.

Hmmm, ich kenne meinen Tom Waits, den ich am etwas chaotischen Anfang stark heraushöre. . .

Meat Loaf: Um das zu klären, müssten wir uns stundenlang zusammensetzen und uns Dinge ganz genau vorspielen. Jim und ich machen einfach keine Platten, wie andere Musiker es tun. Als wir damals nach monatelanger Arbeit "Bat Out Of Hell" veröffentlichten, fiel auch jeder über uns her - und was ist daraus geworden? Je nachdem, wen sie fragen, die dritt- bis fünfterfolgreichste Platte aller Zeiten - aber das ist mir egal (lacht).

Aber lastet dieser epochale Erfolg nicht schwer auf Ihnen?

Meat Loaf: Nein! Diese Art von Druck empfinde ich nicht. Das lernt man als Schauspieler: Manchmal verbindest du dich mit einer Rolle so stark, dass es alle umbläst. Ein anderes Mal muss man sich mit dem Charakter abkämpfen, um ihn richtig rüberzubringen - selbst wenn das Drehbuch gut ist. Der einzige Druck, den es gibt, ist, dass man den besten Job machen muss, den man an diesem bestimmten Zeitpunkt abliefern kann. Und den mache ich mir selbst.

Jim Steinman und Sie scheinen eine künstlerische Allianz für die Ewigkeit zu sein. Sehen Sie sich auf Augenhöhe mit Lennon/McCartney, Jagger/Richards und Co.?

Meat Loaf (lacht): Es gibt eine Sache, die ich nie zulassen würde: Dass mich jemand bei der Promotion für eine Platte als Legende oder Superstar bezeichnet. Ich würde mich selbst niemals im selben Raum sehen wie die Rolling Stones oder die Beatles. Jim Steinman und ich sind in einem ganz anderen - und der liegt bei diesem Vergleich eher in einer Hütte.

Viele Ihrer besten Songs sind Duette mit Sängerinnen, auch auf dieser Platte. Ist das Ihr liebstes Genre?

Meat Loaf: Ja, weil ich es mag, mit anderen Charakteren zu interagieren - da sind wir wieder bei der Schauspielerei.