"Ich will die großen Hits!"

Von unserer Mitarbeiterin

Katja Schwemmers

Mit seinem morgen erscheinenden neuen Album "The Heavy Entertainment Show" will Robbie Williams ganz oben mitmischen. Ein Preis ist ihm schon sicher: Am Montag wird er mit dem "BRITs Icon Award" ausgezeichnet - vor ihm wurde diese Ehre nur Sir Elton John und David Bowie zuteil. Beim Interview mit dieser Zeitung erzählt er von schlimmen Nachbarn, alten Unterhosen und von seinem neuen Album

Mr. Williams, bei einem Konzert haben Sie jüngst die Hosen runtergelassen und den Blick frei gegeben auf Ihren Tiger-Schlüpfer aus dem "Rock DJ"-Video. War das eine Hommage an Ihre wilden Zeiten?

Robbie Williams: Oh ja, Robbie war wieder ein böser Junge! Aber es ist nicht dieselbe Unterhose wie damals. Ich habe mir ein neues Paar zugelegt. Ein Fan schlug vor, dass ich den Tiger zurückbringen sollte. Und ich dachte: Recht hat sie! Ich sollte meine ikonenhafte Unterhose wieder tragen, damit ich mich wie eine Ikone fühlen kann.

Ihr Album heißt "The Heavy Entertainment Show". Wie fühlen Sie sich als Entertainer mittleren Alters?

Williams: In Showbiz-Jahren bin ich ein Pensionär - ein Oldie, einfach, weil ich es schon so viele Jahre mache. Aber ich hinterlasse immer noch meinen Fußabdruck in der Popkultur. Ich bin immer noch eingeladen zu der Party. Das ist unglaublich, und ein Vorteil des erfahrenen Entertainers.

In einem Songs singen Sie: "I woke up on that stage and it is my destiny." (Ich erwachte auf der Bühne und das ist meine Bestimmung)Sind die Bühnenängste weg, die Sie früher plagten?

Williams: Nein, die sind immer noch da. Mit dem Song spreche ich mir selbst Mut zu, indem ich sage: "Das ist dein Job, den kannst du." Ich dachte, wenn ich darüber schreibe, werde ich zu dem, worüber ich schreibe. Denn mein Gehirn ist voll von Neurosen. Es gab Momente im Studio, wo ich mir sagte: "Du bist 42. Du bist fett. Der Refrain ist nicht groß genug. Kannst du keinen größeren schreiben, Robbie?" Mein Gehirn manipuliert mich geradezu. Das ist nicht schön, aber das treibt mich auch an.

Wie groß sind Ihre Ambitionen noch?

Williams: Meine Ambitionen sind immer noch die eines jungen Entertainers. Ich will weiterhin erfolgreich sein. Ich will die großen Hits. Ich will in Stadien auftreten. Das alles scheint sehr wichtig zu sein für mich und mein Ego. Aber vielleicht muss ich Erfolg auch neu definieren - speziell jetzt, wo ich ein älterer Popstar bin. Damit befasse ich mich aber erst, wenn ich weiß, wie das neue Album gelaufen ist.

Sind deswegen zwei Robbies, die gegeneinander boxen, auf Ihrem Albumcover?

Williams: Sie boxen gegeneinander, weil das der letzte große Kampf ist. Es geht nicht mehr um die anderen Künstler, es geht darum, was zwischen meinen beiden Ohren vor sich geht und wie ich auf Dinge reagiere. Der letzte Fight ist also der gegen sich selbst.

Was lässt Sie heute gut fühlen?

Williams: Ich ziehe ein Gefühl von Sicherheit daraus, in einer fantastischen Beziehung zu sein, mit einer wundervollen Frau, die mich glücklich macht. Und ich habe zwei fantastische Kinder, die meinem Leben eine Bestimmung geben.

Mit der neuen Single "Love My Life" haben Sie ja sogar ein Lied für Ihre Kinder geschrieben.

Williams: Ja, es ist für Teddy und Charlie. Auf gewisse Weise sind sie die Antwort auf alle meine Probleme. Die Probleme, die ich später bekam, haben ihre Basis in meiner Kindheit, und ich will diesen Kreis durchbrechen. Ich will meinen Kindern alles bieten, damit sie sich geliebt und sicher fühlen können. Meine Eltern haben einen großartigen Job gemacht, trotz ihrer Trennung machten sie es so gut es ging. Aber meine Kinder leben in einer richtigen Familie. Und ich hoffe, dass sie sich deshalb später wertzuschätzen wissen und sich selbst mehr lieben können als ich es tat.

Ed Sheeran hat einen Song für Ihr Album beigesteuert. Wie kam es dazu?

Williams: Dass er auf der Platte ist, ist einem meiner neurotischen Momente zwei Wochen vor Abgabe der Platte zu verdanken. Ich fragte mich: "Ist da überhaupt ein Hit auf meiner Platte? Mist, ich habe keine Hits." Dann fiel mir ein, dass ich die Email-Adresse von Ed Sheeran habe. Ich fragte ihn also: "Hast du einen Hit für mich übrig?" Er schickte mir "Perfect Woman", für den ich dann noch den Refrain schrieb. Wir waren leider nicht zusammen im Studio. Aber ich ziehe bald in mein neues Haus im Westen von London direkt um die Ecke von Ed. Dann werden wir uns öfter sehen.

Jimmy Page, der Ex-Gitarrist der Hardrock-Band Led Zeppelin wohnt dann in der Villa direkt neben Ihnen. Er hat Sie jüngst in einer Zeitung als "Nachbar aus der Hölle" bezeichnet, weil Sie ihn seit einem Jahr mit Renovierungslärm nerven. Ist das für Sie ein Kompliment aus seinem Munde?

Williams: Ich weiß auch nicht, ob ich der Nachbar aus der Hölle bin - wir sind ja noch nicht mal dort eingezogen! Er hat ein Riesenproblem mit meinem Haus, und deshalb ist es immer wieder in der Presse. Es liegt auch an ihm, dass es so lange für uns gedauert hat, unser Haus zu beziehen, und das ist echt ein Schmerz am Arsch. Aber hey: Es ist DER Jimmy Page von Led Zeppelin, das ist der lustige Part an der Geschichte.