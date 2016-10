Inhaftierte Autorin fleht um Hilfe

In Frankfurt hängt der Himmel bis zum Sonntag voller Bücher: Rund 7000 Verlage stellen auf der Buchmesse ihre Neuerscheinungen aus. Hier räumt Frederik Wehmeier am Stand des Ullstein-Verlags die Regale ein. © dpa

Mit einem Bekenntnis zur Meinungsfreiheit und der Warnung vor Nationalismus und Intoleranz in Europa hat gestern die 68. Frankfurter Buchmesse begonnen. "Es gilt, unser europäisches Gesellschaftsmodell gegen die Feinde der Freiheit zu verteidigen", sagte EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) bei der Eröffnungsfeier am Abend. Er forderte einen "Aufstand der Anständigen" gegen den wachsenden Populismus in Europa. An der Eröffnungsfeier nahmen auch die Könige Philippe von Belgien und Willem-Alexander der Niederlande teil. Flandern und die Niederlande sind in diesem Jahr Ehrengast der Messe.

Mit dem wiederbelebten Nationalismus werde ein "Topos aus der Mottenkiste hervorgeholt", sagte Schulz. Populisten spalteten damit bewusst die Gesellschaft und hetzten Menschen aufeinander. Die europäische Einigung sei ein großes Geschenk, ja ein Wunder. "Als Europäer haben wir uns gegenseitig geschworen, es in diesem Jahrhundert besser zu machen, als zu Beginn des letzten. Jetzt ist dafür unsere Bewährungsprobe", so der SPD-Politiker.

Appell an Staatschef Erdogan

Schulz erklärte sich zugleich solidarisch mit einem Aufruf der deutschen Buchbranche zur Freilassung aller in der Türkei inhaftierten Autoren und Journalisten. "Lassen Sie diese Leute frei", appellierte er an die türkische Regierung und Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Zuvor hatte der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Heinrich Riethmüller, einen Brief der türkischen Schriftstellerin Asli Erdogan aus dem Gefängnis in Istanbul verlesen. "Hinter Steinen, Beton und Stacheldraht rufe ich - wie aus einem Brunnenschacht - zu euch: Hier in meinem Land lässt man mit einer unvorstellbaren Rohheit das Gewissen verkommen. Dabei wird gewohnheitsmäßig und wie blind versucht, die Wahrheit zu töten."

Riethmüller warf der Politik vor, zur Menschenrechtslage in der Türkei zu schweigen, um das Flüchtlingsabkommen nicht zu gefährden. In einer Online-Petition (#FreeWordsTurkey) werden Bundesregierung und EU-Kommission aufgefordert, die Meinungs- und Pressefreiheit kompromisslos zu verteidigen. Die vor einigen Wochen gestartete Initiative von Börsenverein und PEN-Zentrum Deutschland wurde bisher von rund 80 000 Menschen unterzeichnet.

"Literatur kann helfen, die Welt zu sortieren", sagte der Direktor der Frankfurter Buchmesse, Juergen Boos. "Und die Buchmesse hilft Autoren und Verlagen bei dieser Sortierarbeit."

Neu ist in diesem Jahr der Schwerpunkt "The Arts+", eine Messe innerhalb der Messe zum Thema Digitalisierung der Kunst. "Nach der Musik- und Filmindustrie und der Verlagsbranche erreicht die Digitalisierung nun langsam aber sicher auch den Kunst- und Kulturbetrieb", erklären die Organisatoren.

Digitalisierung als Schwerpunkt

Zum Auftakt von "The Arts+" lud die Messe den britischen Maler David Hockney ein. Er brachte Bilder mit, die er auf einem iPad gemalt hat. Tablet-Computer seien "ein wunderbares neues Medium" für Künstler, sagte der 79-Jährige. "Alles, was man braucht, ist da per Fingertipp." Man brauche keinen Pinsel und kein Wasser zu holen, Farben und Leinwände gingen nie aus. Das neue Medium habe viele Vorteile - und einen Nachteil: "Man muss nie aufhören."

Mehrere Dutzend Autoren, Verleger und die niederländische Kulturministerin Jet Bussemaker waren aus Amsterdam nach Frankfurt gereist. Unter anderem werden sich die Bestsellerautoren Leon de Winter, Jessica Durlacher, Connie Palmen und Tommy Wieringa auf der Buchmesse vorstellen werden.

Der Gastlandauftritt des gemeinsamen Sprachraums Niederlande und Flandern steht unter dem Motto "Dies ist, was wir teilen". Mit Lesungen, Debatten, Virtual-Reality-Erfahrungen und dem Live-Entstehen einer Graphic-Novel-Zeitschrift wollen beide Länder in ihrem Pavillon ihre dynamisch-moderne Kultur unter Beweis stellen.