„Jeder muss sich selbst befreien“ 

Georg Stefan Troller ist in seinen engen Pariser Keller hinabgestiegen, so ungern er das tut. Weil er ihn "an allerhand Orte erinnert, die man lieber verdrängt", wie er bekennt: "Den Buchbinderkeller zum Beispiel, in dem man seinerzeit die Kristallnacht überlebte, wenn auch nur knapp. Die unterirdischen Waschräume in französischen Internierungslagern." Doch er musste in den Keller hinunter, stand dort doch jener Koffer mit vergilbenden Erinnerungen. Kriegstagebücher lagen darin, Liebesbriefe, Gedichte, Novellen - "was immer damals aus einem hervorquoll".

Ein Stück seines Lebens, das Troller also endlich nach oben holte, vor sich ausbreitete, ordnete. Und dann hineintauchte in das junge Ich, das er einmal gewesen ist: Als Jugendlicher in Paris, wohin er und seine Familie als Juden aus Wien flohen; dann in den USA beim Roadtrip bis nach Mexiko. Als Soldat der US-Army zurück in Europa und ein paar Jahre später voller Lebenshunger und mit einem US-Stipendium in der Tasche in Paris, wo er Jobs für die US-Propaganda, bei deutschen Radiosendern und schließlich beim Fernsehen ergatterte.

Etwa 170 Filme gemacht

Ein legendärer Porträt- und Dokumentarfilmer wurde Troller mit seinem "Pariser Journal" für den WDR und der im ZDF ausgestrahlten, einfühlsam gedrehten "Personenbeschreibung", für die er die größten Stars traf - von Edith Piaf bis Romy Schneider. Um die 170 Filme muss er, der vor zwei Jahren den Mannheimer Schillerpreis erhielt, gemacht haben, so schätzt er.

Am morgigen Samstag wird Troller 95 und er tut noch immer, was er am besten kann: erzählen. Benutzte er früher die Kamera, so hat er sich mittlerweile auf die Schreibmaschine verlegt. Sein jüngstes Werk "Unterwegs auf vielen Straßen - Erlebtes und Erinnertes" sei bereits sein "drittes letztes Buch", gesteht er seine Schwäche ein, einen Endpunkt zu finden, solange es noch etwas aufzuschreiben gibt. Der Inhalt des Koffers diente als Erinnerungshilfe.

Der Autor Troller erzählt wie der Filmemacher und wie der Mensch, der zuvorkommend in seiner Pariser Wohnung empfängt: mit verschmitzter Ironie und einem liebevoll-distanzierten Blick auf sich selbst, so als handle es sich um einen Fremden. Ein Kapitel beschäftigt sich nur mit seinen Blamagen, von der derben Abfuhr Pablo Picassos bis zu der Tür, die Marlon Brando zuknallte. Angenehm war das nicht, und weil er "die Kunst, seine Blamagen zu verkraften", nicht gelernt habe, erklärt der Autor, verlegte er sich eben auf die "Kunst des Lachens" - zuallererst über sich selbst.

Trollers Anekdoten sind zugleich die historisch wertvollen, keineswegs politisch korrekten Beobachtungen eines Mannes, der als Soldat mit einem gewissen Widerstand in ein erobertes Deutschland kommt. Dort wundert er sich über das "muffige Beleidigtsein" der Menschen, wo er doch Aufbruchsstimmung erwartet hätte - schließlich war das sinnlose Morden vorbei. Einige Jahre zuvor hat er das von den "gestiefelten Fritzen" belagerte Paris erlebt, wo sich die französischen Mädchen den Besatzern darboten. Aber in der vielschichtigen Metropole empfand er zum ersten Mal echte Zugehörigkeit. Heute lebt er hier mit seiner deutschen Frau Kirsten, auch die beiden Töchter wohnen in der Metropole. In Paris, dessen Lebenszweck das "Sichausleben" war, berichtete Troller als Korrespondent über den ersten Besuch von Adenauer oder den Algerienkrieg, und all das gefiel den deutschen Redakteuren, die bedauerten, "wie wenig man doch von Paris weiß" - so als hätte man es nicht eben vier Jahre lang besetzt gehalten, wie er bitter anmerkt. Doch davon wie auch von seiner Herkunft wollte man lange nichts wissen, darum gab er sich wechselweise als französischer Germanist, Elsässer oder gar Südtiroler aus.

Erst spät gab er sein eigenes Trauma zu, als Jude in Wien gehasst zu werden, vertrieben und heimatlos. Aber er machte seinen Beruf zur Selbsttherapie, wie er im Gespräch gesteht: Indem er andere Persönliches erzählen ließ, fand er etwas über sich selbst heraus - dass alle ihre Nöte haben, aber jeder nur sich selbst aus ihnen befreien kann. Und weil er genau das wagte, wurde er "jemand, der nicht vorauszusehen war, schon gar nicht von mir selbst".

In einer im Buch abgedruckten Rede sagt er, wichtig sei "jene beglückende Kunstfertigkeit, die ich drüben in Amerika gelernt habe und die sich Selbst-Erfindung nennt. Also ziehe um zu neuen Feldern, lasse neue Wurzeln sprießen, entwirf dir eine neue Herkunft." Es ist eine universale Botschaft, die Troller aussendet, damit sie ihren Weg findet aus einem unwirtlichen Pariser Keller hinaus in die Welt.