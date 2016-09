Jubel auch in Schwetzingen

Kulisse für die Uraufführung des Jahres: das Schwetzinger Schloss. © SWR

Die in Schwetzingen erstmals gezeigte Oper "Koma" von Georg Friedrich Haas ist bei der gestern veröffentlichten Umfrage der Fachzeitschrift "Opernwelt" zur "Uraufführung des Jahres" gewählt worden. Das Stück des österreichischen Komponisten war ein Auftragswerk der SWR-Festspiele in Schwetzingen und des Staatstheaters Darmstadt. Es überzeuge mit existenziell-sinnlicher Musik, so die Kritiker. Der Titel "Opernhaus des Jahres" geht nach zehn Jahren wieder nach Stuttgart. Darin stimmte die Mehrheit der von der "Opernwelt" befragten 50 Kritiker aus Europa und den USA überein. Das von Intendant Jossi Wieler geleitete Team werde für sein Programm mit selten gespielten Werken und Uraufführungen sowie für die exzellente Pflege von Repertoire und Ensemble gewürdigt, hieß es.

Der Titel geht zum siebten Mal seit 1994 nach Stuttgart. "Baden-Württemberg beweist sich erneut als innovativer Opern-Standort", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Wieler sagte, er sei sehr glücklich über die Würdigung der Künstler und der Arbeit. dpa