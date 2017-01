Jüdische Erben erhalten Gemälde zurück

Anthonis van Dycks "Portrait von Adriaen Moens" (1628, Ausschnitt). © dpa

Das Bielefelder Familienunternehmen Dr. Oetker gibt ein Raubkunstgemälde an die Erbin des jüdischen Kunstsammlers Jacques Goudstikker zurück. Es handele sich um eine Arbeit des flämischen Malers Anthonis van Dyck mit dem Titel "Portrait von Adriaen Moens", teilte die Dr. August Oetker KG gestern mit.

Das Porträt des alten Meisters aus Antwerpen ist eines von vier Werken aus der großen Sammlung, die von einer Provenienzforscherin als mögliche NS-Raubkunst identifiziert worden waren. Vor zwei Wochen hatte Oetker bereits die Rückgabe eines Gemäldes von Hans Thoma angekündigt. Das Unternehmen lässt seit 2015 seinen gesamten Kunstbestand überprüfen.

Das van Dyck-Bild von 1628 wird übergeben an Marei von Saher, Schwiegertochter und Alleinerbin des niederländischen Kunsthändlers Goudstikker. Dessen Sammlung gilt als die wichtigste holländischer Meister aus dem 15. bis 19. Jahrhundert. Als die Nationalsozialisten 1940 das Land besetzten, musste der jüdische Kunsthändler mit seiner Familie fliehen. Seine Angestellten verkauften seinen gesamten Besitz - darunter mehr als 1000 Bilder - für den Spottpreis von 2,5 Millionen Gulden an NS-Reichsmarschall Hermann Göring und einen Vertrauten.

Goudstikker war auf dem Schiff, das ihn ins Exil bringen sollte, tödlich verunglückt. Die Reste der Sammlung gingen nach dem Krieg an die Niederlande. Rudolf-August Oetker, der die Unternehmenskunstsammlung maßgeblich aufgebaut hatte, habe das Bild 1956 im guten Glauben von einem Kunsthändler erworben, nachdem es die niederländische Regierung an diesen verkauft hatte, so das Unternehmen.