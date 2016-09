Kadaver und Körperlichkeit

Ute Grundmann

Fünf fehlen. Fünf Schauspieler aus Afghanistan, die beim transnationalen Theaterprojekt "KULA - Nach Europa" mitmachen sollten, bekamen von der deutschen Botschaft in Kabul kein Visum. Und so sind es nur zehn Mimen aus drei Ländern, die das aufwendige Projekt beim Kunstfest in Weimar uraufführten.

Auf einem Spielpodest aus gläsernen Hockern, und daneben sind Eimer aufgestellt, in denen die Schauspieler Wasser plätschern lassen, so lange, bis es still ist im Saal. Und dann beginnt das, worum es eigentlich gehen soll: Geschenke. "Kula" wird auf Inseln Neuguineas betrieben, Geschenke werden gemacht und weitergegeben, ohne Gedanken an Handel oder Gewinn. Und so beginnt Matthias Hejnar auf französisch mit seiner Geschichte: Eine Metallbüchse, in die er als Kind seine Kostbarkeiten steckte, ist verlorengegangen, er will sie aber trotzdem verschenken. Das sei doch kein Geschenk, regt sich seine deutsche Kollegin Stefanie Mrachacz auf, das Geschenk müsse ein Gegenstand sein, den man anfassen könne.

Darüber streiten sich alle in diesem viersprachigen Stück (deutsch, französisch, englisch und persisch), in einem französischen Satz fällt das Wort "Wanderpokal". Doch dann muss erst mal die Wut über die verweigerte Einreise raus. Wie für ein fehlendes Familienmitglied am Mittagstisch ein Teller aufgedeckt wird, stellt man hier fünf Hocker hin.

Botschaft verweigert Einreise

Darauf werden die zahlreichen Solidaritätsbekundungen und Arbeitsangebote deutscher und ausländischer Theater für jene fünf geknallt, denen die Botschaft das Visum verweigerte. Sie sahen keinen hinreichenden Rückkehrwillen der Künstler und ihrer Familien. Das Thema ist Regisseur Robert Schuster und seinen Schauspielern so wichtig, das dem fast ein Viertel der Spielzeit gewidmet wird, die deutsche Botschaft kriegt einiges auf die Mütze.

Die Schauspieler tragen keine Rollennamen, sind sie selbst, diskutieren und philosophieren (per Übertitel) über die Welt und darüber, dass der Mensch eine Vision haben müsse, weil er sonst der Zukunft den Rücken zudrehe. Am stärksten ist das Stück, wenn es persönlich wird. Wenn Nasir Formuli (er konnte dabei sein, weil er in Berlin studiert) vom Anschlag der Taliban auf sein Theater in Kabul erzählt und dass er sich seitdem keine Texte mehr merken kann. Wenn eine französische Kollegin von der Stille in ihrem Viertel berichtet, nach dem Attentat in Paris. Ein junger Mann klagt schon fast plakativ, dass er die Flüchtlinge gerne mögen würde, aber nach den sexuellen Übergriffen in Köln nicht mehr weiß, wie das gehen soll.

Vielsprachig wechseln sich Erlebtes und Erhofftes ab und endet in einem Stimmen- und Stimmungs-Crescendo. Am Ende sind die fünf aus Afghanistan doch dabei: Beim Schlussapplaus werden ihre Bilder auf die sich verbeugenden Schauspieler projiziert.