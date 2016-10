Kantige Typen als Spezialität 

Ein Schauspieler mit vielen Facetten: Manfred Krug in seiner Paraderolle als Anwalt Robert Liebling in der TV-Serie "Liebling Kreuzberg" (links, 1997) und (rechts von oben) als Sänger 1966 in Ost-Berlin, im Film "Paul kommt zurück" (1978) und als Lkw-Fahrer Franz Meersdonk in der Fernsehserie "Auf Achse" (1978).

In der Bundesrepublik wurde er zunächst als männlich-aufgeräumter Brummifahrer bekannt: "Auf Achse" war Manfred Krug da und setzte Akzente im TV-Vorabendprogramm. Seine Spezialität, eine echte Type oder Marke zu etablieren, perfektionierte er dann als "Liebling Kreuzberg". Ein Rechtsanwalt war das, der zwar Liebling mit Nachnamen hieß, dessen Eigenarten ihn aber nicht zu jedermanns Liebling machten - einer, der Verständnis für kleine Leute hatte und deshalb auch eine Kanzlei in Berlin-Kreuzberg betrieb.

Manfred Krug, der jetzt mit 79 Jahren gestorben ist, verkörperte den Götterspeise liebenden Liebling mit verknittertem Inspektor-Columbo-Charme; auch er hatte durchaus etwas Chaotisches, Unorganisiertes, war launisch und auf seinem Gebiet doch unschlagbar. Die Assoziation zur US-Krimiserie liegt auch darin begründet, dass mit Krug ein Schauspieler am Werk war, der deutsche TV-Serien auf US-Niveau heben konnte. Er hatte den Ruf erworben, unverwechselbar zu sein: Das markante Gesicht, die Glatze, immer etwas selbstverliebt und überheblich, aber doch sympathisch wirkte er, und so wurde er sehr populär.

Die spätere Rolle als Hamburger "Tatort"-Ermittler Paul Stoever, an der Seite von Charles Brauer, führte das nur fort und weiter. Viel sprechender ist aber "Liebling Kreuzberg", auch deshalb, weil hier bewiesen wurde, wie wichtig ein fein ausgearbeitetes Drehbuch ist. Jurek Becker hatte es geschrieben, der wie Krug aus der DDR emigriert war, wo er nicht zuletzt mit "Jakob der Lügner" Spuren hinterlassen hatte. Und auch Krug selbst war schon in der DDR ein echter Star gewesen.

Stimmen zum Tod von Manfred Krug Bundespräsident Joachim Gauck: "In vielen Rollen im Fernsehen, im Kino und auf der Bühne hat er uns in seiner wundervollen Art Schwächen und Stärken der Menschen vor Augen geführt."

Roswitha Schreiner, Krugs TV-Tochter Sarah in "Liebling Kreuzberg": "Er hatte Rückgrat. Er stand ein für seine Überzeugungen. Er war unkorrumpierbar und geradlinig. (...) Deshalb war er so beliebt."

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD): "In jeder Rolle war Krug unverkennbar, er war ein Typ, den man nicht vergessen konnte. Seine große Leistung liegt darin, dass er erst in Ost, dann in West und schließlich in ganz Deutschland ein Star geworden ist."

Schauspieler Michael Kausch, der in "Liebling Kreuzberg" mitspielte:"Es berührt mich schon mehr, als ich es im Augenblick ausdrücken kann."

Mit US-Stars vergleichen

Als der DEFA-Klassiker "Spur der Steine" von Frank Beyer aus dem Jahr 1966 nach der Wiedervereinigung auch in Westdeutschland zu sehen war, verstand man, warum das der Fall war. Ein Kritiker schrieb, Krug spiele mit der Präzision eines Robert De Niro - da findet er sich ebenfalls, der Abgleich mit dem US-amerikanischen Maßstab, den einer wie Krug problemlos bestand. In dem in der DDR lange verbotenen Film gibt Krug den Leiter einer Zimmermannsbrigade. Leger ist er, lässig, männlich, souverän - und er hat die Tendenz, sich aufzulehnen und eigenen Regeln zu folgen. Manfred Krug hat das Meiste dieser Charakteristiken beibehalten. Und weil jeder Film- und Fernsehverantwortliche wusste, wie gut er solche Charaktere verkörperte, geschah dem Ausnahmeschauspieler das Glück, dass ihm Rollen auf den Leib geschrieben wurden - noch so eine Sache, die im deutschen Film der Zeit, anders als in den USA, selten war.

Denn dort war das Starsystem lebendig geblieben, und Krug war eben ein Star. Stark auf ihn zugeschnitten war der "Tatort"-Kommissar Stoever, der dem Schauspieler auch insofern entsprach, weil er Musik machte und sang. Das tat Manfred Krug ja auch: Als Sänger feierte er ebenfalls Erfolge in Ost und West, als Jazz- und Chansoninterpret gastierte er mehrfach in der Region, ebenso als Buchautor. Das war Krug nämlich auch. Seine Jugenderinnerungen tragen den Titel "Mein schönes Leben". Der verheiratete Vater von vier Kindern hatte wohl wirklich eins, bekundete noch, sehr zufrieden zu sein, als er sich längst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte.

Krug hatte ein Handwerk in der DDR erlernt, sagte aber, er sei als Schauspieler geboren worden. Gary Cooper hatte ihn als Kind sehr beeindruckt. 1937 in Duisburg geboren, kam Krug 1949 als Kind in die DDR. 1977 ließ er sie hinter sich, nachdem er gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann protestiert hatte. "Auf Achse" ging er in der ARD gleich darauf.

Auch das war Manfred Krug: Er warb in TV-Spots für die angebliche Volksaktie der Telekom, die ihren Anlegern ja wenig Glück bescherte. Später hat er sich für dieses Engagement entschuldigt. Wie am Donerstag bekannt wurde, ist Krug schon vergangenen Freitag im Kreis seiner Familie gestorben. Im Gedächtnis bleibt er als so beliebter wie eigenwilliger Charakterdarsteller. Mit der T-Aktie wird man ihn wohl nicht dauerhaft verbinden, sein Kommissar Stoever aber rangierte in der "Tatort"-Rangliste auf Platz zwei, gleich nach Schimanski. Und als Beyers Zimmermann und "Liebling Kreuzberg" bleibt er eine Legende.