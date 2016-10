Kino als Ort dramatischer Geschichtsbetrachtungen   

Hinterlässt ein opulentes Werk: Andrzej Wajda (hier im Februar 2016). © dpa

Polen trauert um einen Meister-Regisseur: Der Oscarpreisträger Andrzej Wajda starb am Sonntagabend im Alter von 90 Jahren. Sein Tod kam für viele Polen trotz des hohen Alters überraschend. Noch vor knapp drei Wochen war Wajda beim Filmfest im nordpolnischen Gdynia mit tosendem Applaus gefeiert worden. Dort hatte er seinen neuesten Film "Powidoki" (Nachbilder) vorgestellt. Dass es auch sein letztes Werk werden sollte, war zu dem Zeitpunkt nicht klar.

Für Filme wie "Das gelobte Land", "Danton" oder "Der Mann aus Marmor" war Wajda weltweit bekannt. Zu seinen Preisen zählten unter anderem die Goldene Palme von Cannes und der Goldene Bär der Berlinale. 2000 wurde Wajda mit dem Ehren-Oscar für sein Lebenswerk geehrt.

Kämpfer für Kunstfreiheit

Die begehrte goldene Statue könnte er auch posthum zugesprochen bekommen. Wajdas Biopic über den Künstler Wladyslaw Strzeminski (1893-1952), der sich der Zensur des kommunistischen Regimes widersetzt hatte, ist Polens Kandidat für den fremdsprachigen Oscar. "Ich habe einen Film gemacht, der zeigt, dass das Eingreifen in die Kunst nicht Aufgabe der Regierung ist", sagte Wajda kurz vor seinem Tod.

Der 1926 im nordöstlichen Suwalki geborene Pole studierte an der Filmschule in Lodz. Bereits seine ersten Filme - "Eine Generation" (1955), "Der Kanal" (1957) und "Asche und Diamant" (1958) gelten als Meisterwerke und Klassiker der sogenannten "polnischen Filmschule". Darin setzte sich der Regisseur, der selbst am Widerstand gegen die deutsche Besatzung teilgenommen hatte, mit der Zeit des Zweiten Weltkriegs und der Machtübernahme durch die Kommunisten nach 1945 auseinander.

Die dramatische Geschichte Polens prägte immer wieder Wajdas Werk. Sein Klassiker "Der Mann aus Marmor" (1977) war eine schonungslose Kritik am stalinistischen System. "Der Mann aus Eisen" (1981) thematisierte das Ringen um freie Gewerkschaften an der polnischen Ostsee. Abschluss der "Danziger Trilogie" war die Filmbiografie "Walesa. Mann der Hoffnung".

Mit "Das Massaker von Katyn" (2007) setzte Wajda tausenden polnischen Offizieren, die 1940 vom sowjetischen Geheimdienst erschossen worden waren, ein Denkmal. Es war die Aufarbeitung eines persönlichen Traumas: Unter den Opfern des Massakers befand sich Wajdas Vater, ein Kavallerieoffizier.

Manche Kritiker warfen Wajda vor, er sei bis zum Ende des Kommunismus im Jahr 1989 zu viele Kompromisse mit den Kommunisten eingegangen. "Ich war die Stimme der Nation, die nicht frei sprechen konnte", konterte dagegen der Regisseur. Ohne seine Filme hätte es 1980 die Freiheitsbewegung "Solidarnosc" nicht gegeben.

Der Regisseur machte auch einen vorübergehenden Ausflug in die Politik und war Senator 1989-1991 für die Solidarnosc-Bewegung im polnischen Parlament. "Wajdas Tod ist ein riesiger Verlust für Polens Kultur", schrieb Polens Institut für Filmkunst auf seiner Webseite. Das polnische Kino werde lange Zeit um ihn trauern, titelten polnische Medien.