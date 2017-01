Klein, rosa und ganz lieb

Bis die Titelfigur auftaucht, dauert es nicht lange. Ob sie aber ganz wirklich ist, fragt sich nicht nur der, der sie zuerst sieht. Erst recht bei Schoch, dessen Vorname Fritz viel später mitgeteilt wird, ist das freilich kein Wunder: Er ist nicht nur obdachlos, sondern auch Alkoholiker. Und "rosa Elefanten sehen", das ist schließlich die englische Entsprechung zu den deutschen "weißen Mäusen" - eine Umschreibung für alkoholbedingte Halluzinationen.

Also fragt sich Schoch, ob er richtig sieht, als er in der Höhle an der Limmat in Zürich, die ihm als Unterschlupf dient, einen kleinen rosafarbenen Elefanten wahrnimmt, nur wenige Dezimeter groß und in der Dunkelheit leuchtend. Mag auch bald klar sein, dass es sich um keine Einbildung handelt, so bleibt dem Wesen in Martin Suters neuem, schlicht "Elefant" betiteltem Roman doch eine geheimnisvolle Aura eigen. Warum sollte nicht ein Mann aus Myanmar, der später eine wichtige Rolle übernimmt, das Tierchen gar für heilig halten?

Auf Elefanten bezogenes Leben

Martin Suter – erfolgreicher Autor aus der Schweiz Der 1948 in Zürich geborene Martin Suter arbeitete zunächst als Texter und leitete eine Werbeagentur, dann schrieb er Kolumnen für die Schweizer "Weltwoche" und die NZZ. 1997 Durchbruch als Autor mit dem Roman "Small World" über einen Demenzkranken. Erfolgreich waren nicht zuletzt auch "Die dunkle Seite des Mondes", "Ein perfekter Freund", "Der Teufel von Mailand" oder "Der Koch". Einige Romane Suters wurden (erfolgreich) verfilmt. 2011 begann er auch eine Romanserie um den stilbewussten Privatermittler Johann Friedrich von Allmen, von der bislang vier Folgen erschienen sind. (Bild: dpa)

Bei Schoch weckt es fürsorgliche Instinkte, die ihn zu einer Tierärztin und Naturschützerin führen. Und mit dieser Valerie Sommer, die glücklicherweise auch über ein großes elterliches Vermögen verfügt, beginnt der Abgestiegene später sogar ein neues, immer noch auf den kleinen Elefanten bezogenes Leben.

Was der Kleine nicht alles bewirkt - nicht zuletzt die nicht allzu windungsreiche, aber doch auch nicht unkomplizierte Handlung des neuen Buchs des Schweizer Erfolgsautors Suter hält er, den die einen Sabu und andere Barisha nennen, in Gang. Aufgebaut ist das Buch freilich, Elefant hin oder her, wie die anderen Titel des 68 Jahre alten Schriftstellers. Knapp gehaltene Kapitel, bestehend aus knappen Sätzen, hat er geschrieben und verschiedene Handlungsorte und Zeitebenen gegeneinandergesetzt.

Nicht wundern!

Das verleiht auch dieser Geschichte Tempo und einen bemerkenswerten Spannungsbogen; das Ganze hält indes nicht ganz, was der rosarote Elefant und die Spannung an sich versprechen mögen. Dass dem Wesen auch Menschen hinterher sind, die ihm nicht so wohlgesonnen sind, ist keine überraschende Zutat. Der Leser muss sich auch nicht wundern, wenn klar wird, dass das ungewöhnliche und friedfertige Tier ein Resultat genetischer Manipulationen ist.

Suter stülpt der Geschichte einen Diskurs über verantwortliche und unverantwortliche Forschung über; seine Figuren scheuen auch vor großen Fragen nach Gott und einem lebenswerten Dasein nicht zurück. Es geht ums Machbare und darüber, was man besser bleiben lässt. Und das alles wegen eines kleinen Elefanten? Der wird von diesem Überbau schier erdrückt.

Zwischentöne gibt es keine: Es gibt nur den skrupellosen Gentechniker Roux und eine noch skrupellosere chinesische Gentechnikfirma auf der einen und auf der anderen Seite insgesamt vier Personen, die sich vom Elefanten bezaubern lassen und seinetwegen ihr Leben ändern. Und wie man es von diesem Autor nicht anders gewohnt ist, gibt es Belege dafür, dass er erneut gut recherchiert hat. Also bekommt der Leser auch detaillierte Einblicke in die Schweizer Obdachlosenszene geboten und erfährt auf leicht verständliche Weise manches über Gentechnik, Elefantenzucht und Zwergwüchsigkeit.

Der Neuigkeitswert des Ganzen hält sich dennoch in Grenzen. Kein Wunder, dass der Elefant alsbald dieselben Gelenkerkrankungen aufzuweisen scheint, die schon das Klonschaf Dolly quälten, und spekuliert wird, ob nicht auch er früh sterben wird. Ein Wissenschaftsthriller ist das Buch nur ansatzweise, weil nicht die Forschung im Zentrum steht, ein Krimi auch nicht, weil es zwar Tote, aber nicht eigentlich ein Verbrechen gibt.

Suters "Elefant" ist von vielem ein bisschen und durchaus unterhaltsam. In früheren Büchern wie "Small World", "Die dunkle Seite des Mondes" oder auch "Montecristo" war Suter aber noch mehr. Und dass er weit entfernt ist von seinem Landsmann Friedrich Dürrenmatt, der einst über das Für und Wider der Wissenschaft und die Möglichkeit verantwortlicher Forschung sein so irritierendes wie faszinierendes Stück "Die Physiker" verfasste, das Literaturgeschichte schrieb - das versteht sich wohl ohnedies. Suter hält streckenweise mit Märchenhaftigkeit dagegen, eigenwillig wirkt auch das - aber doch nicht wirklich überzeugend.