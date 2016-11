Knapp verfehlt ist auch daneben

"Planet Museum" heißt das aktuelle Projekt der Künstlerinnen. © Port 25

Fraglos sind es sehenswerte Werke von zwei interessanten Künstlerinnen, die der Port 25 ausstellt. Die großen, gewebten Wandteppiche von Margret Eicher erinnern an höfische Tapisserien, spielen mit deren Material und Bildaufbau - und sind doch ganz anders: Der Farbe beraubt, tummeln sich in Schwarzweiß Pokemons und tätowierte Körper um ein Röntgengerät, umrankt von Totenköpfen. Ästhetisch formulierte Gesellschaftskritik mit vielen Bezügen und Anspielungen - sehenswert!

Auch die Fotografien gegenüber überzeugen: Wir begegnen wundersamen Pflanzenwesen, bizarr und wie erfunden wirkend, auf kleinen gedrechselten Ständern wie Kunstwerke postiert. Aber nein - sie sind real, oder halb-real: Es sind Modelle von Pflanzen(teilen) aus dem biologischen Institut der Uni Greifswald, zu Lehrzwecken wunderbar gefertigt und von Simone Demandt als Schatz gehoben und in Szene gesetzt.

Und dann - gerät die Ausstellung ins Wanken. Will sie Kunst erleben lassen oder nur die (interessante) Zusammenarbeit zweier Künstlerinnen dokumentieren? Wie bei der Aktion "Sehen Sie! Sehen Sie?" vor Kunstwerken in der Staatsgalerie Stuttgart lenkt auch hier ein Fernglas den Blick auf das Detail eines Ölgemäldes - auf die Wunde am Fuß, die die zarte Hand der Dargestellten gerade von einem Dorn befreit. Dokumentierend sind auch die anderen Rückverweise auf gemeinsame Aktionen, auch wenn sie in einem Archivregal irgendwie künstlerisch präsentiert werden. Unbestimmtheit zudem innerhalb der Projekte: In "Let me be your supervisor" nahmen Kameras Geschehnisse am Schreibtisch namhafter Kuratoren und Museumsleiter auf. Doch ist der daraus entstandene mehrstündige Film mehr als ein Sensibilisierungsmittel für Kunststudierende für ihre Partner auf dem Kunstmarkt (so wurde er auch eingesetzt)?

Ähnliche Fragezeichen bleiben bei der Videoinstallation "Planet Museum". Der halbdunkle Raum beeindruckt mit seinen schwebenden, elliptischen Bildschirm-Segeln. Die einsetzende Nackenstarre (falsches Mobiliar!) mindert die Lust am Schauen. Doch der eigentliche Knackpunkt liegt woanders. Die Idee ist bestechend - die Umkehr der Rollen in der Kunstwelt: Nicht Ausstellungsmacher laden Künstler, sondern Künstler laden Ausstellungsmacher ein, sich zu präsentieren. Bislang haben sich 15 Museen und ihre Verantwortlichen am Projekt beteiligt und in einem Kurzfilm vorgestellt. Vielfältig die Herangehensweisen, vielfältig die Umsetzung.

Aber statt die Umkehrung konsequent weiterzugehen und die entstandenen Filme etwa wie Bilder nebeneinander zu platzieren, entsteht ein Film, der einen Beitrag an den anderen reiht und weder selbst Akzente setzt, noch dem Betrachter Struktur- oder Erkenntnishilfen gibt. Als Sammlung auf einer Internet-Museums-Plattform wäre das überzeugend. Für hier ist es zu wenig.