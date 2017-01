Königliche Majestäten und Stars kündigen sich an

Wikinger-Sagas, Star-Dirigenten und Foodfestivals: Im Kulturhauptstadtjahr 2017 will das dänische Aarhus seine Wurzeln ergründen und sich neu erfinden. Der Startschuss für das Jahr unter dem Motto "Let's Rethink" ("Lasst uns umdenken") fällt an diesem Wochenende.

Zum ersten Mal stehen dabei nach Angaben der Veranstalter nicht die Erwachsenen in der ersten Reihe: Los geht es mit der Kindereröffnung "Wunschland" am Freitag mit Aktionen in der ganzen Region Midtjylland. Denn Aarhus stemmt die Kulturhauptstadt nicht allein, sondern hat mehr als ein Dutzend Kommunen ins Boot geholt.

In fast allen begrüßen die Menschen das Jahr der Kulturhauptstadt am Samstagmorgen auf dem Fahrrad. Zu Tagesanbruch radeln die Dänen gemeinsam durch die Gemeinden. Am Abend erwartet die zweitgrößte Stadt Dänemarks dann royalen Besuch. Königin Margrethe II. trifft, genau wie der dänische Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen, zur offiziellen Eröffnungsfeier im Konzerthaus Musikhuset ein. Zwei Stunden lang schiebt sich nach dem Festakt ein Laternenumzug mit leuchtenden Mini-Schiffen durch die Stadt, zu dem Tausende erwartet werden. Musikalisch begleitet wird er von der färöischen Sängerin Eivör, dem Symphonieorchester der Stadt und einem Chor, der vom Rathausturm aus singt. Am Hafen endet das Fest mit einer Lichtershow.

Musik von Oper bis Pop

Den Titel der europäischen Kulturhauptstadt teilt sich die Studentenstadt mit knapp 320 000 Einwohnern mit dem zyprischen Paphos. Fünf Millionen Menschen, hoffen die Veranstalter, sollen die unzähligen Veranstaltungen in die dänische Stadt und die Region locken.

Im Laufe des Jahres bietet Aarhus aufwändige Programmattraktionen und Mitmach-Events auf. So ist etwa Star-Dirigent Daniel Barenboim mit dem West-Eastern Divan Orchestra zu Gast. Den Sommer über wird die Saga "Røde Orm" über die Abenteuer eines Wikingers auf dem Grasdach eines Museums bei Aarhus unter freiem Himmel aufgeführt. Der renommierte Choreograph Hofesh Shechter wird sein Tanzprojekt "Barbarians" präsentieren.

Ein wichtige Rolle spielt die Dänische Nationaloper. Sie bringt in Kooperation mit dem britischen Royal Oper House Covent Garden die Oper "Nothing" von David Bruce und Glyn Maxwell auf die Bühne. Sieben Museen widmen sich bei einem internationalen Ausstellungsprojekt den "Sieben Todsünden". Das Aarhus Jazz Festival kündigt dagegen mehr als 230 Veranstaltungen an, während sich bei einem Europäischen Popfestival Bands aus sieben Ländern beteiligen.