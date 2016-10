Krieg landet auch in afghanischen Wohnzimmern

Waffen im Visier: ein Fotograf bei der Ausstellung in Frankfurt.

Wieder einer dieser bärtigen Männer mit Gewehr, der per Video eine Terrorbotschaft verbreitet. So der erste Eindruck vor der Leinwand. Aber der Schein trügt. Auch wer des Arabischen nicht mächtig ist, wird bald an der ruhigen und melodiösen Stimme merken, dass es um etwas anderes geht.

Der Mann liest aus "Tausendundeiner Nacht" vor, jener orientalisch-unendlichen Erzählung von einem König, der jede Nacht eine Jungfrau umbringen lässt. Nur Scheherazade gelingt es, den König mit spannenden Geschichten über die Nächte so hinzuhalten, dass er ihre Hinrichtung immer wieder aufschiebt.

Am Ende schenkt der König ihr das Leben - ein wunderbares Epos der Gewaltverhinderung. Das Video von Sharif Waked ist ein friedlicher Auftakt für eine Ausstellung über Waffen und Gewalt im Frankfurter Museum Angewandte Kunst. Diesem brisanten Thema nähert sich die Schau mit Kunstwerken, Designobjekten, Kleidermode und Werbung. Vor einem Jahr war sie in Berlin nur auf Kunst konzentriert, nun sind das Thema und auch der Umfang ausgeweitet auf 100 Objekte.

Es geht um die zwiespältige Faszination, die von Waffen ausgeht, es geht um die Angst vor Gewalt, aber auch um die Lust an der Gewalt. Die Schau führt dies an vielen Alltagsdingen vor Augen, auf 1200 Quadratmetern ausgebreitet wie eine Verkaufsmesse. So hat der Designer Raffaele Iannello einen ungewöhnlichen Messerblock geschaffen, eine kleine Figur mit Schlitzen für die Messer. Manch ein Besucher mag das makaber finden, aber das Objekt ist seit 2005 im Handel.

Schon seit den 80er Jahren zeigen traditionelle afghanische Teppiche neben heimeligen Motiven auch Flugzeuge und Granaten. Der Krieg macht noch nicht mal Halt vor dem Wohnzimmer. Ohnehin widmet sich die Schau dem Einfluss des Militärs auf die Mode, von der derzeit wieder hippen Bomberjacke bis zum Trenchcoat mit Tarnmuster, der vom Rapper Kanye West für Adidas entworfen wurde.

Ohne moralischen Zeigefinger

So ist die Schau rundum gelungen, denn sie blickt kritisch nach allen Seiten, aber ohne mahnend erhobenen Zeigefinger. Selbst der britische Designer Alexander McQueen hatte ein Faible für Waffen und schmückte die kalbslederne Handtasche für die Dame von Welt mit einem glitzernden Schlagring. Das Designerduo Viktor & Rolf wiederum hat Parfümflakons in Bombenform entworfen. Interessant ist, dass beide Produkte noch verkauft, aber nicht im Museum fotografiert werden dürfen. Die Firmen befürchten, in ein falsches Licht zu geraten.

Waffen finden sich, zumindest symbolisch, fast überall, nicht nur auf dem PC. Aber fördern all diese martialischen Dinge, mit denen wir uns umgeben, auch unsere Bereitschaft zu Gewalt? Diese Frage muss sich jeder Besucher selbst beantworten. Zweifellos ist die Faszination für Waffen stärker denn je. Das dokumentiert die Schau auch am Beispiel von Spielzeug, bis hin zur Sektdusche in Form eines Gewehres. Na dann, Prost!