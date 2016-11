Krüge und Schachteln

Die Ausstellung "Eine kurze Geschichte der Menschheit" endet, wie sie angefangen hat: mit einem Werkzeug. Bei "Ludustatarium Temperosony" - so der bedeutungsschwangere Name des Objektes - handelt es sich aber nicht um etwas, mit dem man Holz schneiden oder Knochen zerkleinern kann, so wie mit den Faustkeilen früher Menschen. Nein, da liegt ein Playstation-Controller. Etwas zum Daddeln an einer Spielkonsole. Der Künstler Christopher Locke hat das moderne Gerät allerdings in eine Betonmischung gegossen und inszeniert es damit als eine Art Fossil der Neuzeit. Die Botschaft: Auch wir schaffen heute Dinge, die künftige Archäologen-Generationen ausbuddeln und bewerten werden.

Auch Gutenberg-Bibel dabei

An dem Beispiel wird deutlich, welch weiten Bogen die Ausstellung "Eine kurze Geschichte der Menschheit" in der Bundeskunsthalle Bonn spannt: von den ersten grobschlächtigen Werkzeugen der Menschheit bis ins digitale Zeitalter, ja bis in die Zukunft. Von archäologischen Funden, die mehr als eine Million Jahre alt sind, bis zu zeitgenössischer Kunst. Und das alles mit einer aufgeräumten Inszenierung und gar nicht mal so vielen Exponaten - darunter eine Gutenberg-Bibel und das Originalmanuskript der Speziellen Relativitätstheorie von Einstein. Die Ausstellung wurde im Israel Museum entwickelt. Bonn zeigt sie erstmalig in Europa. Sie orientiert sich an der Erzählstruktur eines Bestsellers des Historikers Yuval Noah Harari. dpa