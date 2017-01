Kunstvolle Repetitionen

Am Anfang kamen manchmal nur 20 Zuschauer, und Geld verdiente das Ensemble mit seinen Konzerten überhaupt nicht. Doch für dessen Gründer Philip Glass war klar, dass er kein Musiklehrer werden wollte. Und so arbeitete er nebenher bis zum Alter von 42 Jahren, als Klempner, Möbelpacker, Taxifahrer in New York und schrieb weiter unermüdlich Musik - der Mann, der bald zu den bedeutendsten Komponisten der Gegenwart zählen sollte.

Heute wird Glass 80 Jahre alt. Mit seiner musikalischen Sprache aus treibenden Rhythmen, sich schrittweise entfaltenden, wiederholenden Mustern und kleinteiligen Klangteppichen wurde er zu einem der Stars der so genannten Minimal Music. Seinen Durchbruch schaffte er 1976 mit der Oper "Einstein on the Beach". Mit seiner Musik zum Film "Koyaanisqatsi" (1983) erreichte er ein Massenpublikum. Glass beeinflusste Popgrößen wie Brian Eno, die Talking Heads und David Bowie. Allein 26 Opern und 20 Ballettwerke hat Philip Glass komponiert dpa