Langfassung: „Ich bin ein panischer Mensch“

Herr Stuckrad-Barre, in "Nüchtern am Weltnichtrauchertag" schreiben Sie von der Melancholie des Wassertrinkers, der Exzessen abgeschworen hat, am Weltnichtrauchertag aber munter qualmt. Wieso sind Kippen ok, ein ordentlicher Rausch aber nicht?

Benjamin von Stuckrad-Barre: Nur für mich. Ich bin ja keine moralische Institution, die das eine verurteilt und das andere gutheißt. Das Trinken bekommt mir nicht und das Rauchen schädigt mich bloß langfristig, das merke ich im Moment aber noch nicht.

Kann das eine ohne das andere überhaupt Spaß machen?

Stuckrad-Barre: Es gibt Amateurraucher, die sagen "Zum Alkohol rauche ich ganz gerne mal eine". Diese Schnorrer halte ich mir vom Leib, indem ich Menthol-Zigaretten rauche. Da sagen Männer "Oh nee, kein Menthol". Und Frauen freuen sich immer, da erreiche ich also zu 100 Prozent meine abendliche Zielgruppe.

Wieso nur Wasser und kein Saft? Ein bisschen Spaß muss sein?!

Stuckrad-Barre: Das sind graduelle Spaßunterschiede. Der Spaß an einem Saft ist für mich nicht so viel höher, dass er rechtfertigen würde, so viel Zucker in mich reinzuschütten. Weil ich immer Angst habe, dass ich zu dick bin oder zunehme, kann ich keine so immense Zuckerzuführung dulden.

Ist ein klarer Kopf wirklich so förderlich?

Stuckrad-Barre: Nein, das ist ein riesiger Nachteil, besonders abends, wenn alle anderen keinen klaren Kopf haben. Die Ausgehnacht ist ja dazu da, den klaren Kopf mal schön unklar zu machen. Den Kopf durchlüften und neben die Logik treten, davon handelt ja die Nacht. Und da ist der rational denkende, nüchterne Kopf gar nicht vorgesehen, der stört eher.

Welchen Trinkspruch haben Wassertrinker?

Stuckrad-Barre: Das wäre ein bisschen albern. Ich finde aber auch für Alkohol Trinksprüche überhaupt nicht nötig. Das ist Amateurtum. Wer richtig trinkt, braucht keine Sprüche.

Wer richtig trinkt, kann wohl nicht mehr sprechen.

Stuckrad-Barre: Genau, das sind nur noch Laute.

Was ist Ihr Alkohol-Ersatz geworden? Was lässt Sie heute in einen regelrechten Rausch verfallen?

Stuckrad-Barre: Sport ist ganz gut. Richtige körperliche Verausgabung kann auch diesen Effekt haben, man drückt einen Reset-Button für den Kopf. Das funktioniert manchmal. Aber der richtige Rausch, dass man Unsinn redet und der Abend anders verläuft als geplant, das fällt natürlich weg.

Wovor haben Sie jetzt nach "Panikherz" noch Panik?

Stuckrad-Barre: Vor dem nächsten Buch, immer. Ich habe jetzt erst begriffen, was der Begriff Panik bei Udo Lindenberg heißt. Es ist ja ein Widerspruch, er sagt "Keine Panik", andererseits hatte er jahrzehntelang den Panik-Gürtel und seine Band heißt "Panik Orchester". Bei ihm ist Panik das jeweils situationsadäquate Gegengift. Als er anfing und es in Deutschland allzu gemütlich war, musste man mehr Panik in die Gesellschaft bringen. Und heute ist die Welt so aufgeregt, dass die Panik ein Dauerzustand ist. Deshalb gilt nunmehr: keine Panik. Ich bin von der Grundveranlagung ein hysterischer, panischer Mensch. Der Anlass kann gar nicht klein genug sein.

In "Soloalbum" waren es Oasis, in "Panikherz" ist es Udo Lindenberg, der Sie nicht mehr loslässt. Was machen eigentlich Stuckrad-Barre-Fans, die Udo Lindenberg nicht leiden können?

Stuckrad-Barre: Das Buch trotzdem lesen - und Lindenberg ersetzen durch ihre eigene Herzensmusik. Ich verstehe jeden, der andere Musik hört als ich. Und ich verstehe auch super gut, dass ich die Lieblingsmusik anderer Leute nicht hören mag. Ich wünsche jedem Menschen, dass er solche Herzensmusik hat. Wenn das bei jemand Andreas Bourani ist, tut mir das persönlich leid, aber ich freue mich trotzdem für den Menschen. Man braucht eine Musik, die einem die Welt erklärt und einem das Leben leichter macht.

Lässt sich auch nüchtern ein Buch schreiben?