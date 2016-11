Literarische Präsenz

Die Mann-Villa in einer historischen Aufnahme. © dpa/Mann-Archiv ETH Zürich

Der Direktor des Deutschen Literaturarchivs (DLA) in Marbach hat den Kauf der US-Villa von Thomas Mann durch Deutschland als "glücklichen Tag in der Geschichte der deutschen Literatur" bezeichnet. Der Erwerb sei "von größter Bedeutung für die Erforschung der Emigration nach Amerika", sagte DLA-Direktor Ulrich Raulff. Das DLA werde sich auf Einladung des Bundes an der Gestaltung eines literarisch-kulturellen Programms des Hauses beratend beteiligen. "Die deutsche kulturelle und politische Präsenz in den USA wird künftig durch das Dreigestirn der Villa Aurora, des Thomas Mann- Hauses und der German Academy in New York außerordentlich sichtbar werden", sagte Raulff.

Ort für Kunst und Austausch

Zuvor war bekannt geworden, dass Deutschland die Villa des Schriftstellers Thomas Mann (1875-1955) in Kalifornien gekauft hat, um sie künftig als Ort für Künstler und für den kulturellen Austausch zu nutzen. Außenminister Frank-Walter Steinmeier würdigte die Villa als das "Weiße Haus des Exils". Ein Makler hatte die Villa in Pacific Palisades für umgerechnet 12,5 Millionen Euro angeboten. Die Familie Mann hatte nach der Emigration aus Nazi-Deutschland von 1942 an zehn Jahre in dem Haus am Westrand von Los Angeles gelebt. Mann schrieb dort Werke wie "Joseph, der Ernährer", "Doktor Faustus" und "Der Erwählte". dpa