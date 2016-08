Löwenrennen am Lido vor dem Start

Einen Löwen hat Wim Wenders bereits. Jetzt hat der deutsche Filmemacher nach "Der Stand der Dinge" von 1982 einmal mehr die Chance auf ein zweites der besonderen Wildkatzen-Exemplare, die den Gewinnern der Filmfestspiele von Venedig überreicht werden. Sein neuer Film "Die schönen Tage von Aranjuez" geht auf der 73. Mostra als einer von 20 Beiträgen in die Konkurrenz um den Goldenen Löwen, über den die Jury unter Vorsitz von "American Beauty"-Regisseur Sam Mendes und mit Mitgliedern wie Schauspielerin Nina Hoss entscheidet.

Wieder drehte der 71-Jährige Wenders in 3D und greift einmal mehr auf die Vorlage seines Freundes Peter Handke zurück. Diesmal handelt es sich um das gleichnamige Theaterstück, in dem ein Paar im spanischen Sommer über seine Beziehung, Liebe und den Sinn des Lebens philosophiert. Den Auftakt indes bestreitet am Mittwochabend ganz beschwingt "La La Land" von Dave Chazelle, der zuvor mit seinem Schlagzeuger-Drama-Debüt "Whiplash" für Furore sorgte und nun von einer Liebe zwischen einem Pianisten und einer jungen Schauspielerin erzählt. Bei der Eröffnungsgala mit dem Musical wird das Hauptdarstellerpaar Ryan Gosling und Emma Stone für den nötigen Glamour sorgen, bevor in den folgenden Tagen noch reichlich weitere Prominenz über den roten Teppich am Sala Grande laufen wird.

Portman spielt Jackie

"Blue Valentine"-Regisseur Derek Cianfrance zeigt in der Bestseller-Adaption "The Light Between Oceans" Michael Fassbender als Leuchtturmwärter, der ein Baby findet und es gemeinsam mit Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander aufzieht. Jake Gyllenhaal und Amy Adams kommen für den mit Spannung erwarteten Thriller "Nocturnal Animals", die zweite Regiearbeit von Modedesigner Tom Ford, nach Venedig. Und Natalie Portman verkörpert die einstige Präsidentengattin Jackie Kennedy in Pablo Larrains Bio-Pic "Jackie".

Als eine von zwei Regisseurinnen hat es Ana Lily Amirpour in den Wettbewerb geschafft, die zuletzt für ihr Vampirdrama "A Girl Walks Home Alone At Night" gefeiert wurde. Sie bringt "The Bad Batch" mit Jim Carrey und Keanu Reeves, eine düstere Liebesgeschichte in der Zukunft zwischen einem Kannibalen und seiner Menschenbeute, mit.

Neben jüngeren Talenten sind in der vielseitigen Auswahl dieses Jahrgangs auch etablierte Autorenfilmer vertreten: Emir Kusturica taucht mit "On the Milky Way", seinem ersten Spielfilm seit neun Jahren, aus der Versenkung auf. Und das ewige Regiephantom Terrence Malick ("The Tree of Life"), der in den vergangenen Jahren für seine Verhältnisse einen starken Produktivitätsschub hatte, bringt die Doku "Voyage of Time" über Entstehen und Vergehen des Universum an den Lido. Sie gehört wie Wenders' Film oder Francois Ozons Drama "Frantz" zu den fünf Beiträgen mit deutscher Beteiligung im Wettbewerb.

Westernklassiker neu inszeniert

Außer Konkurrenz kreuzt Mel Gibson auf, den es für das Kriegsdrama "Hacksaw Ridge" wieder als Regisseur hinter die Kamera verschlug. Paolo Sorrentino hat eine TV-Serie gedreht, von der die ersten beiden Teile auf großer Leinwand gezeigt werden: In "The Young Pope" gibt Jude Law den späteren Papst Pius XIII. Das Festival endet mit einem Remake des Westernklassikers "Die glorreichen Sieben". Wenn sich darin Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke oder Peter Sarsgaard auf die Sattel schwingen, wird auch feststehen, ob Wenders wirklich einen Löwen gewinnen konnte.