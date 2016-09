Magisches Erziehungstheater

Joanne K. Rowling hat zusammen mit zwei Co-Autoren einen neuen - untypischen - "Harry Potter"-Band vorgelegt - der große Erfolg ist jetzt schon absehbar. © dpa

Ein Zeitsprung in die Zukunft: Harry Potter ist mit Ginny Weasley verheiratet, ihr Bruder Ron mit Hermine Granger. Zusammen stehen sie am Gleis Neundreiviertel im Bahnhof King's Cross. Der große Tag ist da: Harrys Sohn Albus und Rons Tochter Rose fahren zum ersten Mal in das magische Internat Hogwarts. So endete 2007 der siebte Potter-Band "Die Heiligtümer des Todes". Sieben Seiten lang gewährte Joanne K. Rowling darin einen Blick in die Zukunft ihrer Helden, 19 Jahre nach dem Kampf gegen Lord Voldemort. Mit einem versöhnlichen "Alles war gut" entließ sie die Leser in deren eigene Fantasie - die Potter-Welt war von der Autorin nur auf sieben Bände angelegt worden.

Eigentlich. Denn seit Samstag erfahren auch deutsche Leser, wie sich die einstigen Helden als Eltern schlagen. Diesmal jedoch nicht in Romanform, sondern im Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind". Auch stammt das Werk nicht allein von Rowling, an der Geschichte waren John Tiffany (Drehbuch) und Jack Thorne (Skript) beteiligt. Am 30. Juli 2016 wurde das Stück in London uraufgeführt; einen Tag später erschien das englischsprachige Skript in Buchform. Am Samstagmorgen hat es der Carlsen-Verlag auch in Deutschland auf den Markt gebracht.

Konflikte zwischen Vater und Sohn

Der neue Harry Potter "Harry Potter und das verwunschene Kind" ist laut der Autorin Joanne K. Rowling die Weiterführung der sieben Potter-Romane .

. Die Geschichte wird als Theaterstück erzählt. Am 31. Juli 2016 kam das englischsprachige Skript als Buch heraus. Seitdem wurden in den USA 4,5 Millionen Stück verkauft , in England 1,2 Millionen und weltweit 700 000 elektronische Bücher.

erzählt. Am 31. Juli 2016 kam das englischsprachige Skript als Buch heraus. Seitdem wurden , in England 1,2 Millionen und weltweit 700 000 elektronische Bücher. Auch in Deutschland deuteten bereits die Vorverkaufszahlen einen Erfolg an, zeitweise erklomm die englischsprachige Ausgabe in Deutschland die Spitze der Bestseller-Listen.

einen Erfolg an, zeitweise erklomm die englischsprachige Ausgabe in Deutschland die Spitze der Bestseller-Listen. Das neue Buch: J. K. Rowling, Jack Thorne, John Tiffany: "Harry Potter und das verwunschene Kind". Carlsen Verlag. 333 Seiten, 19,99 Euro.

Die Zauberwelt ist in den vergangenen 19 Jahren zur Ruhe gekommen. Die bösesten Bösewichte sind besiegt, der Rest gibt Ruhe. Die Helden hat der Alltag eingeholt. Harry Potter ist 37 Jahre alt, hat drei Kinder und arbeitet im Zaubereiministerium. Im Job nervt der Papierkram, daheim die Erziehungsprobleme. Je mehr der zweitälteste Sohn Albus Severus pubertiert, umso distanzierter wird das Vater-Sohn-Verhältnis. Albus fühlt sich im Schatten des berühmten Zauberers unwohl, Harry - selbst ohne Vater aufgewachsen -, weiß nicht, wie er reagieren soll.

Weder seine Frau Ginny noch seine besten Freunde Ron und Hermine können helfen. Zeit bleibt dafür auch wenig: Während Ron einen Zauberladen betreibt, hat es Hermine bis zur Magieministerin gebracht. Die beiden haben zwei Kinder - Hugo und Rose. Als Albus zusammen mit Rose das erste Mal nach Hogwarts fährt, freundet sich der Elfjährige ausgerechnet mit Scorpius Malfoy an - Sohn von Draco Malfoy, Harrys Erzrivalen und Spross von reinrassigen Zauberern und treuen Anhängern Voldemorts.

Im Gegensatz zu den Romanen, von denen jeder ein Schuljahr beschreibt, bleibt die Hogwarts-Zeit der Jungzauberer schemenhaft. Klar wird: Albus Potter ist kein begabter Zauberschüler, im Flugunterricht versagt er. Zusammen mit Scorpius ist Albus ein Außenseiter - was die Jungen noch enger zusammenschweißt. Auch der Malfoy-Spross leidet unter seiner Familie und ihrer dunklen Vergangenheit.

Sich als Helden zu beweisen - darauf hoffen die beiden Nachwuchszauberer, als sie sich auf Zeitreise begeben, um begangenes Unrecht wiedergutzumachen. Stattdessen lernen sie schnell, dass kleine Veränderungen im Gestern große im Heute nach sich ziehen. Und dass ihr Leben angesichts der Alternativen so schlecht gar nicht ist.

Für all diese Sprünge zwischen Realität und Parallelwelt, zwischen alten und neuen Helden, bietet das Drehbuch den perfekten Rahmen. Schnelle Schnitte, rasche Wechsel zwischen Zeit und Personen lassen wenig Raum für Detailbeschreibungen. Dafür liegt die Konzentration auf dem Dialog der Figuren, auf ihren Hoffnungen und Ängsten. Und auf ihrer Entwicklung als Person.

Unterschiedliche Kritiken

Die Form wird sicher nicht jeden Potter-Fan begeistern. Schon am ersten Tag häuften sich die Leserkritiken beim Internethändler Amazon - von "lieblose Regieanweisung" über "vermutlich mehr sehens- als lesenswert" bis hin zu "ein Muss für jeden Potter-Fan" ist alles dabei.

Dem Erfolg wird die Wahl als Theaterstück nicht schaden. Mit einer Auflage von 800 000 Exemplaren hat Carlsen Harry und Co. in die erste Runde geschickt. Ein Nachdruck von 100 000 Büchern sei bereits in Arbeit, hieß es vom Verlag. 19 Jahre nach dem großen Kampf in Harry Potters Welt und 19 Jahre nach seinem Debüt als Romanfigur in der realen Welt bleibt die Faszination des Zauberlehrlings bestehen. Seine Botschaft ist die gleiche geblieben: Hoffnung lebt stets in der Liebe und der Freundschaft weiter.