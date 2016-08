Marode Leitungen und mehr

Kein Zweifel: In dem 1963 eröffneten Neubau der Städtischen Bühnen Frankfurt am Main mit seiner langen Glasfassade am Willy-Brandt-Platz (vormals: Theaterplatz) wurde von Anfang an Theatergeschichte geschrieben. In einer Zeit, als dazu noch Mut gehörte, machte erst Intendant Harry Buckwitz mit Inszenierungen der Dramen von Bertolt Brecht Furore. Und einige Jahre später sorgte das Mitbestimmungsmodell seines Nach-Nachfolgers Peter Palitzsch für eine durchaus produktive Unruhe im Schauspielhaus.

Mit einem in den letzten Jahren deutlich gewachsenen Besucherzustrom kann auch der heutige Schauspielchef Oliver Reese seinem aus Bochum kommenden Nachfolger Anselm Weber nächstes Jahr ein wohlbestalltes Haus übergeben. Die ebenfalls in dem Bau untergebrachte Oper wiederum wurde unter ihrem heutigen Intendanten Bernd Loebe schon zweimal zur Oper des Jahres in Deutschland gewählt. Gute Voraussetzungen also für die Zukunft des Hauses, wären da nicht marode Leitungen, eine kaum noch funktionstüchtige Klimaanlage und weitere technische Mängel. Die stolze Summe von 380 Millionen Euro soll nach einem ersten, noch unvollständigen Gutachten die Sanierung der Dreifachanlage aus Oper, Schauspiel und dem kleinen Kammerspiel kosten.

Denn bei Errichtung des Neubaus in den 1960er Jahren wurde zwar naturgemäß vieles erneuert, doch beispielsweise die Brandschutztüren und auch die Wasserleitungen stammen noch heute aus dem 1902 errichteten Vorgängerbau, sind also mehr als 110 Jahre alt. Die Nachricht von der nicht mehr abzuwendenden teuren Sanierung war in der Frankfurter Kommunalpolitik das beherrschende Thema der Sommerpause.

Die Städtischen Bühnen Frankfurt am Main Auf dem heutigen Gelände der Städtischen Bühnen in Frankfurt am Main zwischen Untermainbrücke und ehemaligem EZB-Gebäude Eurotower war bereits 1902 ein Theaterbau im Jugendstil errichtet worden, der im Zweiten Weltkrieg ausgebrannt ist. Am 14. Dezember 1963 wurde dort ein Neubau eröffnet, dessen 120 Meter lange Glasfassade eine bewusste Öffnung zur Stadtgesellschaft symbolisieren sollte. In der Theateranlage sind sowohl das Schauspiel mit Schauspielhaus und Kammerspielbühne als auch die Oper der Stadt untergebracht, die zu den führenden in Deutschland gehört.. Heute befasst sich der Kulturausschuss der Stadtverordnetenversamlung erstmals mit der anstehenden Sanierung des Hauses, in dem vor allem Leitungen, Klimaanlage und Brandschutz für rund 380 Millionen Euro erneuert werden müssen. kn

Umzug ins Ausweichquartier

Nicht nur, dass ausgerechnet zum Amtsantritt des von der Entwicklung völlig überraschten neuen Schauspielintendanten Weber wohl ein mehrjähriger Umzug in ein Ausweichquartier ansteht. Es wird nun auch allen Ernstes darüber diskutiert, ob die Sanierung nicht viel zu aufwendig wird und die Stadt wohl ein Neubau deutlich günstiger käme. Dabei gibt es eine weitreichende Palette von Vorschlägen. Natürlich könnte der Neubau so aussehen wie die derzeitige Theateranlage, die ja nicht nur durch die Glasfassade mit dem von außen einsehbaren Foyer bewusst Offenheit und Transparenz signalisiert. Auch mit den dortigen, zwar aus Messing bestehenden, aber schon von der Farbe her an Gold erinnernden Kumuluswolken Zoltan Kemenys und dem von Marc Chagall stammenden Gemälde Commedia dell Arte wurden in dem Neubau besondere künstlerische Akzente gesetzt.

Doch schon ist auch eine Initiative mit einem Retro-Vorschlag auf den Plan getreten: Da könne man doch gleich den unschönen Glaspalast entsorgen und den seinerzeit abgerissenen Jugendstil-Bau wieder errichten, schlägt die Gruppe um den Geschäftsmann Jürgen Aha vor, denen der historisierende Nachbau von Häusern der Frankfurter Altstadt zwischen Dom und Römer nicht genug ist. Von "romantisierender Sehnsucht" spricht der Bund Deutscher Architekten. Auch sonst ist der Vorstoß schon auf breite Ablehnung gestoßen, zumal in dem alten Bau gar nicht mehr Oper und Schauspiel gemeinsam unterzubringen wären. Auch eine ins Spiel gebrachte Verlagerung beider oder auch nur einer der Spielstätten auf das Gelände des ehemaligen Polizeipräsidiums am verkehrumtosten Platz der Republik zwischen Hauptbahnhof und Messe hat wohl kaum Chancen auf Verwirklichung.

NTM rechnet mit 60 Millionen Euro

Ob Opernintendant Loebe, sein Schauspielkollege Reese, die neue Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) oder inzwischen auch OB Peter Feldmann (SPD): Alle kämpfen für ein Festhalten am bisherigen Standort mitten in der Innenstadt am Rande des Bankenviertels. Schon der damalige OB Werner Bockelmann sagte bei der Eröffnung des Neubaus, dieser sei "das Werk einer Bürgerschaft, die in diesem Haus zu repräsentieren und sichtbar zu machen wünscht, dass nicht nur Geld und Politik das Leben bestimmen". Ähnlich äußert sich auch Peter Feldmann, wenn er mit Blick auf Interessenten für das Grundstück der Städtischen Bühnen sagt: "Die Stadt ist nicht nur für Investoren da."

Freilich muss das Geld für die Sanierung erst im Haushalt aufgebracht werden. Skeptiker verweisen auf gewaltige Kostensteigerungen bei ähnlichen Sanierungsprojekten in Köln und Berlin sowie die rund 600 Millionen Euro in Stuttgart. Auch für die Sanierung des Nationaltheaters (NTM) rechnet man in Mannheim mit 60 Millionen Euro. In Frankfurt erübrigt sich wahrscheinlich bald die Diskussion: Der Denkmalschutz hat Interesse an dem 60er-Jahre-Bau bekundet. Ein Abriss käme dann kaum mehr in Frage. . .