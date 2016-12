Mehr als Mick Jaggers Muse

Die Blonde mit der brüchig-expressiven Stimme: So hat sich Marianne Faithfull, hier 2009 beim Montreux Jazz Festival, als ernsthafte Sängerin etabliert. © dpa

Sie gilt als erste Frau, die genauso wild gefeiert hat wie die Rockstars, mit denen sie liiert war. Und das Jahrzehnte vor Kate Moss oder Courtney Love. Die Rede ist von Marianne Faithfull, die das Medieninteresse an ihrem heutigen 70. Geburtstag nutzt, um im Vorfeld bei einem Kaffee in ihrer Wahlheimat Paris im Hotel Costes an der Rue Saint Honoré mit unliebsamen Mythen und Legenden aufzuräumen.

"Ich habe 15 Jahre in Irland gelebt - und das war toll", setzt die Faithfull an. "Doch irgendwann kam mir die Insel zu klein vor, und ich hatte das Gefühl, dass es an der Zeit ist, in eine echte Metropole zurückzukehren. Wobei ich auf keinen Fall nach London wollte - also bin ich nach Paris. Und ich liebe die Stadt. Ich habe hier alles, was ich brauche, ich habe Freunde, ich bin glücklich."

Sumpf aus Sex und Drogen?

Marianne Faithfull Die Sängerin und Schauspielerin, geboren 1946, wurde 1964 vom Manager der Rolling Stones entdeckt. Mick Jagger und Keith Richards schrieben für sie den Hit "As Tears Go By". Von 1966 bis 1970 bildete sie mit Mick Jagger das Traumpaar von Swinging London. Sie beeinflusste Songs wie "Sympathy For The Devil", war (von den Stones zunächst unterschlagen) Co-Autorin von "Sister Morphine". Nach der Trennung von Jagger lebte sie eine Zeit lang als Heroinsüchtige auf der Straße. 1979 erlebte Faithfull - ihre Stimme war nun brüchig und tiefer geworden - ein sensationelles Comeback mit dem Album "Broken English". Auf "Stormy Weather" (1987) präsentierte sie sich dagegen als Jazz-Diseuse. Seit der Jahrtausendwende überrascht Faitfull mit immer wieder brillanten Alben, auf denen junge Musiker wie Beck, Billy Corgan, PJ Harvey oder Nick Cave mitwirken. Als Filmschauspielerin war sie 2007 in "Irina Palm" erfolgreich. gespi

Ein Bekenntnis, das aus ihrem Mund irgendwie seltsam klingt. Denn Marianne Faithfull ist nun wirklich kein Mensch, der Zufriedenheit ausstrahlt - im Gegenteil: eine gebrechlich wirkende Frau mit Hüftleiden und Hepatitis C, die von jahrelanger, systematischer Selbstzerstörung gezeichnet ist, tiefe Gesichtsfurchen aufweist und nichts mehr von der betörenden Schönheit der Swinging Sixties hat. Damals verkehrt die gebürtige Baroness von Sacher-Masoch in der Kunstszene, wird erst Popstar, hat eine Affäre mit Mick Jagger und versinkt in einem Sumpf aus Sex und Drogen.

Alles Mythen und Legenden, echauffiert sich die Faithfull, die sich als Opfer der britischen Presse und gesellschaftlicher Doppelmoral sieht: "Ich war nie so wild, wie alle glauben. Seit ich einen Computer habe, lese ich im Internet diese unglaublichen Fantasien, die Leute in Bezug auf mich haben. Was mich regelrecht umhaut. Und obwohl ich ihre Träume nicht zerstören möchte, so stimmen sie doch einfach nicht. Ich habe nie an irgendwelchen Orgien teilgenommen. Das war nicht mein Ding. Aber natürlich kann man niemanden hindern, davon zu fantasieren. Also: Was soll's?"

Überhaupt - so Faithfull - würden die 60er Jahre heute regelrecht verklärt. Dabei habe man de facto nichts bewegt oder verändert, sondern sich lediglich an Selbstgefälligkeit und Arroganz vergangen - und sei langweilig und oberflächlich gewesen. Wie Mick Jagger, der sich nie wirklich um sie gekümmert habe, und den sie nach einer Fehlgeburt verlässt. Danach erlebt sie den freien Fall: Sie wird obdachlos und heroinabhängig. Erst Anfang der 80er - nach ihrem Comeback mit dem Album "Broken English" - kriegt sie ihr Leben, ihre Karriere und ihre Sucht in den Griff. "Ich weiß gar nicht mehr, warum ich damals Drogen genommen habe. Ich muss eine gewisse Leere gespürt haben. Oder da war etwas in mir, das ich mit Drogen heilen wollte. Heute kann ich es nicht fassen, dass ich das getan, geschweige denn genossen habe. Aber ich schätze, das habe ich."

Selbstanalysen, die von wenig Nostalgie und noch weniger Reue zeugen. Marianne Faithfull distanziert sich nicht von dem, was sie getan hat. Sie scheint sogar ein bisschen stolz darauf. Genau wie auf ihr Image als "Mutter aller Rock-Chicks", das für anhaltendes Medien- und Publikumsinteresse sorgt. Und für berühmte Bekannte aus Film, Literatur und Musik. Wie die Rolling Stones, von denen sie nach wie vor schwärmt. Nur mit Mick Jagger tut sie sich schwer: "Er ist okay. Aber wen ich wirklich liebe, ist Keith. Er ist freundlicher als Mick. Und ich mag Männer. Es ist nur so, dass ich nie besonders viel Glück mit Beziehungen hatte. Auch, wenn meine letzte fast 15 Jahre gehalten hat - was ja nicht schlecht ist. Aber dann hat er sich in jemand Jüngeren verliebt und ich war verzweifelt."

Verdammt zum Arbeiten

Ihr Leben, so scheint es, ist wie ihre Songs: voller Drama und Morbidität. Trotzdem macht sie immer weiter - weil sie gar nicht anders kann: Ohne Ersparnisse, mit angeschlagener Gesundheit, einer teuren Wohnung im Zentrum von Paris und einem kostspieligen Lebensstil, ist sie quasi zum Arbeiten verdammt. Was 15 Alben im Zwei- bis -Drei-Jahrestakt, Auftritte in TV-Serien und Arthaus-Filme, aber auch unzählige Konzerte erklärt. Da würde sie auf Dauer gerne etwas kürzer treten. "Ich kann nicht mehr so viel touren wie früher. Das wird immer schwieriger. Aber: Ich habe nicht vor, die Musik an den Nagel zu hängen. Die alten Blues-Sänger und Künstler wie Juliette Gréco arbeiten ja auch noch mit 80. Von daher ziehe ich mich nicht zurück, lasse es aber ein bisschen lockerer angehen."

Somit sind Rente und Rückzug vorerst kein Thema. Wohl aber ein neues Album, das sie 2017 in Angriff nehmen will, und ein paar kleinere Filmrollen, die sie als großen Spaß erachtet. Bis es soweit ist, sagt sie, müsse sie zunächst einmal den Rummel um ihren 70. Geburtstag aussitzen, der ihr eindeutig zu viel ist. Was sich auch in der Gestaltung des heutigen Tages niederschlägt: "Ich mache gar nichts, sondern gehe einfach ins Costes und habe ein nettes Abendessen. Vielleicht besuche ich danach noch meinen Kollegen Étienne Daho - wenn er in Paris ist. Oder ich schaue bei Freunden vorbei. Also etwas ganz Ruhiges..."