Misstöne beim Thema Musikunterricht

Deutschlands Musiklehrer sehen ihr Fach an Schulen zunehmend im Abseits. "In Sonntagsreden betonen Politiker die große Bedeutung des Musikunterrichts. Aber am Montag fehlt ihre Wertschätzung in der Praxis", kritisierte der Präsident des Bundesverbands Musikunterricht (BMU), Ortwin Nimczik, vor dem "größten musikpädagogischen Kongress Europas" vom 21. bis zum 25. September in Koblenz.

Es gebe zu wenige Musiklehrer und zu oft eine schlechte Ausstattung für den Unterricht. Bundesweit gebe es rund 40 000 Musiklehrer für die etwa 13 Millionen Schüler. Am problematischsten sei der Mangel von ausgebildeten Musikpädagogen an den Grundschulen, auch Unterrichtsausfälle.

Ostdeutschland als Problemzone

"An den Gymnasien sieht es besser aus, an vielen anderen weiterführenden Schulen aber wiederum schlecht", erklärt der BMU-Präsident im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Besonders viele Musiklehrer fehlten in Ostdeutschland, so Nimczik. Hinzu komme bundesweit die große Pensionierungswelle bei Pädagogen.

Ist der Musikunterricht an Schulen heute angestaubt? "Nein. Da hat sich unheimlich viel getan seit den Zeiten mit Kreideunterricht und Quintenzirkel-Lernen", versicherte der Verbandspräsident. "Heute gibt es an den Schulen spielerisches, szenisches und erfinderisches Gestalten von Musik, den Einsatz elektronischer Medien und vieles mehr. Wir setzen nicht nur auf klassische Musik und laufen auch nicht alleine der Popmusik hinterher, sondern wollen die ganze Vielfalt der Musikkultur vermitteln." Natürlich müssten die Schüler weiter etwas lernen, zum Beispiel die Noten "eingebettet in eine ansprechende Musizierpraxis".

Am 3. Bundeskongress Musikunterricht nehmen gut 1300 Musiklehrer teil. Es gibt rund 400 Kurse. Fünf Tage lang geht es um Kulturpolitik und Musikpädagogik.