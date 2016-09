Mit der Spezialbrille an der Krippe in Bethlehem

Mel Gibsons Ankunft am Lido, wo er "Hacksaw Ridge" präsentierte. © dpa

Bei Videospielen ist virtuelle Realität aktuell das nächste große Ding. Doch auch bei Filmen klingt die Idee natürlich sehr reizvoll, nicht einfach nur vor der Leinwand zu sitzen, sondern einzutauchen und mittendrin zu sein. Beim Festival in Venedig gab es nun die Möglichkeit, eine Virtual-Reality-Brille aufzusetzen und knapp eine Stunde in Szenen des ersten Spielfilms mit dieser Technik hineinzuschauen: "Jesus VR" transportiert dafür bis ins Jahr 0 zurück, um, genau, die Geschichte Christi nachzufilmen. Dabei sitzt man wie ein angewurzelter Zaungast unsichtbar an der Krippe in Bethlehem oder beim letzten Abendmahl, kann den Blick in der Gegend rundherum schweifen lassen wie in einem personalisierten 360-Grad-Kino. Allerdings handelt es sich bei "Jesus VR" um eine so biedere, schlecht gespielte Bibelstellenbebilderung, dass man nicht nur froh ist, sich zwischendurch woanders umsehen zu können. Man hat auch den Eindruck, dass Virtual Reality bei narrativen Filmen als große Kinozukunft nicht so recht funktionieren will.

Mel Gibson hätte daran womöglich trotzdem seine Freude gehabt, wenn ihm jemand eine Brille ins Luxushotel Danieli gebracht hätte. Der umstrittene Hollywoodstar ("Die Passion Christi"), der zuletzt aber vor allem durch antisemitische Ausfälle durch die Nachrichten geisterte, nimmt nach zehn Jahren noch einmal Anlauf zum Regiecomeback: "Hacksaw Ridge" setzt dem Desmond Doss ein Kinodenkmal, der in den 1940ern zum Militär ging und durchsetzte, dass er auch im Kriegseinsatz in Japan als Sanitäter keine Waffe tragen musste.

Anti-Kriegsdrama von Mel Gibson

Das pathetisch und religiös aufgeladene Anti-Kriegsdrama, das neben Gibson ein Staraufgebot von Hauptdarsteller Andrew Garfield bis Vince Vaughn an den Lido brachte, beleuchtet in der ersten Stunde die Schlüsselerlebnisse, die den streng christlich gläubigen Doss zu seiner Übezeugung brachten. Dann schickt Gibson ihn und die Zuschauer durch den Kugel- und Bombenhagel: zerfetzte, zerschossene, brennende Körper in allen Einzelheiten und der aufopferungsvolle Doss samt Bibel mittendrin.

In solch ein Szenario aber auch noch mit virtueller Realität einsteigen? Gott bewahre!

Nicht nur in "Hacksaw Ridge", auch sonst waren Religion, Gewalt und Krieg in Venedig wiederkehrende Themen. "Brimstone" des Niederländers Martin Koolhoven griff alttestamentarische Motive auf in den zweieinhalb Stunden seines hartgesottenen, sich etwas zu sehr im Sadismus suhlenden Western-Familienhorror-Thriller, dem Jungstar Dakota Fanning einen feministischen Rache-Wumms verpasste.

In Francois Ozons "Frantz" stand dagegen die Versöhnung nach dem Ersten Weltkrieg im Mittelpunkt: Gedreht in Schwarzweiß und Farbe, auf Deutsch und Französisch erzählt der Film von einem jungen Franzosen, der in Deutschland die Familie und Verlobte eines gefallenen, deutschen Soldaten trifft, mit dem ihm ein Geheimnis verband. Daraus entsteht ein Melodram mit leisem Sog, der auch dem nuanciert zurückgenommenen Spiel der deutschen Schauspielerin Paula Beer zu verdanken ist. Vielleicht reicht das am Ende ja sogar für eine Auszeichnung als beste Darstellerin.