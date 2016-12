Mit „Je t’aime“ zum Star

Turnschuhe und weiße Hemden trägt Jane Birkin noch immer. Auch ihr Lächeln erinnert noch an das von früher. Dennoch ist die britische Sängerin und Schauspielerin nicht mehr jene Birkin, die die Öffentlichkeit seit mehr als 40 Jahren kennt. Auf den wenigen Fotos, die in den vergangenen Monaten von der gebürtigen Londonerin und Wahlfranzösin in den Medien zu sehen waren, ist sie bei weitem nicht mehr knabenhaft dünn. Krankheit und Trauer um den Tod ihrer Tochter, die vor drei Jahren aus dem Fenster stürzte, haben tiefe Spuren hinterlassen.

Jane Birkin sei nicht wiederzuerkennen, beunruhigten sich Medienvertreter in Cannes im vergangenen Mai. "La Birkin", wie die Franzosen ihre Lieblingsengländerin nennen, wird heute 70 Jahre alt. 2013 hat sie ihre Tochter Kate aus der Beziehung mit dem Komponisten John Barry verloren. Die 46-jährige Fotografin war am 11. Dezember aus dem Fenster ihrer Pariser Wohnung im 4. Stock gestürzt. In der Wohnung der Frau fand die Polizei Antidepressiva.

Den Tod ihrer Tochter konnte Jane Birkin nur schwer überwinden. Sie habe sich danach völlig zurückgezogen, gestand sie dem französischen Radiosender RTL.

Jane Birkin Der Kultfilm "Blow Up" (1967) verschaffte der 1946 in London geborenen Schauspielerin den Durchbruch. Mit Serge Gainsbourg nahm sie 1969 den Sexsong "Je t'aime" (Ich liebe dich) auf. Bis 1980 war sie mit dem französischen Sänger liiert. Seit den 80er Jahren profilierte sie sich als seriöse Schauspielerin, drehte mit Regiegrößen wie Alain Resnais und Agnès Varda. Daneben nahm sie Soloalben auf, bei denen etwa Bryan Ferry, Rufus Wainright und Beth Gibbons mitwirkten.

Doch ihre Auftritte in der Öffentlichkeit wurden schon ab 2012 immer seltener. Nach mehreren Konzertabsagen gab sie bekannt, dass sie an einer Autoimmunkrankheit leide. Dabei greift das körpereigene Abwehrsystem die eigenen Zellen und das Gewebe an. Doch Birkin trägt ihr Schicksal mit Humor. Sie amüsiere sich in Krankenhäusern, mit den Krankenschwestern und den Ärzten, von denen einer attraktiver sei als der andere.

Erotische Ausstrahlung

Mehr als 40 Filme hat sie gedreht. Ihren Durchbruch schaffte sie mit "Blow up", in dem sie ein Fotomodel spielt - nur bekleidet mit Kniestrümpfen. Der Film von Michelangelo Antonioni wurde in Cannes 1967 mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Ein Jahr später spielte sie im Erotik-Thriller "Der Swimmingpool" an der Seite von Romy Schneider und Alain Delon. Birkin war ein Sex-Symbol der 60er und 70er Jahre.

Über diese Zeit sagte sie Jahrzehnte später, dass sie sich mit diesem Image gar nicht identifizieren konnte. "Andererseits mochten mich die Leute ja, ich war ja nie so eine gefährliche Frau wie die Bardot, ich war nicht perfekt, und ich blieb bei meinem Mann. Ich war kein Risiko", sagte sie der "Zeit".

Birkin war Anfang 20, als sie zusammen mit Serge Gainsbourg "Je t'aime, moi non plus." ins Mikrofon stöhnte. Der gesungene Orgasmus wurde wie erwartet zum Skandal. Er empörte und wurde in vielen Ländern verboten. Doch die verführerische Frau mit der Zahnlücke und dem englischen Akzent machte das Schmuddellied 1969 über Nacht zum Star - und die beiden zu einem Paar. Zusammen feierten sie einige ihrer größten Erfolge, darunter "La danseuse", ein weiteres erotisches Lied, und "Melody Nelson". Im Jahr 1971 kam ihre gemeinsame Tochter Charlotte Gainsbourg auf die Welt.

Im September 1980 setzte Birkin der Liaison ein Ende. Sie war der Eskapaden des Frauenhelden und Alkoholikers müde. Trotz der Trennung sangen beide gemeinsam weiter. Er sei ein ganzes Leben für sie gewesen und werde es bleiben, sagte sie später. Als der Franzose im März 1991 starb, nannte Frankreichs Presse Birkin die "Witwe Gainsbourg".

Birkin hat zahlreiche Alben veröffentlicht, auf denen sie mit bekannten Musikern wie Manu Chao, Bryan Ferry und Beth Gibbons zusammenarbeitet. 2011 trat sie beim Enjoy-Jazz-Festival in der Heidelberger Stadthalle auf. Auf der Leinwand wird sie wohl nicht mehr zu sehen sein. Sie glaube nicht, dass sie noch weitere Filme drehen werde, wie sie auf dem Filmfestival in Locarno dem "Münchner Merkur" sagte. Der Grund: Ihr gefalle ihr Gesicht nicht.