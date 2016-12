Musik voller Abenteuerlust und Experimentiergeist

Das Bedürfnis zu komponieren, selbst wenn diese Arbeiten nie gehört werden - das kennt unser heutiger Gesuchter nicht. "Ich habe noch nie ein Stück ohne Kompositionsauftrag geschrieben. Ich habe noch nie irgendetwas nur für mich produziert", sagte der gebürtige Pfälzer aus Neustadt an der Weinstraße in einem Interview.

Das stille Kämmerlein wäre sowieso nicht seins, Dezentes liegt ihm eher nicht. Das zeigt sich an seinen Konzerten, die oft einer musikalischen Performance à la Kandinskys Gelbem Klang gleichen: ein Zusammenspiel der vagen Inhalten, eingebettet in ein pompöses Bühnenbild und aufwendige Ausstattung mit extra nachgebauten Musikinstrumenten. Eine Brandschutzwand scheint ihm die geeignetere Kulisse für seine Musik als ein Samtvorhang. Musik schreibt er nicht, um möglichst viele Partiturseiten zu füllen, sondern für den großen Auftritt.

Das konnte er in den vergangenen Jahren auch bei einem international renommierten Festival unter Beweis stellen. Dabei ließ er es sich auch nicht nehmen, Knochenstaub als "Frühlingsopfer" zum Tanzen zu bringen.

Professor und Performer

Um so ungewöhnlicher, dass der inzwischen 64-Jährige als Teil einer von ihm mitbegründeten Bäsergruppe, diversen Avantgarde-Rock-Projekten und mit Hörstücken zu den Texten Heiner Müllers einst von sich reden machte. Er komponierte nach seinem Soziologiestudium in Freiburg und Frankfurt für die Berliner Philharmoniker, die London Sinfonietta und die Bochumer Symphoniker.

Neben dieser Arbeit ist er Professur für Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen. Wenn er nach Mannheim kommt, findet man unseren Gesuchten meist in der Hafenstraße, im Zeitraumexit. Schon mehrere seiner Performance-Studenten haben in dem experimentellen Theaterhaus ihre Abschlussarbeiten präsentiert.

Dabei wird zum Teil auch gefilmt, schließlich ist der gebürtige Pfälzer auch Videokünstler. Rund 50 Menschen in 25 Ländern trug er einen Text von Elias Canetti vor und filmte sie dabei. Die Resultate wurden Anfang des Jahres, teils gleichzeitig, in der Staatlichen Kunstsammlung Dresden ausgestellt. Komponist, Pianist, Professor, Saxofonist, Synthesizervirtuose, Videokünstler und Träger des Ibsen-Preises - der in Frankfurt lebende Pfälzer ist und bleibt ein Tausendsassa. jwd