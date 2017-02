Negative Erfahrungen werden zu schönen Songs

Wer die Band Radiohead zu kopflastig findet und Coldplay zu bombastisch, der hat im britischen Stadion-Pop seit langem eine verlässliche Alternative: Elbow. Frontmann Guy Garvey ist Kopf, Herz und Seele einer Band, die nicht nur mit feiner Musik, sondern auch mit Herzenswärme für sich einnimmt.

Elbows heute erscheinendes siebtes Studioalbum ist ihr bisher vollendetstes Werk. Und in Sachen purer, fast schon naiver Schönheit wohl nicht zu überbieten. "Little Fictions" kommt zwar in einem grenzwertigen knallbunten Albumcover daher, ist aber ansonsten ganz und gar nicht kitschig. Es war ja schon seit dem Debüt "Asleep In The Back" (2001) ein Geheimnis dieser Truppe, wie sie es hinbekommt, weltumarmende Melodien und gefühlvolle Texte zu schreiben, ohne die Schwelle zum hohlen Pathos zu überschreiten. Auch die neuen Lieder schaffen diese Gratwanderung traumwandlerisch sicher.

Schon das Eröffnungsstück "Magnificent (She Says)" zeigt die Band von ihrer eindrucksvollsten Seite. Ein markanter Basslauf von Pete Turner, das Gitarrenriff von Mark Potter, etwas Keyboard-Geklingel von Craig Potter - damit steht das Gerüst einer typischen Elbow-Hymne. Garveys oft mit Peter Gabriel verglichene Stimme und das erlesene Streicher-Arrangement krönen eine ihrer besten Balladen. Mit den rhythmisch komplexen Midtempo-Liedern "Gentle Storm" und "Trust The Sun" beweisen Elbow, dass sie auch Groove und Soul beherrschen.

Schlagzeuger verließ die Gruppe

Dabei war diesmal weder Euphorie noch Lässigkeit - beherrschende Elemente der Auftaktsongs von "Little Fictions" - für Elbow selbstverständlich. Schlagzeuger Richard Jupp hatte sich aus der Band verabschiedet. Die Rest-Band musste erst einmal damit klarkommen, als sie Anfang Januar 2016 an die Arbeit für eine neue Platte ging.

Dann starb auch noch mit David Bowie ein großer Elbow-Held, und der Brexit betrübte schließlich die überzeugten Europäer. Es war also gar nicht so einfach, für "Little Fictions" wieder nach vorn zu blicken.

Der Verlust des Schlagzeugers sei für die vier verbliebenen Musiker Ansporn gewesen, selbst mehr für den Rhythmus zu tun, sagte Garvey kürzlich in einem Interview. Daher profitiert das Album von einer Vielzahl an raffinierten Drum-Sounds, wie man sie bei dieser zu Melancholie und einer gewissen Trägheit neigenden Band noch nicht gehört hat, etwa im monumentalen "K2" und im gut achtminütigen Titelsong. Und auch die gewohnte orchestrale Grandezza ist wieder zu erleben.