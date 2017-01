Nichts zu hoffen, viel zu lieben

Umgeben von den Schatten des Alters: So schreibt Martin Walser, hier 2015 in seinem Büro in Überlingen. © dpa

Ein Roman sei immer auch ein Selbstporträt, aber eben als Roman. So hat es Martin Walser einmal formuliert. Denn die Frage, wie viel Selbst-Erlebtes und -Erfahrenes in die Literatur eingeht, schien bei ihm für viele ganz besonders naheliegend zu sein. Noch vor einem knappen Jahr sagte uns der Schriftsteller, der am 24. März 90 Jahre alt wird, im Gespräch, er habe zu keiner seiner Figuren ironische Distanz; er brauche "die Nähe zu ihnen" und tue "als Schriftsteller alles, um die Figuren verständlich zu machen". Das hat er nun zweifellos noch einmal getan, in seinem jüngsten, wiederum als Roman apostrophierten Buch "Statt etwas oder Der letzte Rank".

Und doch stellt sich die Frage nach dem autobiografischen Anteil jetzt noch ganz besonders, hat die meist aus der Ich-Perspektive erzählende Hauptperson hier doch nicht einmal die klaren Konturen, die man von einer literarischen Figur gemeinhin erwartet. Und nicht nur sind erneut allgemeine literarische und sprachliche Erwägungen in das Buch eingegangen - wovon es berichtet, welche Erlebnisse und Erfahrungen es erzählt, das alles zusammengenommen erscheint geradewegs als Summe und Zusammenfassung dessen, wovon der Schriftsteller schon seit 60 Jahren berichtet.

Zum bedeutendesten literarischen Chronisten der Bundesrepublik ist Walser geworden, doch in seinem Alterswerk ist das zeitgeschichtlich-porträthafte Element längst in den Hintergrund gerückt. Was indessen im thematischen Zentrum blieb, das sind die männlichen Konkurrenz- und Unterlegenheitsgefühle, die er immer wieder an seinen Mittelstandsexistenzen geschildert hat, die Notwendigkeit, Erwartungen gerecht zu werden, statt den eigenen Bedürfnissen zu entsprechen - und es sind nicht zuletzt allerlei Liebes- und Beziehungswirren.

Martin Walser Martin Walser, 1927 am Bodensee geboren, wo er seit langem wieder lebt, ist einer der bedeutenden Schriftsteller der Gegenwart. Das Werk des Vaters von vier Töchtern wurde vielfach übersetzt und ausgezeichnet. Zu Walsers bekanntesten Titeln zählen die Novelle "Ein fliehendes Pferd" und der Roman "Brandung". Immer wieder hat sich der Autor auch zu Fragen der Zeit geäußert - kritisch, oft umstritten und stets mit breitem öffentlichem Echo. Sein neuer Roman, "Statt etwas oder Der letzte Rank" (171 Seiten, 16,95 Euro), ist im Münchner Rowohlt Verlag erschienen. tog

Bilanz ohne Verstellungen

Alles das wird nun noch einmal entfaltet, in einem "letzten Rank", einer vielleicht letzten Wendung, einem Buch, das, "statt etwas" anderes zu erzählen, Bilanz zieht. Ein Buch ist das, in dem sich ein erzählendes und gealtertes Ich, das nur manchmal in die dritte Person wechselt und sich kurzzeitig auch als Du anspricht, ganz und gar selbst ausspricht. Das Ziel scheint klar - dem Verstellungstheater ein Ende zu machen.

Es gehe ihm "ein bisschen zu gut", sagt dieser Erzähler einleitend und berichtet von einer Art reifer Gelassenheit, die er erlangt hat. Vorbei die Zeit, als er alles genau wissen wollte, er in Theorien schwelgte. Nur die eine Gewissheit scheint ihm noch wichtig, dass die Zeit der Verstellung vorbei, die Angst, sich zu blamieren, überwunden sei. So gesteht er auch seine ihn stets leitende Selbstbezogenheit ein - und schildert frühe Beziehungsmissverständnisse. "Er wollte nichts geben, nur nehmen", heißt es da, und der Erzähler stellt fest, er habe nichts mehr gegen Wunder. Zu sich selbst sagt er häufiger: "Zu träumen genügt."

Die ganze Freiheit ist der für ihn höchste Zustand, nämlich "unfassbar (zu) sein wie die Wolke, die schwebt". Er wird als Gegenentwurf zu all dem begreifbar, was jahrzehntelange Beschwernis bereitete - als Gegenbild zu einer Sache, die erinnernd weiterbearbeitet wird, so wie die moralische Selbstgerechtigkeit anderer, die die Wahrheit gepachtet zu haben schienen und die den Erzähler, so sein Eindruck, in ihr Beurteilungsmuster zwängten.

Anklänge an Franz Kafka

Dazu werden auch einige Episoden geschildert, Personen treten auf, die zuweilen naheliegende reale Entsprechungen haben, aber anonymisiert werden als "XY" oder "XYZ". Und einige herrlich prägnante, längere erzählende Passagen gibt es auch. Eine baut auf Motiven Kafkas auf: Da erwacht der Erzähler im Bewusstsein, "viereckig zu sein", wird mal größer oder kleiner, je nachdem, wie Menschen mit Einfluss sich ihm gegenüber betragen, und erhält Besuch von einer bislang unbekannten Schwester Kafkas. Dann wieder besucht er eine Autorin von fragwürdiger Qualität und legt auch dadurch Missverständnisse nahe.

Von Gott ist die Rede, von Hegel, Nietzsche, Bloch und Adorno, doch seine philosophische Gewissheit ist vor allem eine humoristische: "Ich huste, also bin ich." Ganz ernst ist es dem von seiner Frau mal Otto, dann Bert oder "Memle" Genannten indes mit der Absicht, das Leben zum "Glückskunstwerk" zu machen. Mal sind die Texte aphoristisch, dann lyrisch, und im Ganzen ist dieses Buch so, wie der Erzähler an einer Stelle einmal Träume charakterisiert: "unerzählbar wie Musik".

Von "Textmusik" spricht er auch - das charakterisiert ebenso dasjenige, was dieser wahrhafte Sprachkünstler hier einmal mehr dem Leser bietet. Und dazu ist dieser faszinierende, fesselnde und bewegende "letzte Rank" die Summe eines langen Lebens. Was bleibt? Ein Fazit steht fast ganz am Schluss: "Zu hoffen ist nichts, zu lieben viel."