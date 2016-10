Privates und Politik meisterhaft verwoben

Nachdem die Verleihung des Nobelpreises an Rock-Ikone Bob Dylan mächtig Wellen geschlagen hatte, wollte die Jury des Deutschen Buchpreises wohl ein Zeichen der Beständigkeit wohlvertrauter Literatur setzen - und zeichnete gestern Abend im Frankfurter Kaisersaal den etabliertesten der verbliebenen sechs Kandidaten aus: Bodo Kirchhoff, für seine Novelle "Widerfahrnis".

Das Buch sei "ein vielschichtiger Text, der auf meisterhafte Weise existenzielle Fragen des Privaten und des Politischen miteinander verwebt und den Leser ins Offene entlässt", begründete die siebenköpfige Jury ihre Wahl. Dem 68-Jährigen sei es zugleich gelungen, "in einem dichten Erzählgeflecht die großen Motive seines literarischen Werks auf kleinem Raum zu verhandeln". In dem Buch (Frankfurter Verlagsanstalt) bricht ein im Ruhestand lebender Verleger mit einer Zufallsbekanntschaft - der etwa gleichaltrigen früheren Besitzerin eines Hutgeschäfts - zu einer spontanen Autoreise in den italienischen Süden auf. Das Liebespaar wird dann auf Sizilien mit der Flüchtlingskrise konfrontiert.

"Kein Videobeweis in der Literatur"

"Ich bin sehr viel glücklicher, als man es mir vielleicht ansieht", sagte Kirchhoff am Ende seiner Dankesrede. Zuvor hatte er dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels dafür gedankt, dass bei dieser Auszeichnung "am Ende nicht nur ein Buch interessant ist für Leser, sondern mehrere. Ja, dass die Leser selbst entscheiden können, was für sie das Beste ist." Jury-Beschlüsse seien ansonsten ja wie Schiedsrichter-Entscheidungen in der Bundesliga - sie glichen sich am Saisonende bestenfalls aus, scherzte der Eintracht-Fan und proklamierte: "Aber es gibt keinen Videbeweis in der Literatur.

Reinhard Kaiser-Mühleckers "Fremde Seele, dunkler Wald", André Kubiczeks "Skizze eines Sommers", Thomas Melles "Die Welt im Rücken", Eva Schmidts "Ein langes Jahr" und Philipp Winklers "Hool" standen in Konkurrenz zu Kirchhoffs "Widerfahrnis". Das Wort habe er vor etwa fünf Jahren erstmals gehört, im Zusammenhang mit Theologie, erklärte Kirchhoff. "Aber man findet es auch bei Heidegger, dagegen nicht im Duden." Das sei "ein wunderbares, etwas mulmiges, ja verrücktes Gefühl" für einen Autoren, als sei man "der alleinige Inhaber dieses aufregenden Wortes".

"Was für ein Titel!", habe er gedacht, aber es fehlte die Geschichte. "Die wollte ich mir ja nicht ausdenken, die sollte irgendwie kommen." Das sei erst auf einer Reise 2015 nach Sizilien geschehen, als seiner Frau - der "ersten und unerbittlichsten Kritikerin" das mitgeführte Manuskript nicht recht gefiel. Sie fordere immer Literatur, die gut und wehtun müsse - "und das Wehtuende war auf dieser Reise irgendwann nicht mehr zu übersehen", sagte Kirchhoff

Der 1948 in Hamburg geborene Autor zählt zu den wichtigsten zeitgenössischen Autoren deutscher Sprache. Mit "Die Liebe in groben Zügen" stand er 2012 schon einmal auf der 20 Titel umfassenden Longlist für den Buchpreis. Die hierzulande wichtigste Auszeichnung der Branche wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels seit 2005 vergeben. Der Sieger erhält 25 000 Euro. Die übrigen fünf Autoren der Shortlist jeweils 2500 Euro.