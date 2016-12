Rick Parfitt rockt nicht mehr um die Welt

Rockmusiker Rick Parfitt (Bild) ist tot. Der Gitarrist und Co-Sänger von Status Quo starb am Samstag im Alter von 68 Jahren in einer Klinik in Spanien an den Folgen einer Infektion. Das teilten seine Familie und der Manager der Band, Simon Porter, auf der Facebook-Seite der britischen Rocker mit. Demnach wurde der Rhythmusgitarrist bereits am Donnerstag in die Klinik in Marbella gebracht, weil es Komplikationen nach einer Schulter-OP gegeben habe. Der Eingriff sei nach einem Sturz nötig gewesen. Parfitt strebte 2017 eine Solokarriere an und wollte eine Autobiografie schreiben. Dementsprechend planten Leadsänger Francis Rossi und Status Quo "The Last Night Of The Electrics Tour 2017" ohne ihn, auf der die Band am 4. August bei "Musik im Park" in Schwetzingen gastieren soll.

Geboren am 12. Oktober 1948 wuchs Parfitt in einer Kleinstadt südlich von London auf und lernte mit elf Jahren Gitarre spielen, inspiriert vom "King of Skiffle", Lonnie Donegan. 1967 stieg er bei Status Quo ein. Nach den ersten, noch Beat-lastigen Hits wie "Pictures Of Matchstick Men" schaffte die Band den Durchbruch Anfang der 70er Jahre mit eher rockigen Hits wie "Paper Plane".

Danach wichen Status Quo nur selten von ihrem Erfolgsrezept ab - eingängige Melodien, drei Akkorde - und verkauften damit mehr als 120 Millionen Platten. 1985 spielten sie ihren größten Hit "Rockin' All Over The World" zum Auftakt von Bob Geldofs "Live Aid".

Exzessiver Lebensstil

Der Rockstar war bekannt für seine exzessive Lebensweise. 1997 überstand er den ersten Herzinfarkt, gefolgt von Kehlkopfkrebs und zwei weiteren Herzinfarkten. Den vierten hatte er im Juni 2016 nach einem Konzert in der Türkei - für Minuten sei Parfitt "praktisch tot" gewesen, sagte der Bandmanager. Etwa vier Monate später gab Parfitt bekannt, dass er mit Status Quo nicht mehr auftreten werde. Der Tod zu Weihnachten kam nach Angaben von Bandmanager Porter völlig überraschend. dpa/jpk (Bild: dpa)