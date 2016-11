„Rock ’n’ Roll ist mein Job“

Weitermachen in Zeiten des Terrors: Sting Anfang Oktober in Melbourne. © dpa

Sting alias Gordon Sumner veröffentlicht heute mit "57th & 9th" sein erstes Rockalbum seit 17 Jahren. Er wird es morgen an einem besonderen Ort vorstellen: bei einem Konzert zur Wiedereröffnung des Clubs "Bataclan" in Paris, in dem vor einem Jahr viele junge Menschen den Terroranschlägen zum Opfer fielen. Im Interview spricht er über den Terror, seine Platte, aber auch über Privates.

Mr. Sumner, hat der Terror Ihr neues Album beeinflusst?

Sting: Ich denke schon. Unterbewusst spielt so etwas immer mitrein, wenn du Songs schreibst. Man lebt in dieser Welt. Man ist täglich mit den Nachrichten konfrontiert. Man ist involviert in das, was passiert. Also ja. Allerdings ist mein erster Vorsatz immer zu unterhalten. Ich bin ja kein Politiker oder Nachrichtenprogramm. Ich bin Entertainer. Also ist die Platte dementsprechend. Aber ich hoffe, wenn man genauer hinhört, findet der Hörer Bedeutung unter der Oberfläche: Das kann die Idee hinter dem Song sein oder meine Meinung zu bestimmten Themen. Aber das ist nicht Pflicht. Du kannst beim Lauschen der Platte auch einfach nur Spaß haben.

Sting Der 1951 unter dem bürgerlichen Namen Gordon Sumner geborene britische Sänger und Bassist zählt zu den erfolgreichsten Popmusikern unserer Zeit . Er hat mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft.

. Er hat mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft. Bekannt wurde Sting als Frontmann der New-Wave-Band The Police (1977-1984). Das Kult-Trio verband Rock, Reggae, Punk, Jazz und Weltmusik-Elemente zu einem neuartigen Klangbild.

(1977-1984). Das Kult-Trio verband Rock, Reggae, Punk, Jazz und Weltmusik-Elemente zu einem neuartigen Klangbild. 1985 begann Sting seine nicht minder erfolgreiche Solokarriere . Er arbeitete mit Jazzmusikern zusammen, sang Renaissance-Lieder, trat mit Sinfonieorchestern auf.

. Er arbeitete mit Jazzmusikern zusammen, sang Renaissance-Lieder, trat mit Sinfonieorchestern auf. Außerdem profilierte sich der Musiker durch sein politisches Engagement für Menschenrechte und Umweltschutz.

für Menschenrechte und Umweltschutz. Das neue Album "57th & 9th" (Universal/Interscope) kommt heute in den Handel.

Sie haben mit syrischen Flüchtlingen ein Lied in Berlin aufgenommen. Wie kam es dazu?

Sting: Der Song heißt "Inshallah" und wollte sich soundmäßig nicht so recht einfügen, aber es war mir wichtig, ihn zumindest als Bonus-Track auf der Platte zu haben. Es war eine wundervolle Erfahrung, diese Musiker spielen zu hören. Jeder von ihnen hat seine ganze eigene Geschichte, wie er nach Europa kam. Aber die Flüchtlingskrise wird sich so schnell nicht lösen. Da ist der Krieg in Syrien, die Armut in Afrika, der Klimawandel. Die Menschen werden weiter nach einem sicheren Platz suchen.

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden?

Sting: Ich biete keine politischen Lösungen an - denn ich habe keine. Ich weiß, wie schwierig die Lage ist. Aber mein Gefühl sagt mir, wenn es eine Lösung gibt, dann muss diese auf Mitgefühl und Sympathie basieren. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich mit meiner Familie, meinen Kindern und meiner Frau in so ein Boot steigen müsste, um in Sicherheit zu kommen. Wie muss das sein? Das Lied war also eine Gedankenübung für mich. Und ich liebe das Wort "Inshallah", was so viel heißt wie "Wenn es Gottes Wille ist". Es ist ein Ausdruck von Hoffnung und Menschlichkeit.

Mit "57th & 9th" veröffentlichen Sie nach 17 Jahren wieder ein Rock-Album. Warum jetzt?

Sting: Weil ich daran glaube, dass in der Musik das Überraschungsmoment das Wichtigste ist. In der vergangenen Dekade habe ich Platten gemacht, von denen man sagen kann, dass sie eher esoterisch sind. Vermutlich haben viele damit gerechnet, dass das jetzt so weiter geht. Da ist es doch schön, dass ich ihnen nun etwas total anderes serviere.

Gehen Sie damit zu Ihren Wurzeln zurück?

Sting: Schon. Denn natürlich ist viel von meiner DNA auf der neuen Platte enthalten - angefangen von meiner Arbeit mit The Police. Es ist also nicht so, dass ich plötzlich einen neuen Stil adaptiert habe. Ich lebe jeden Tag damit. Ich spiele jeden Tag Rock 'n' Roll. Das ist mein Job. Das Wichtigste war mir, dass die Songs sehr direkt und sehr simpel sind und einfach angenehm zu hören.

Ist es eigentlich schwer, als Rockstar zu altern?

Sting: Vermutlich ist es so hart wie für jeden anderen Menschen auch. Ich gebe nicht vor, dass ich jünger bin als ich wirklich bin. Ich bin nun mal 65. Ich mache allerdings noch denselben Job wie mit 25. Und ich sehe noch ziemlich gut dabei aus. Ich glaube, wenn man älter wird, braucht man Lebensweisheit. Damit man damit fertig wird, auch eines Tages sterben zu müssen. Man braucht eine Art von Philosophie, um den Sinn des Lebens zu finden. Ich glaube schon, dass es den gibt. Ich kann dir den Sinn des Lebens nicht wirklich erklären, aber es gibt ihn sicherlich.

Stimmt es, dass Sie sich gerade verkleinern, was Ihr Anwesen betrifft?

Sting: Ich habe mein großes Haus in London verkauft, ja. Es hatte sieben Stockwerke - was soll ich damit, wenn alle Kinder aus dem Haus sind? Ich brauche das nicht. Also sind meine Frau Trudie und ich in ein kleineres Haus umgezogen.

Unterhalten Sie noch ein Weingut in Italien?

Sting: Ja, auf unserem Anwesen in der Toskana. Unser Wein läuft sogar richtig gut. Wir bekommen fabelhafte Kritiken, und die Kunden finden Gefallen daran. Viele Künstler versuchen, ihren eigenen Wein zu etablieren, aber es ist schwer. Vielleicht haben wir einfach Glück. Wir haben auch fantastische Leute, die für uns arbeiten.

Würden Sie sagen, dass Wein zu Ihrem neuen Album "57th & 9th" passt?

Sting: Ich würde eher sagen, dass die meisten Songs darauf sich gut zum Biertrinken eignen. Aber klar, zu den bedachteren Liedern kann ein Glas Wein förderlich sein, wenn man es nicht übertreibt. Ich komme ja eher aus einer Biertrinker-Kultur im Norden Englands. Ich habe viel Bier getrunken in meinem Leben. Aber heutzutage vertrage ich das nicht mehr so gut.