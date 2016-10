Sammler als Bassist

Er spielt Bass bei den Welthits "Satisfaction", "Brown Sugar" und beim legendären Hyde-Park-Konzert 1969. Heute ist der ehemalige Stones-Bassist Bill Wyman (Bild) vor allem stolz auf seine riesige Sammlung. Er sei der "geborene Bibliothekar" sagt er über sich selbst, bekannt für Pünktlichkeit und eine leichte Zwangsneurose. Die anderen Stones machten sich lustig über seine Sammelwut, verrät er dem "Telegraph": "Es war ziemlich schwierig, auch nur irgendetwas mitzunehmen, weil wir die Konzerthallen so schnell verlassen mussten - die Kids fielen über uns her und sprangen sogar über Polizeiwagen."

Mehrere Bücher und Bildbände sind das Resultat - und: An seinem heutigen 80. Geburtstag eröffnet Wyman die Schau "Around the World in 80 Years" mit Backstage-Fotos in der Proud Gallery London. Die wirkliche Party aber wird am Freitag beim Bluesfest in London stattfinden, mit Gästen wie Robert Plant, Bob Geldof und Mark Knopfler.

Der Sohn eines Maurers kam 1962 zu den Stones. 1964 schießt "It's All Over Now" an die Spitze der britischen Charts. Ab dann geht es nur noch aufwärts, mit Hits wie "Gimme Shelter" und "Jumpin' Jack Flash", von dessen Riff Wyman behauptet, er habe ihn geschrieben. Einer der Gründe, wieso er die Stones Ende 1992 verlässt, war, dass er nach vielen Frauengeschichten und Schlagzeilen sein "Leben wieder auf die Reihe kriegen" musste. / Bild: dpa dpa