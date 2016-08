Schauspielertheater stiehlt der Oper die Schau

Intendant Sven-Eric Bechtolf in "Der Ignorant und der Wahnsinnige". © dpa

Normalerweise steht bei den Salzburger Festspielen das glamouröse Opernprogramm im Mittelpunkt des Interesses, das Schauspiel gilt eher als Randereignis. Dieses Jahr war es anders, da brillierten Sprechtheater-Mimen wie Nicholas Ofczarek, Jens Harzer, Peter Simonischek und Sven-Eric Bechtolf.

Die Salzburger Festspiele, die am 31. August enden, waren ein Festival des Übergangs, geleitet von Interimsintendant Sven-Eric Bechtolf. So brillant er als Schauspieler ist - in Thomas Bernhards "Der Ignorant und der Wahnsinnige" legte Bechtolf ein furioses zweistündiges Solo aufs Parkett - an seinen Inszenierungen und seiner Programmgestaltung schieden sich die Geister. Dabei wurde einmal mehr eine Kluft deutlich: zwischen den professionellen Kritikern, die Bechtolf eher reserviert gegenüberstehen, und dem Publikum, das seine handwerklich ausgefeilten, freilich nicht gerade visionären Inszenierungen meist mit großem Applaus bedachte.

Für Samuel Becketts "Endspiel" und Bernhards "Ignorant" hatte Bechtolf mit Dieter Dorn und Gerd Heinz zwei Altmeister des Regiefachs engagiert, die sich streng an die Textvorgaben hielten und feinstes Schauspielertheater auf die Bühne brachten. Allerdings haftete den beiden Inszenierungen, wie auch Deborah Warners Deutung von Shakespeares "Sturm" etwas Museales an.

Für einen Glanzpunkt im Opernprogramm sorgte die russische Sopran-Diva Anna Netrebko in einer konzertanten Aufführung von Giacomo Puccinis "Manon Lescaut". Sie bot Stimmgenuss vom Feinsten. Der polnische Tenor Piotr Beczala begeisterte Kritiker und Publikum in der Neuinszenierung von Charles Gounods Oper "Faust". Einiges fürs Auge bot Alvis Hermanis' Neuinszenierung von Richard Strauss' Oper "Die Liebe der Danae". Dem feinsinnigen Dirigat von Franz Welser-Möst setzte der lettische Regisseur eine wahre Dekorationsorgie entgegen, mit vergoldeten Tänzern und einem riesigen weißen Elefanten.

Vorwurf des "Edelkitschs"

Der Kritiker der österreichischen Tageszeitung "Der Standard" verbuchte solchen Augenschmaus maliziös unter "Edelkitsch". In der Tat kann man vielen Neuinszenierungen der Ära Pereira/Bechtolf eine gewisse kulinarische Oberflächlichkeit im Sinne bloßer Ausstattungsästhetik attestieren.

Die zeitgenössische Musik war prominent vertreten, mit der umjubelten Uraufführung von Thomas Ades Oper "The Exterminating Angel". Der Brite ist Vertreter einer eher sinnlich-verbindlichen Richtung und war auch in einem Schwerpunkt des Konzertprogramms präsent, das ansonsten mit altbekannten Gästen aufwartete: dem Bariton Christian Gerhaher, dem Pianisten Grigory Sokolov, dem West-Eastern-Divan-Orchestra unter Daniel Barenboim und dem Dirigenten Riccardo Muti.

Nach Ende dieser Saison richten sich alle Blicke auf den neuen Festspielchef Markus Hinterhäuser. Von ihm erhoffen sich viele einen künstlerischen Aufbruch.