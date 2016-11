Schwarzer Tag

Na, ist noch mal alles gut gegangen? Man hatte ja Zeit zum Durchatmen seit dem vergangenen Freitag, der ein "Schwarzer Freitag", ein "black friday" gewesen sein soll. Keine Angst, es hat nicht schon wieder eine Weltwirtschaftskrise gegeben, wie im Jahr 1929, als der Zusammenbruch der New Yorker Börse - am Freitag, 25. Oktober - eine massive globale Rezession auslöste. Überhaupt fällt die Herleitung schwer, warum der Freitag so schwarz gewesen sein soll, denn besonders der Einzelhandel wollte, erneut nach US-amerikanischem Vorbild, an jenem Tag eigentlich Grund zum Jubilieren verspüren, was in Krisenzeiten eher selten der Fall ist.

Der Freitag war in den USA ein Brückentag, gelegen zwischen Thanksgiving und dem Wochenende, und er wird traditionell ausgiebig zum Einkaufen genutzt. Das ist der schlichte Grund, warum auch hierzulande auf Werbeanzeigen vom "black friday" oder "Schwarzen Freitag" die Rede war. Sie haben es gar nicht mitbekommen? Kein Grund zur Traurigkeit, erst recht nicht zum Schwarzsehen, denn was die ökonomische Stunde geschlagen hat, wird bald keinem mehr entgehen. Dass die Vorweihnachtszeit die einkaufsträchtigste Zeit des Jahres ist, wird so etwas von deutlich werden! Da besteht die größte Herausforderung darin, in all dem Weihnachtseinkaufsstress nicht schwarz zu sehen - für Weihnachten. Thomas Groß