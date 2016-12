Seine letzten Weihnachten

George Michaels Einfluss auf die Popkultur ist seit über 30 Jahren so groß - mit "whammen" wurde sogar ein eigenes Verb für ihn kreiert. "Gewhammt werden" bezeichnet den Moment, wenn man das erste Mal im Jahr "Last Christmas" hört, den weihnachtlichen Radio-Dauerbrenner, den der britische Superstar 1984 für sein Pop-Erfolgsduo Wham! geschrieben hat. Und der gefühlt ab August überall läuft, wo Weihnachtsstimmung verbreitet werden soll. Als sich in der Nacht zum Montag die Todesnachricht verbreitet, ist fast allen der Spaß an dieser ironischen Vokabel vergangen - denn nach Motörheads Lemmy Kilmister an Weihnachten 2015, David Bowie, Prince, Leonard Cohen und vielen anderen ist George Michael die nächste große Pop-Ikone binnen zwölf Monaten, die man schmerzlich vermissen wird.

Auf Berg- und Talfahrt

"Last Christmas, I gave you my heart / But the very next day, you gave it away / This year, to save me from tears / I'll give it to someone special" (Letztes Weihnachten schenkte ich Dir mein Herz, doch gleich am nächsten Tag schenktest Du es weiter. Dieses Jahr, um mich vor Tränen zu bewahren, gebe ich es Jemandem Besonderen) - der Ohrwurm-Refrain seines größten Hits klingt nach seinem Tod ausgerechnet am ersten Weihnachtsfeiertag fast beklemmend. Zumal sein Manager Michael Lippman gegenüber britischen Medien zunächst von Herzversagen gesprochen haben soll. Irgendwie erinnert es an das "Timing" von Bowie und Cohen, die mehr oder weniger unmittelbar nach der Veröffentlichung von Platten voller Todesbotschaften abtraten. Eine Obduktion soll Klarheit schaffen.

Wie viele Popikonen seiner Größenordnung glich George Michaels Leben einer manisch-depressiven Berg- und Talfahrt: Die enormen Erfolge, die an weit über 100 Millionen verkauften Alben mit Wham! und als Solokünstler zu ermessen sind, wechseln sich ab mit dunklen Kapiteln um öffentlichen Sex unter Niveau, Drogeneskapaden und zuletzt häufiger werdenden gesundheitlichen Abstürzen. Das ist oft der Preis dieser enormen Sensibilität, die George Michaels Gesang so besonders bewegend, seelenvoll und in vielerlei Hinsicht mitreißend gemacht hat.

Das Duo Wham! begann als bessere Boygroup - nur dass Michael die Hitflut ab 1983 selbst verantwortet hat. Und zunehmend mehr Einfluss auf Produktion, Image und Optik anstrebte. Amüsant ist es, sich heute Videos wie "Club Tropicana" anzuschauen, die mit homoerotischen Signalen nur so gespickt sind - und sich daran zu erinnern, wie Michael anfangs von "Bravo" und Co. reflexartig als Mädchenschwarm verkauft wurde. Dass derlei Versteckspiel heute nicht mehr nötig ist - auch dazu hat der anfangs bisexuelle George Michael wesentlich beigetragen. Die Hitballade "Jesus To A Child" schrieb er für seinen 1993 verstorbenen Liebhaber Anselmo Feleppa und widmete sie ihm auf Konzerten lange vor dem "offiziellen" Coming Out 1998. Verluste wie auch der Tod seiner Mutter stürzten Michael in tiefe Depressionen - nur so ist zu erklären, dass dieser Vollblutmusiker insgesamt nur acht Studioalben hinterlässt und sich viel zu lange Jahre von der Bühne fernhielt.

2006 erstmals in der SAP Arena

Um das ganze Ausmaß seines Talents zu erkennen, sollte man ihn live erlebt haben. Eine Ahnung vermittelt Michaels Auftritt 1992 beim Freddie Mercury Tribute Concert im Wembley-Stadion, als er an der Seite von Queen die zahlreich versammelte Rock-Weltelite an die Wand sang. Queen-Gitarrist Brian May meinte hinterher: "George Michael war der Beste. Da war eine bestimmte Note in seiner Stimme, als er ,Somebody To Love' sang - das war Freddie pur!" Höhere Weihen gibt es im Mainstream-Rock nicht.

Viel besser zu singen als Michael im November 2006 auf seiner Comeback-Tour auch in der Mannheimer SAP Arena, geht auch nicht. Technisch und emotional war das eine Show zum Niederknien, nur wirkte der Hauptdarsteller lange eigentümlich gehemmt - als würde er am liebsten hinter der imposant ins 12 000-köpfige Publikum gebauten Bühne singen. 2011 ging es ihm mit 50-köpfigen Orchester im Rücken an gleicher Stelle besser - obwohl der Superstar auch bei seiner zweiten Mannheimer Arena-Show lange Schutz hinter der Sonnenbrille suchte.

In den letzten Jahren konnte er offen und öffentlich über seine Abgründe sprechen. Das alles band seine Fans nur umso enger an diesen Star, der auch Mode-Ikone, Benefiz-Aktivist, politischer Streiter, etwa gegen Bush und Blair, und kämpferischer Visionär in Sachen Selbstbestimmung von Musikern war. Alles ohne Rücksicht auf Verluste. Deshalb legen wir jetzt "Last Christmas" auf - allem Spott zum Trotz das zweitbeliebteste Weihnachtslied der Deutschen.

(Von unserem Redaktionsmitglied Jörg-Peter Klotz)