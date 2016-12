Sind Verlage auch Urheber?

So reich wie jetzt war die Verwertungsgesellschaft (VG) Wort wohl noch nie - und wird es wohl so schnell auch nicht mehr werden. Zum 30. November mussten Verlage Ausschüttungen aus den vergangenen vier Jahren zurückzahlen. Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs im April haben alleine Autoren Anspruch auf den Gewinn aus der Verwertung ihrer Urheberrechte. Die zurückgezahlten Beträge werden nun an die Autoren weitergegeben.

"Gerade die kleineren und mittleren Verlage trifft es ganz erheblich, da die Ausschüttung der VG einen größeren Teil ihrer Einnahmen ausmacht. Nach unseren Einschätzungen sind zwischen 20 und 25 Prozent dieser Verlage existenziell bedroht", sagt Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Bisher erhielten Autoren von Belletristik 70 Prozent des Betrags aus der Rechteverwertung, die Verlage 30. Bei Fachliteratur wurde die Summe hälftig geteilt. Die Auswirkungen des Urteils spüren etwa auch der Mannheimer Verlag Wellhöfer und der Wunderhorn Verlag aus Heidelberg deutlich.

"Für uns bedeutet das Urteil eine große Belastung, die Rückzahlung liegt im höheren fünftstelligen Bereich", sagt Wunderhorn-Verleger Manfred Metzner. "Wie wohl viele unabhängige Verlage haben wir unsere Programmplanung reduziert und werden nächstes Jahr zwei bis vier Titel weniger veröffentlichen", sagt er. Eine Entscheidung, die Skipis nachvollziehen kann. "Verleger sind mehr als Unternehmer, sie wollen wichtige Inhalte veröffentlichen und ihre Autoren bekanntmachen. Aber wenn es ökonomisch nicht mehr geht, dann müssen sie weniger veröffentlichen", sagt er.

Verwertungsgesellschaft Wort Die Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) ist ein Verein von Autoren und Verlagen für die gemeinsame Verwertung von Urheberrechten. Treuhänderisch schüttet sie Ende des Jahres Geld aus der Nutzung des geistigen Eigentums durch Dritte aus. Ein Autor wissenschaftlicher Werke hat gegen die Aufteilung des Betrags der VG Wort mit seinem Verlag geklagt. Der Bundesgerichtshof entschied im April dieses Jahres, dass die seit Jahrzehnten übliche Praxis der Beteiligung der Verlage nicht rechtens war. jwd

Sorgen müssen sich Leser um den Wunderhorn Verlag jedoch keine machen. Die Ausschüttungen habe der Verlag bisher in bestehende Projekte und die Entwicklung neuer Buchreihen gesteckt. Nachvollziehen kann der Verleger das Urteil aber nicht. "Wenn ein Manuskript eingeht, leisten die Verlage sehr viel bei Lektorat, Korrektur, Gestaltung und Herstellung. Dabei sind sie sehr wohl auch urheberrechtlich tätig", sagt er.

Ein dramatischer Moment

Ähnlich kritisch sieht auch Herausgeber Ulrich Wellhöfer vom gleichnamigen Verlag die Entscheidung des BGHs: "Das Urteil ist eine ideelle Abwertung der Verlage, die dadurch nicht anerkannt werden." "Autor und Verlag sollen ein Team darstellen und daher auch beide von einer gerechten Verteilung der Nutzungsansprüche profitieren", meint Wellhöfer. Seinen Verlag würde es zwar "nicht umwerfen", die Auswirkungen des Urteils "spüren wir aber natürlich auch". Der Verlag veröffentlicht Fachliteratur und Belletristik, vor allem aus der Metropolregion. "Fachverlage beneide ich derzeit überhaupt nicht. Je spezialisierter ein Verlag ist, desto mehr spürt er die Auswirkungen des Urteils."

Für die Klagen der Verlage hat die Heidelberger Autorin Jagoda Marinic weniger Verständnis: "Ein dramatischer Moment, in dem Autoren und Verlage, die voneinander abhängig sind, gegeneinander stehen." Er offenbart laut Marinic einen Grundfehler in der Verwertungskette: "Der Autor kommt bei seinem eigenen Werk am kürzesten." Sie fordert von den Verlagen mehr Eigeninitiative: "Die Verlage sollten mehr dran setzen, ihre Bücher besser zu vermarkten, statt die Autoren, die sie brauchen, zu melken." Natürlich bräuchten die Autoren ihre Verlage, aber sie fragt auch: "Sollen wir deswegen so ganz selbstlos werden?"

Zwei Lichtblicke für Verleger gibt es dennoch. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der VG Wort am Samstag wurde ein kollektives Verrechnungsverfahren für die Rückzahlungen der Verlage beschlossen. Autoren können so freiwillig auf ihre Ansprüche und die Rückzahlung verzichten. Bis zum 28. Februar 2017 haben sie dafür Zeit. "Viele Autoren haben Verständnis für ihre Verlage, weshalb ich davon ausgehe, dass ein Großteil auf die Rückzahlungen verzichten wird", sagt Skipis vom Börsenverein. Ob Marinic zu dieser Gruppe zählen wird? "Ist es moralisch vertretbar, wenn Verlage jetzt verlangen, dass sich die Autoren gegen die aktuelle Rechtssprechung stellen, die ihre Interessen schützt?", fragt sie rhetorisch.

Derzeit plant zudem die Europäische Union eine Modernisierung des Urheberrechts. Dieses soll zum einen den Zugang zu Inhalten im Internet ermöglichen und einen gerechteren Markt für Kulturschaffende etablieren. In einer Pressemitteilung der Europäischen Kommission ist schon jetzt festgehalten: "Die Verleger werden nun zum ersten Mal rechtlich als Rechteinhaber anerkannt."