Skandinavisches Feuer

Endlich legt der Saxofonist Marius Neset das Album vor, das sich viele Jazzfans von ihm gewünscht haben. Waren seine bisherigen Veröffentlichungen oft etwas zu artifiziell und überarrangiert, so präsentiert sich der Norweger auf "Sun Blowing" als begnadeter Improvisator. Das offen strukturierte, spontan agierende Trio mit Lars Danielsson am Bass und Drummer Morten Lund bietet viel Freiraum, den vor allem Neset weidlich nutzt. In bluesigen Stücken wie dem zupackenden "Little Jump" oder hitzigen Funk-Nummern ("Folksong"), aber auch bei nordischen Folklore-Elegien ("Sun Blowing") und schnörkelreichen Bop-Themen ("Bla") brilliert der Saxofonist gleichermaßen mit überschäumender Fabulierlust. Die komplexe Rhetorik weit ausschweifender Linienfolgen beherrscht er dabei ebenso wie das direkte, appellative Spiel mit rhythmischen Motivkürzeln. Und stets begeistert die schwarz klingende Expressivität dieses Ausnahmevirtuosen, der sich hier eindrucksvoll in die Traditionsriege erstklassiger Saxofontechniker wie Michael Brecker, Jan Garbarek und Chris Potter einreiht. Aber auch an Bass und Schlagzeug agieren exzellente Instrumentalisten, die dieses skandinavische Feuer auf großer Flamme lodern lassen. Stark! gespi

"Sun Blowing" (ACT)