Suche nach dem Erhabenen

Den einen ist er ein popkultureller Dandy, andere halten ihn für einen Rechtsintellektuellen. Der Schweizer Schriftsteller Christian Kracht lässt seine Figuren durch die unwirtliche Moderne taumeln und mit den Versuchungen des Totalitären kokettieren. Da er dabei gern mit Uneindeutigkeiten spielt, werden seine Romane kontrovers aufgenommen.

Zum Auftakt seines neuen Werks vollzieht nun ein japanischer Offizier die rituelle Selbsttötung Seppuku - vor einer laufenden Filmkamera. Kracht fügt der kühl beschriebenen Szene keine weitere Erklärung hinzu, als wollte er allein den Reiz der Bilder ausstellen und ihre Faszinationskraft ergründen.

Mixtur aus Fakten und Fiktion

Schriftsteller Christian Kracht Bekanntgeworden ist er als der - neben Benjamin von Stuckrad-Barre - prominenteste deutschsprachige "Pop-Literat". Die Vorliebe für Alltagsfragen und solche des Lebensstils manifestierte sich auch im Buch "Tristesse Royale", das die beiden Autoren gemeinsam mit Joachim Blessing, Eckhart Nickel und Alexander von Schönburg zusammentrugen. Christian Kracht, 1966 in Saanen in der Schweiz als Sohn eines Verlagsmanagers geboren, besuchte internationale Internate und ein New Yorker College. Er arbeitete dann als Redakteur des Zeitgeistmagazins "Tempo". Der mit seiner Frau in Los Angeles lebende Autor machte sich mit dem Roman "Faserland" einen Namen. Es folgten vielbeachtete, aber kontrovers aufgenommenen Romane wie "1979" und "Imperium". tog

Krachts Roman dreht sich um das Kino als prägendes kulturelles Deutungsmodell des 20. Jahrhunderts. Angereichert mit historischen Fakten und Figuren, im Wesentlichen aber frei erfunden, wird eine Episode aus der Filmgeschichte der späten 1930er Jahre erzählt. Im Mittelpunkt steht die fiktive Figur des Filmregisseurs Emil Nägeli, Schweizer wie Kracht selbst. Auf der Suche nach einer Bildersprache der Erhabenheit wendet sich Nägeli der formstrengen japanischen Filmkunst zu.

Ausgerechnet im deutschen UFA-Tycoon Hugenberg findet er einen Förderer und Financier. Der freilich ist weniger an ästhetischem Raffinement interessiert, er will den fernöstlichen Markt nicht Metro-Goldwyn-Mayer überlassen. Dieses Vorhaben deckt sich mit Bestrebungen im japanischen Kaiserreich, die heimische Filmproduktion im Gefühl eigener kultureller Überlegenheit zu stärken: Im Verein mit deutschen Filmkünstlern will man Amerikas Hegemonie brechen, durch die wahre Filmkunst, die "innerhalb der Ereignislosigkeit das Heilige aufzuzeigen" vermag. Auf dieser Achse Berlin-Tokio soll das Kino neu erfunden werden.

Die Dinge laufen den cineastischen Achsenmächten allerdings bald aus dem Ruder - was auch den Roman in heftige Turbulenzen geraten lässt. Im ersten Teil werden die Handlungsmotive von beiden Enden der Achse nach Art einer filmischen Parallelmontage noch mit ruhiger Hand aufeinander zugeführt.

Der Mittelteil stürzt sich mit Lust am Burlesken ins Getümmel. In einer aufgekratzten Nacht rund um den Berliner Nollendorfplatz trifft der Schweizer Regisseur den penetrant gutgelaunten Opportunisten Heinz Rühmann und den illustren Bohemien Putzi Hanfstaengl, berüchtigter Weggefährte und Finanzier Adolf Hitlers. Später gesellen sich noch die Filmkritiker Lotte Eisner und Siegfried Kracauer hinzu. Kurz vor ihrer Emigration legen sie Nägeli nahe, in Japan einen Gruselfilm zu drehen: allegorische Vorwegnahme des Deutschland bevorstehenden Grauens. Für solche Anspielungen hat Hugenberg selbstverständlich gar keinen Sinn.

Während Berlin am Vorabend der Machtergreifung auf dem Vulkan tanzt (anderswo hat man das schon mitreißender inszeniert lesen können), feiert man in Tokio Charlie Chaplin. Kulturelle Überlegenheit hin oder her - auch Japan erliegt dem Charme der Tramp-Figur. Die cineastische Weltsprache ist wohl doch amerikanisch geprägt, und sie ist dem Alltäglichen entschieden näher als dem Heiligen.

Das ist ein grotesk überzeichneter Mummenschanz in historischen Kostümen, und mittendrin als tumber Tor der Schweizer Filmschaffende. Kracht inszeniert die Geschichtsfarce als schrillen Bilderbogen, in dem Trivialmythen und Kinogeschichten, literarische und cineastische Anspielungen wild durcheinandergewirbelt werden. Man kann manchen Einfall für überdreht halten; Krachts Sprache wird auch nicht jedem gefallen, weil sie neben elegant-erlesenen Formulierungen weder das Preziöse verschmäht noch den Absturz ins Vulgäre. Aber man kann alldem nicht absprechen, dass es überlegt in Szene gesetzt ist.

Immer aber, wenn das Erhabene abstürzt, meint man im Hintergrund ein leises Kichern zu vernehmen: der Autor, der sich amüsiert über den Tiefsinn, den manche ihm andichten.