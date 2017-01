Terror prägt auch die Sprache

Ein Begriff mit mehrfachem Sinngehalt: Auch auf der guten, alten Schreibmaschine gab es einen Anschlag. © gespi/MM-Grafik

Heutzutage ist viel häufiger von einem "Anschlag" die Rede als einem lieb sein kann - zumal deshalb, weil die diversen Bedeutungsnuancen des Wortes eher zurücktreten und der aggressive Sinn sich mehr und mehr in den Vordergrund schiebt. Erst recht seit dem Terrorangriff auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz werden die meisten mit dem Wort erhebliche Schädigungsabsichten verbinden, zumal Angriffe auf Leib und Leben.

In den Hintergrund tritt dagegen nicht zuletzt die in dieser Form ohnehin schon etwas altbacken klingende Bekanntmachung, wie sie etwa der "Anschlag" am schwarzen Brett bezeichnet - oder auch der Anschlag am Klavier, die Art und Weise wie die Tasten zu betätigen sind, oder auf der Tastatur der guten, alten Schreibmaschine. So ändern sich die Zeiten, und das nicht immer zum Besten. Das von Jacob und Wilhelm Grimm begründete "Deutsche Wörterbuch", dessen Anfänge in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückführen, weckt da schon idyllischere Assoziationen.

Ihr Artikel zum Wort beginnt mit dem Hinweis, dass die Bedeutungen zunächst vom Geräusch her gedacht seien - und bringt als Beispiele den Anschlag der Wellen oder der Hunde, also ihr Bellen. Die Grimms nennen auch übertragene Bedeutungen: Der Anschlag an der Tür im Sinne einer Bekanntmachung, wie oben erwähnt, ist für sie noch die häufigste, eine andere die Bereitschaft zum Schießen (das Gewehr im Anschlag). Doch wenn in ihren Belegen von "Anschlag auf die Tugend" die Rede ist, ist auch schon die Bedeutung des Angriffs, der aggressiven Tat mit Schädigungsabsicht mitgegeben.

Acht Bedeutungen

Das heute größte Lexikon zur deutschen Gegenwartssprache, das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS), das die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften herausgibt, setzt gewissermaßen gleich zum Anfang des entsprechenden Artikels einen besonderen Akzent. Bevor nämlich die einzelnen Bedeutungen - insgesamt acht sind es hier - des Wortes aufgeführt werden, ist in einer Anmerkung zur Wortbildung von einem "Baukostenanschlag" die Rede - und von einem "Anschlagopfer". Man könnte schon darin einen Hinweis darauf sehen, dass der gewalttätige Wortsinn immer präsenter wurde. Und für die in diesem speziellen Sinn gleichbedeutenden Begriffe und Bedeutungsnuancen der Sabotage und des Attentats ließe sich vielleicht schließen, dass das Letztere, also der Anschlag mit Tötungsabsicht und nicht auf Sachen, mehr und mehr und womöglich bald ausschließlich mit dem Wort verbunden wird.

Lässt sich das belegen, gibt es also eine Akzentverschiebung, gar einen tatsächlichen Bedeutungswandel des Wortes "Anschlag"? Stefan Engelberg, Leiter der Abteilung Lexik im Mannheimer Institut für Deutsche Sprache (IDS), hat in den im IDS digital gespeicherten Textmengen, die den gegenwärtigen Sprachgebrauch dokumentieren, nach Anhaltspunkten für veränderte Gebrauchsweisen des Wortes gesucht. Er hat sich dazu je 100 zufällig ausgewählte Sätze zu "Anschlag" im gewalttätigen Sinne aus den Jahren 2000, 2014 und 2015 angesehen, die fast alle aus Zeitungen stammen.

Tatsächlich zeigte sich eine Veränderung: Im Jahre 2000 bezogen sich sechsmal so viele Textstellen auf Anschläge auf Menschen als auf Sachen. Für die Jahre 2014 und 2015 ist das Übergewicht des Wortsinns Attentat sogar noch viel eklatanter.

Mediale Aufmerksamkeit

Engelberg möchte daraus aber noch nicht schließen, dass reine Sabotageakte kaum oder gar nicht mehr als "Anschlag" bezeichnet werden. Es könnte ja auch sein, dass die Medienberichterstattung seit dem 11. September 2001 sehr stark auf den islamistischen Terror konzentriert ist, der eher auf das Töten von Menschen und nicht auf Sachbeschädigung abzielt. Im Kampf um mediale Aufmerksamkeit schaffen es, so Engelberg, "Anschläge von Tierversuchsgegnern auf Forschungslabore vielleicht nicht mehr so leicht in die Zeitung".

Hat sich also die Bedeutung des Wortes "Anschlag" gewandelt oder gilt das eher für die Welt und die Medien? Womöglich trifft alles zusammen zu, mehr oder weniger jedenfalls. Sicher scheint hingegen eins: Was im "Deutschen Wörterbuch" zusätzlich vermerkt ist, als eine abschließende Vermutung, schwingt leider heute noch weniger mit als damals: "in einzelnen fällen", so heißt es im entsprechenden Artikel des Lexikons, "darf ,anschlag' vielleicht auf die unter ,anschlagen' ganz zuletzt gezeigte bedeutung des sich vertragens und paciscierens zurückgehn." Der Gedanke an friedliches Zusammenleben und entsprechende Konfliktlösung wäre freilich heutzutage mindestens so nötig wie zu Zeiten der Brüder Grimm.