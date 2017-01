Trump sucht Superstar

Wenn Barack Obama eine Party gab, kam die Crème de la Crème der Filmbranche, Popstars, Talkmaster, Comedians, Sportler. Sobald Nachfolger Donald Trump mit Frau Melania am Freitag an der 1600 Pennsylvania Avenue in Washington vorfährt, brechen für Hollywood und die Stars der Musikwelt andere Zeiten an.

Wie tief die Gräben zwischen dem Republikaner und der vorwiegend linksliberal eingestellten Kunstwelt der USA ist, zeigt schon Trumps Suche nach Stars für seine Vereidigungszeremonie. Die peinlichste Absage kam von Elton John: Nachdem ein Mitarbeiter Trumps in einer BBC-Sendung erklärt hatte, dass der britische Sänger auftreten würde, reagierte dessen Sprecher mit einem entschiedenen Dementi. Auch die Beach Boys, die Dixie Chicks, die britische Sängerin Rebecca Ferguson und der italienische Tenor Andrea Bocelli waren nach Medienberichten nicht für die Feierlichkeiten vor dem Kapitol zu gewinnen.

Casting-Talent singt Hymne

Der Gedanke an einen Auftritt für Trump scheint für manche Musiker komplett aberwitzig zu sein. "Hahahahaha, wartet, Hahahaha, wirklich?", schrieb DJ Moby auf Instagram, als ein Booking-Agent ihn im Auftrag Trumps kontaktiert hatte. Broadway-Sängerin Jennifer Holliday sagte erst zu - und dann nach Kritik ihrer Fans wieder ab. Ihr sei ein "Fehler in der Beurteilung" unterlaufen. Die Konfrontation zwischen Trump und Hollywood ist spätestens seit Meryl Streeps Brandrede gegen ihn und seinem Gegenangriff auf Twitter in vollem Gang. Wirkliche Stars sind auch Tage vor Trumps Vereidigung nicht in Sicht. Die Nationalhymne soll laut "New York Times" Jackie Evancho singen, die bei der Casting-Show "America's Got Talent" 2010 Platz zwei erlangte. dpa