Und begabt war er auch noch!

Kirk Douglas in "Spartacus" (l. mit Jean Simmons, 1960), als "Reporter des Satans" (1951) und im Jahr 2011 in Hollywood.

Seine 1988 erschienene Autobiografie trägt den Titel "Der Sohn des Lumpensammlers". Überraschend fand das (nicht nur) Filmemacher Peter Bogdanovich, der den damals 92-jährigen Autor, Schauspieler Kirk Douglas, für das Magazin der "Süddeutschen Zeitung" interviewte. Überraschend war auch dessen Antwort: "Im Laufe einer Filmkarriere verliert man sich in all dem Glamour. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich 'The Ragman's Son' geschrieben, und schon der Verleger fragte mich: 'Wollen Sie es wirklich so nennen?' Ich antwortete: 'Ja, denn das bin ich nun mal.'"

Wohl wahr - und doch eine Untertreibung. Denn Douglas ist ein Großer der Traumfabrik, Jahrzehnte lang ein gefragter Star, geboren am 9. Dezember 1916 in Amsterdam, damals eines der harten Arbeiterviertel von New York. Der Tonfilm war noch nicht erfunden, als Issur Danielovitch, so sein eigentlicher Name, als einziger Sohn - neben sechs Schwestern - eines aus Russland geflüchteten Pferdehändlers und dessen Frau zur Welt kam. Er hat sich hochgearbeitet, der sprichwörtliche "amerikanische Traum" ist für ihn wahr geworden.

Als Draufgänger mit breitem, manchmal zynischem Grinsen hat man ihn in Erinnerung, in unterschiedlichsten Rollen hat er geglänzt, eine Schauspielerdynastie begründet, zu der sein ebenfalls erfolgreicher Sohn Michael ("Wall Street") gehört.

Kirk Douglas: Filmhöhepunkte aus einem reichen Leben "Der Mann ihrer Träume" (1950) von Michael Curtiz; Biopic über den Jazztrompeter Bix Beiderbecke mit Lauren Bacall und Doris Day. "Stadt der Illusionen" (1952) von Vincente Minnelli. Abrechnung mit der Traumfabrik Hollywood mit Lana Turner und Walter Pidgeon. "Vincent van Gogh - Ein Leben in Leidenschaft" (1956) von Vincente Minnelli. Biopic über den selbstzerstörerischen Maler; Anthony Quinn spielte Paul Gauguin. "Spartacus" (1960) von Stanley Kubrick; das ultimative Speer-und-Sandalen-Epos. "Einsam sind die Tapferen" (1961) von David Miller, Western mit Gena Rowlands und Walter Matthau; Douglas' Lieblingsfilm. "Das Arrangement" (1969) von Elia Kazan. Verfilmung von Kazans Bestseller mit Faye Dunaway. "Teufelskreis Alpha" (1978) von Brian De Palma; Thriller mit John Cassavetes und Amy Irving. geh

Sein markantes Kinn prädestinierte ihn für energiegeladene Figuren, er überzeugte als Sheriff und Revolvermann, Boxer, Gangster und Rebell, mehrfach ist er in die Generalsuniform geschlüpft, vielfach spielte er neben seinem Kumpel Burt Lancaster, zuletzt 1986 in einem Gaunerstück mit dem programmatischen Titel "Archie und Harry - Sie können's nicht lassen".

Douglas spielte knapp 100 Parts

Dabei scheint die steile Karriere eher dem Zufall geschuldet, trotz eines Studiums an der New Yorker Academy of Dramatic Arts und ein paar Theaterrollen. Lauren Bacall erinnerte sich nach ihrem erfolgreichen Hollywooddebüt an ihren ehrgeizigen Kommilitonen und empfahl ihn dem Regisseur Lewis Milestone - mit Erfolg. In ihrer Autobiografie steht zu lesen: "Einer der jungen Schauspieler gefiel mir ganz besonders: Er war ausgesprochen attraktiv, blond, blauäugig, Grübchen am Kinn und zu allem Überfluss auch noch sehr begabt."

Auf knapp hundert Parts hat er es gebracht, in der fürs Fernsehen gedrehten Film-Noir-Hommage "Mord im Empire State Building" stand er 2008 zuletzt vor der Kamera. Er war Billy Wilders "Reporter des Satans", Homers Held in "Die Fahrten des Odysseus", wilder Nordmann in "Die Wikinger", manischer Maler in Vincente Minnellis "Vincent van Gogh" und ehrgeiziger Aufsteiger in Elia Kazans "Das Arrangement". Zwei Filme hat er mit Stanley Kubrick gedreht, als Hauptdarsteller und Produzent. Legendär waren die Streitereien am Set, sowohl beim in München gedrehten "Wege zum Ruhm" als auch beim Monumentalfilm "Spartacus".

Da Douglas mehr "am kreativen Prozess des Filmemachens" beteiligt sein wollte, war es nur konsequent, dass er bereits 1954 seine eigene Produktionsfirma gründete. Als schwierig, aber auch selbstkritisch galt er - und besaß ein gutes Gespür für relevante Stoffe. Vergessen sollte nicht Douglas' Einsatz für Dalton Trumbo werden, eines der Opfer der "Hexenjagd" von Senator McCarthy. Fast zehn Jahre lang konnte dieser nur unter Pseudonym arbeiten, bis der Jude Douglas ihn einfach im Vorspann von "Spartacus" nannte. Der liberale Demokrat schlug sich auf seine Seite, weil er die Kommunistenhatz für antiamerikanisch und undemokratisch hielt - und Trumbo für einen begnadeten Autoren.

An Preisen hat es ebenfalls nicht gefehlt, so erhielt er beispielsweise 1957 einen Golden Globe, 1996 einen Ehren-Oscar und 2001 in Berlin den Goldenen Bären für sein Lebenswerk. Mit seiner zweiten Frau Anne Buydens ist er seit 1954 verheiratet, aus den beiden Ehen sind vier Kinder hervorgegangen. Sieben Bücher hat er geschrieben, darunter eines über das Leben nach seinem Schlaganfall, 1991 überlebte er einen Hubschrauberabsturz. 2003 kam es in "Es bleibt in der Familie" zum Familientreffen. In der schwarzhumorigen Komödie gibt Kirk einen New Yorker Patriarchen, der seine Clanmitglieder an einen Tisch bringen will - darunter seinen Filius Michael, dessen Sohn Cameron und Ex-Gattin Diana.