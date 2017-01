Und schon bist du Staatsfeind

Siegfried Schmidt-Joos 1956 in seiner Wohnung in Halle an der Saale, fotografiert von Alfons Zschockelts. © Archiv Schmidt-Joos

Mit 17 hat man Ideale: Wie viele Altersgenossen in den 1950er Jahren ist der junge Siegfried Schmidt-Joos Feuer und Flamme für den Jazz. Auf Anregung eines verständnisvollen Musiklehrers darf er darüber sogar einen Vortrag in der Schulaula halten, der bei den Mitschülern auf reges Interesse stößt.

Ihr Gymnasium freilich befindet sich in Gotha in Thüringen; in der DDR also, wo der Jazz zu jener Zeit von Staats wegen verpönt ist. Und am gleichen Nachmittag noch erscheinen vor Schmidt-Joos' Elternhaus zwei Beamte in Zivil, sprechen von "Musik vom Klassenfeind" und konfiszieren das Konzept des Vortrags mitsamt fünf Exemplaren einer westdeutschen Jazz-Zeitschrift. Dass es damit trotz der Drohung "Sie hören von uns!" dann sein Bewenden hat, verdankt der jugendliche Missetäter wohl nur den kurz darauf ausbrechenden Unruhen des 17. Juni 1953.

Flucht in den Westen

Wer sich in der frühen DDR für die falschen, die swingenden Töne begeistert, riskiert traumatische Konfrontationen mit der Staatsmacht. Schmidt-Joos kann mehr als ein Lied davon singen, auch wenn er 1955/56 von der Periode kulturellen Tauwetters im Ostblock nicht wenig profitiert. Nunmehr Germanistikstudent in Halle, entwickelt er sich zum emsigen Jazz-Propagandisten und Konzertorganisator von überörtlicher Ausstrahlung. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn als das neugegründete Fernsehen der DDR eine Jazzreihe "Stelldichein der Synkopen" einführt, darf der gerade mal Zwanzigjährige sie moderieren.

Doch damit ist bereits nach drei Sendungen Schluss. Der Jazz fällt erneut in Ungnade, lokale Club-Strukturen werden aufgelöst, den Aktivisten stellt der Stasi-Geheimdienst nach. Vorladungen sollen sie einschüchtern und zur Denunziation ihrer Freunde pressen. In seiner Bedrängnis entschließt sich Schmidt-Joos, dem Beispiel zahlreicher Gleichgesinnter, vor allem auch Musiker, folgend, im Herbst 1957 zur Flucht aus der DDR.

In der Bundesrepublik macht er im Fach "Leichte Musik" dann journalistische Karriere; zunächst in der Redaktion des, wie er heute weiß, insgeheim von den USA zwecks geistiger Infiltration Ostdeutschlands finanzierten Jazz-Magazins "schlagzeug", danach bei Radio Bremen, dem "Spiegel" und schließlich den Sendern RIAS und SFB in Berlin. Weithin bekannt wird er durch sein 1973 erstmals erschienenes rororo-"Rock-Lexikon".

Den jetzt vorgelegten Memoiren-Band, den Zeitraum bis 1961 umfassend, kennzeichnet Schmidt-Joos im Untertitel als "Erinnerungen und Ermittlungen". Das Selbsterlebte allein hätte schon eine faktenreiche, farbige Darstellung der Jazz-Szenen von DDR und BRD ergeben. Zumal der Verfasser die Mühe nicht gescheut hat, einschlägige Stasi-Akten sowie ganze Jahrgänge der damaligen Jazzpresse auszuwerten. Problematisch an dieser Jahre in Anspruch nehmenden Fleißarbeit ist sein Ehrgeiz, auch die politischen Hintergründe von Förderung oder Verfolgung des Jazz aufzuhellen, wobei er die Zeit des Dritten Reiches nicht ausspart.

Seitenlang wird da Sekundärliteratur referiert, mit Vorliebe Artikel der einstigen Kollegen vom "Spiegel". Und oft genug wird der Neigung nachgegeben, vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen. Man muss in einem Buch über Jazz nicht auch noch Mutmaßungen über die genauen Umstände des Todes von Stalin anstellen.

Zum Glück verstellen die Abschweifungen nur vorübergehend den Blick aufs eigentliche Thema: aufzuzeigen, wie die Faszination durch den Jazz ein Leben unauslöschlich prägen kann. Auf die Frage nach dem Warum gibt der Autor eine schlüssige Antwort. Diese Musik sei nun mal "auch eine Art, zu sein"; in der Verbindung von Improvisation und Ensemblespiel entwerfe sie das Modell "einer Welt des guten Willens, der Freiheit und der Toleranz", und sei darum zugleich ein Ausdruck des Protestes: "gegen geistige Bevormundung und jegliche Art von Unterdrückung, gegen Intoleranz und Schematismus, gegen soziale und rassische Diskriminierung".

Was Schmidt-Joos 1958 für das "schlagzeug" so formulierte, klingt nach wie vor verdächtig aktuell.