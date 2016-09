Unterwegs zum Kosmos

Ein Farbenrausch. Schon früh. Als die Künstlervereinigung "Der Blaue Reiter" noch gar nicht existierte, probten bereits einige ihrer späteren Mitglieder in Murnau zwischen 1908 und 1910 den malerischen Aufstand. Überall leuchtet Visionäres, die befreite Farbe verbindet sich mit der emanzipierten Linie, alles gerät strudelnd und wirbelnd in Bewegung.

Eine flammende, wuchernde Buntheit, die nur noch kürzelartige Verweise auf Wolken, Berge, Häuser, Kirchtürme oder Straßen zulässt. Später, wenn diese spontanen Pinselhiebe einem "logischen" Ordnungsgefüge weichen, liefern Franz Marc und Wassily Kandinsky die weltanschaulichen Hintergründe dazu.

Unter dem Titel "Kandinsky, Marc & Der Blaue Reiter" hat die Fondation Beyeler in Basel zwei Künstler ins Zentrum einer Ausstellung gerückt, die den avantgardistischen Reiz von damals, die als kühn empfundenen irritierenden Zugriffe gewissermaßen neu beleben soll. Dass die beiden enormes schöpferisches Potenzial um sich versammeln konnten, beweisen Arbeiten von Gabriele Münter, Marianne Werefkin, Alexej Jawlensky, August Macke, Heinrich Campendonk, Robert Delaunay oder Wladimir Burljuk. Sie ergänzen, was Marc und Kandinsky auf ihrem Weg von der sichtbaren Wirklichkeit zur inneren Erlebniswelt an künstlerischen Gestaltungsformen freizusetzen begannen.

Informationen zur Ausstellung Die Bilderschau "Kandinsky, Marc & Der Blaue Reiter" in der Fondation Beyeler, Riehen/Basel (Baselstraße 101) dauert bis 22. Januar .2017. Sie ist täglich von 10 bis 18 Uhr, mittwochs bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 25 Schweizer Franken, den Katalog gibt es für 58 Euro. Zur Ausstellung wird ein umfangreiches Rahmenprogramm angeboten mit Vorträgen, Lesungen und musikalischen Veranstaltungen. Unter anderem widmen sich am 23. November, 19 Uhr, die Schauspieler Daniel Brühl und Ulrich Tukur dem Briefwechsel zwischen Wassily Kandinsky und Franz Marc. Auskünfte unter www. fondationbeyeler.ch/derblauereiter. Telefon: 0041 (0) 61 645 97 00. hub

Inspiriert von einem Zeitgeist, der am Vorabend des Ersten Weltkriegs nochmals auf romantisches Gedankengut zurückgriff, las man theosophische Schriften, entwickelte religiöse Ideen mit dem Ziel, die Gesellschaft aus den Fesseln des Materialismus zu befreien. Der Glaube an die seelischen und geistigen Möglichkeiten des Menschen scheint damals grenzenlos gewesen zu sein. Erwartungen, die auch in den 1912 erschienenen Almanach "Der Blaue Reiter" eingeflossen sind, dem man in Basel einen vielseitig bestückten Raum eingerichtet hat.

Zögernde Versuche

Die großzügige Hängung und kluge räumliche Aufteilung der rund neunzig Exponate, darunter zahlreiche Leihgaben aus internationalen Museen und Privatsammlungen, verdeutlichen den beschwerlichen Weg Kandinskys in die Abstraktion ebenso wie die zunächst zögernden Versuche des 14 Jahre jüngeren Marc, alles Lebendige in einen übergreifenden kosmischen Zusammenhang zu stellen. Geradeso, als gäbe es in uns ein tief verschüttetes Wissen von der geheimen Ordnung der Welt. Wo Kandinsky mit seinen expressiv eingesetzten Farben und Formen in der "Komposition VII" oder in der 1914 entstandenen "Fuga" ein expressives Kräftespiel voll dramatischer Widersprüche entwirft, erdichtet Marc träumende, fugenlos in die Schöpfung eingelassene Kreaturen.

Wie in den "Großen blauen Pferden" versucht er immer wieder, über parallel geführte kurvige Konturen oder Farbbezüge ("Blauschwarzer Fuchs") die angeblichen Unterschiede zwischen Natur und Organismus aufzuheben. Ein Protest gegen die leider folgenreichen Entfremdungstendenzen von Mensch und Natur. Seine Bemühungen, zusammenzuführen, was modernes Denken getrennt hat, lässt die künstlerischen Mittel im Spätwerk Marcs nochmals wachsen. In den "Stallungen", einer hinreißenden Arbeit aus dem Jahr 1913, verwandelt er unter dem Einfluss kubistischer Techniken die kristalline Ausgestaltung in ein dichtes Gefüge glühend farbiger Formen. Ein Zauberraum, in dem der Künstler vom Einklang des Lebendigen mit seiner natürlichen Umgebung erzählt.

Die oft radikale Entgrenzung ästhetischer Ausdrucksmittel, der sich Kandinsky und Marc verpflichtet fühlten, fasziniert nach wie vor. Gleichgültig, ob es sich um dynamische Energien oder meditative Stimmungen handelt. Selbst wenn man weiß, dass spätestens ab 1914 ihre zukunftsweisenden Entwürfe, die den gesellschaftlichen Niedergang verhindern sollten, mehr oder weniger gescheitert sind. Nicht zuletzt, weil der damals zirkulierende Begriff von "reiner Geistigkeit" ebenso naiv und versponnen war wie der Glaube an die Spiritualisierung des Menschen. Schließlich hat sogar Marc den Ausbruch des Krieges enthusiastisch begrüßt und sich von ihm eine allgemeine apokalyptische Reinigung erhofft. Befreit vom weltanschaulichen Ballast, ist heute die Begegnung mit Werken des "Blauen Reiters" offener, freier, ja sogar unterhaltsamer geworden.

Denn an die Stelle tiefgründelnder deutscher Mystik tritt nun eine ästhetische Haltung, die das Visionäre dieser Kunst zu schätzen weiß, ohne sich der ideologischen Programmatik auszuliefern.