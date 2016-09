Unverhofftes Wiedersehen

Navid Kermani 2015 bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche. © dpa

Welch eine Überraschung: Gerade hat der Autor in einer Kleinstadt aus seinem neuen Roman gelesen, da steht die Figur, um die sich im Buch alles dreht, vor ihm. Als Schüler war er unsterblich in ein schönes, kluges Mädchen verliebt: Das ist 30 Jahre her. Beide haben sich aus den Augen verloren. Doch bei ihm ist die Sehnsucht nach der Frau, die er im Roman Jutta nennt, geblieben. Nun erfährt er, dass sie verheiratet ist und drei Kinder hat. Sie ist Ärztin geworden und Bürgermeisterin in einem Provinz-Kaff. Als sie ihn spätabends in ihr Haus auf ein letztes Glas Wein, einen Joint und ein Gespräch einlädt, sagt der ebenso faszinierte wie irritierte Autor nicht Nein.

Liebe als Inspiration

Doch während Jutta bis zum Morgengrauen von ihrem Leben und ihren Ehekrisen erzählt, denkt der Erzähler bereits darüber nach, wie er aus dem unverhofften Wiedersehen einen Roman machen könnte. "Sozusagen Paris", der neue Roman des 1967 geborenen, in Köln lebenden Navid Kermani, ist kein politisches Buch. Das mag manche überraschen. Denn der streitbare deutsch-iranische Autor, Journalist und Orientalist ist zuletzt vor allem als politische Stimme, als Mahner und Warner wahrgenommen worden. In seiner Dankesrede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels im Jahr 2015 hat der bekennende Moslem dazu aufgerufen, den islamistischen Terror militärisch zu bekämpfen, bevor er die versammelten Honoratioren aufforderte, mit ihm gemeinsamen für den Frieden zu beten.

Navid Kermani Geboren wurde Navid Kermani 1967 in Siegen, heute lebt der für sein literarisches und essayistisches Werk vielfach ausgezeichnete Schriftsteller, Journalist und habilitierte Orientalist in Köln. Nach dem Kleist- und dem Joseph-Breitenbach-Preis erhielt er 2015 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Zu seinen bekanntesten Büchern gehören "Das Buch der von Neil Young Getöteten" (2002), "Wer ist Wir? Deutschland und seine Muslime" (2009), "Ausnahmezustand. Reisen in eine beunruhigende Welt" (2013), "Große Liebe" (2014), "Ungläubiges Staunen. Über das Christentum" (2015). Nachdem Joachim Gauck seinen Verzicht auf eine weitere Amtszeit erklärte, wurde Kermani als möglicher Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten ins Spiel gebracht.

In seinem Buch "Ungläubiges Staunen" untersucht er aus muslimischer Sicht die Bilder-Sprache des Christentums und versucht, eine Brücke zwischen den Religionen zu bauen. Manchen gilt er schon als geeigneter Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten. Wer nun aber den neuen Roman nach politisch verwertbaren Statements und Debatten fördernden Argumenten im Streit der Kulturen durchforstet, wird das Buch enttäuscht beiseitelegen. Denn auf den ersten Blick ist "Sozusagen Paris" ein Liebesroman, auf den zweiten eine Reflexion über das Schreiben: Doch eigentlich ist es ein Buch darüber, auf welchen literarischen Schultern Schriftsteller stehen, wie sie sich ungeniert bei den Kollegen der Weltliteratur bedienen und wie sich das Leben in Literatur verwandelt: Oder ist es nicht vielleicht umgekehrt?

Literarisches Verwirrspiel

Kermani nimmt Themen und Personal seines Romans "Große Liebe" wieder auf und verwickelt den Leser erneut in ein literarisches Verwirrspiel: Er hantiert furios mit seiner Rolle als Erzähler, fleddert die französischen Ehekrisen-Romane des 19. Jahrhunderts, zitiert Stendhal, Proust, Balzac, Flaubert und Zola, kommt irgendwann auch bei Adorno vorbei ("Es gibt kein richtiges Leben im falschen") und scheut nicht davor zurück, seine eigenen Bücher ironisch auszuschlachten. Warum auch nicht. Denn für alles, was Jutta dem Autor (der eine gewisse Ähnlichkeit mit Kermani hat) in dieser langen Nacht über sich und ihre Arbeit, ihre Ehe und ihre aufgehäuften Frustrationen erzählt, gibt es literarische Vorbilder. Und wenn in Juttas Bücherregal Flauberts "Madame Bovary" oder Balzacs "Erinnerungen zweier junger Ehefrauen" stehen, warum soll der Erzähler nicht daraus zitieren? Alles verwandelt sich in Literatur, die Realität ist nur ein Traum und die Wirklichkeit eine Reise in die Welt der Fantasie.

Weil der Erzähler Moslem ist, möchte Jutta natürlich auch über Terror, Flucht und Integration diskutieren. Doch der Autor, der sein frisch entflammtes Begehren kaum zügeln kann, will lieber über Sex und Erotik reden, mehr darüber erfahren, warum sich Jutta dem indischen Tantra verschrieben hat und wie man es anstellt, nicht enden wollende Orgasmen zu bekommen. Um das literarische Spiel auf die Spitze zu treiben, streitet sich der Autor auch jetzt schon mit dem Lektor des noch ungeschriebenen Romans, versucht bereits, dessen Kritik an Formulierungen und den Vorwurf, der Erzähler würde sich in Ehe-Kitsch und Alltags-Klischees suhlen, zu entkräften.

Immer wieder richtet der Autor das Wort an den Leser und macht ihn zum Komplizen seiner Wünsche und Ängste. Der Leser, so scheint es, darf entscheiden, ob der Autor die sich in Rage redende und in Tränen ausbrechende Jutta nicht nur tröstend in den Arm nehmen, sondern auch ins Bett begleiten soll. Oder ist das Begehren nur eine nostalgische Lüge und die Sehnsucht ein frommes Gift? Darüber darf der intelligent und vergnüglich unterhaltene Leser in Ruhe nachdenken.