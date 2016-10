Verhältnisse geraten ins Rutschen

Kann Komplexes gut lesbar aufbereiten: Daniel Kehlmann. © obs/Uni Koblenz-Landau

Besondere Schriftsteller setzen eigene Maßstäbe. Wenn ein Daniel Kehlmann von sich hören lässt, der versierte Autor eines der größten Erfolge der deutschen Literatur nach 1945, "Die Vermessung die Welt", gilt es vielleicht noch besonders. Da kann auch eine nur knapp hundert Seiten umfassende, großzügig gesetzte Erzählung eine eigenständige Publikation rechtfertigen - inhaltlich wie kommerziell. Und wenn das Cover die Besonderheit noch unterstreicht, passt das ebenfalls ins Bild.

Der Künstler Thomas Demand hat den Einband für die Erzählung "Du hättest gehen sollen" gestaltet. Man blickt in perspektivisch verjüngte Innenräume, die in einem Spiegelverhältnis zueinanderstehen. Ein Teil des darauf gedruckten Buchtitels steht auf dem Kopf. Dass es hier um verwinkelte, die Verhältnisse bedrohlich umkehrende Dinge geht, ahnt man schon, wenn man das Buch zur Hand nimmt, und Kehlmann bestätigt sich als ein Sprachkünstler, der auch Kompliziertes in plausible, fesselnd zu lesende Zusammenhänge zu übersetzen vermag.

Heiter-ironischer Auftakt

Aber zunächst fängt ja alles ganz harmlos an: Ein Drehbuchautor fährt mit seiner Frau, einer Schauspielerin, und seiner kleinen Tochter in die Berge. Die ruhige Atmosphäre im einsam gelegenen Ferienhaus soll allen guttun, denn die Eltern haben eheliche Probleme, und der Autor braucht die Auszeit, um sein aktuelles Drehbuch voranzubringen. Nur leider kehrt sich die Atmosphäre alsbald um; nicht ruhig wirkt das Haus jetzt, sondern ziemlich unheimlich.

Was erst noch heiter-ironisch beginnt, mit der Szenenschilderung für die Fortsetzung des ziemlich klischeehaft anmutenden angeblichen Erfolgsfilms "Allerbeste Freundin", gibt bald den Merkwürdigkeiten weiten Raum. Das Haus scheint sich zu dehnen, mit einem Mal neue Zimmer aufzuweisen. Kuriose Träume hat der schreibende Mann, der alles aus seiner Perspektive erzählt und in seinem Notizbuch notiert. Er hört Stimmen, wo gar keine sein dürften. Und auf dem Bildschirm, auf dem die Eltern im Wohnzimmer ihre schlafende Tochter sehen sollten, erscheint dem Erzähler eine Gestalt, die aussieht wie er selbst.

Ganz realistisch schildert Kehlmann die Gespräche und Missverständnisse zwischen den Eheleuten, erzählt von ganz gewöhnlichen Urlaubssituationen, um die Ungeheuerlichkeiten dann umso spürbarer werden zu lassen. Klar und analytisch schreibt er und macht so das Unfassbare der Situation noch glaubhafter.

Schlicht nur eine Spukgeschichte ist das nicht, das Buch spielt vielmehr mit Theorien der modernen Physik, um bei aller Fantastik doch wirklichkeitsnah zu wirken, und besinnt sich nebenbei und implizit auch aufs Schreiben und Denken an und für sich. Denn alles könnte ja auch nur eine Einbildung sein. An Stephen King, besonders an dessen "Shining", mag man sich erinnert fühlen, ebenso an die modernen Klassiker Kafka, Borges oder Cortázar. Und selbstverständlich greift dieser Kenner und Könner der Literatur auch das romantische Doppelgängermotiv auf. Routiniert schürzt er den Spannungsbogen.

Man möchte das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen, was allerdings der Kürze wegen nicht allzu sehr verwundert. Der Text ist gewiss mehr als eine Fingerübung, in Anbetracht der begrenzten literarischen Absichten aber ebenso gewiss nicht als Meisterwerk zu bezeichnen. Ein literarisches Ereignis? Immerhin etwas Neues von Daniel Kehlmann. Das allein ist auch schon was.