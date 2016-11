Vermessene Unendlichkeit

Ein Uhrwerk, das sich ewig dreht: Davon handelt Christoph Ransmayrs Buch. © dpa

Dutzende von Dschunken mit ihren blutroten Segeln und aufgemalten goldenen Drachen schaukeln auf dem Dà yùn, vorbei an Reisfeldern und Maulbeerbaumwäldern. Eines der Boote gleicht dem andern; immer wieder wechseln die schwebenden Schiffe in dieser streng choreographierten Parade der Macht ihre Position. Keiner der am Ufer stehenden Betrachter ahnt, in welcher der Dschunken der Kaiser von China verborgen ist, der mächtigste aller Herrscher, umhüllt von einer einschüchternden Aura, geschützt von einer Armee von Soldaten und Dienern. Der mächtigste Mann der Welt scheint nicht irdisch. Wer das Privileg hat, ihm näher zu kommen, muss sich vor ihm in den Staub werfen.

Niemand darf ihm in die Augen sehen. Eine Unaufmerksamkeit, eine falsche Regung, der kleinste Ungehorsam kann für den Unvorsichtigen den Tod bedeuten. Qiánlóng aus der Qing-Dynastie ist der Gebieter über ein riesiges Reich und über Millionen von Menschen; er hat 41 Ehefrauen und 3000 Konkubinen, die ihm zu Diensten sind. Er kann kolossale Bauwerke erbauen, "und im Schatten jedes Weltwunders lag ein Massengrab". Nicht zuletzt ist er der Herrscher der Zeit, der "Herr über zehntausend Jahre".

Traum von einer magischen Uhr

Christoph Ransmayr Der österreichische Autor, geboren 1954, gilt als einer der besten deutschsprachigen Schriftsteller. Er lebt in Wien und Irland. In seinen Werken thematisiert er seine Lebenshaltung als Reisender. In seiner Prosa verbindet er gerne historische Tatsachen mit Fiktionen. International erfolgreich wurde er mit dem Roman "Die letzte Welt" (1988), einer Neuschöpfung der Ovidschen Metamorphosen. Ein Erfolg war auch der Roman "Morbus Kitahara" (1995), der eine Augenkrankheit, die das Blickfeld verengt, als Metapher aufgreift. (Bild: dpa)

Christoph Ransmayr lässt in seinem neuen, brillant erzählten Roman einen anderen Meister der Zeit auf diesen unsterblichen Kaiser treffen: Alister Cox - der dem berühmten englischen Uhrmacher James Cox nachgeformt ist - wird zusammen mit drei Landsleuten in die Verbotene Stadt eingeladen, um "für den allerhöchsten und leidenschaftlichsten Liebhaber und Sammler von Uhren und Automaten nie gesehene Werke nach den Plänen und Träumen des Allerhöchsten zu erschaffen". Cox hat ein wahres Maschinen- und Uhrenimperium aufgebaut; 900 Mitarbeiter zählt sein Unternehmen in England, Adelshäuser in ganz Europa gehören zu seinen Kunden.

Aber einen solchen Auftraggeber hatte er noch nicht: Kaiser Qiánlóng, dessen historisches Vorbild von 1711 bis 1799 lebte, ist der Einzige in seinem Reich, der mit der Zeit spielen darf, der über sie gebietet. Und er fordert von seinen Gästen nicht mehr und nicht weniger als ein Uhrwerk, "das die Sekunden, die Augenblicke, die Jahrhunderttausende und weiter, die Äonen der Ewigkeit messen konnte und dessen Zahnräder sich noch drehen würden, wenn seine Erbauer und alle ihre Nachkommen und deren Nachkommen längst wieder vom Angesicht der Erde verschwunden waren." Es ist ein vermessener Auftrag, einem Kaiser würdig - ein Perpetuum mobile, das selbst die zehntausend Jahre des Allerhöchsten überdauern würde.

Christoph Ransmayrs Bücher- angefangen bei der "Letzten Welt" bis hin zum "Atlas eines ängstlichen Mannes" - haben nicht nur immer mit der Fremde, fernen Orten, zu durchmessenden Weltenräumen gespielt, sondern auch mit der Zeit, mit der Vergänglichkeit. In "Cox oder Der Lauf der Zeit" werden diese Motive auf bestechende Weise zusammengeführt: Wie lässt sich die Erfahrung des Vergehens und unterschiedlicher Tempi, das subjektive Empfinden von Zeit übersetzen in Mechanik und in eine Erzählung?

Und welche Gefahren lauern hinter dieser Anmaßung, gerade wenn man sich damit über den größten Herrscher über die Zeit erhebt? Joseph Kiang, der zwischen den Sprachen und Mentalitäten übersetzt und zu einer eindrücklichen Nebenfigur in Ransmayrs Roman wird, warnt die englischen Erfinder: Mit der Vollendung ihres Werks könnte auch ihre letzte Stunde schlagen. In der romantischen Idee einer allumfassenden, unendlichen Uhr steckt so viel Hybris, dass sie den Tod bringen kann.

Ransmayr lässt seine ruhig und mit größter Anmut von einem allwissenden Erzähler dargebotene Geschichte, der von Anfang an etwas Bedrohliches und Abgründiges beigemischt ist, am Ende noch einmal an Fahrt aufnehmen. Wie überhaupt sein Gespür für die unterschiedlichen Rhythmen des Erzählens bestechend ist: Zuweilen scheint die Zeit still zu stehen, dann vergeht ein ganzer Winter in wenigen Zeilen, in denen der Wechsel der Jahreszeiten fast beiläufig geschildert wird. Ransmayr hat es, gleich seinem Helden Alister Cox, zu sprachlicher Meisterschaft gebracht: Wie ein perfektes Uhrwerk mit seinen hundert kleinen Rädchen, das die Sekunden und die Äonen der Ewigkeit misst, erscheint dieses Buch. Dass der Tod darin präsenter ist als das Leben, verwundert kaum. Denn das ist es, was jede Uhr uns sagt: Nichts ist von Dauer, nicht einmal der Kaiser von China. Im Erzählen aber bleibt alle Zeit bewahrt.