Vom Zauber des Anfangs

Günter Grass (großes Bild) schrieb den nach Meinung vieler schönsten ersten Satz der deutschen Literatur. Sibylle Lewitscharoff wählte dafür nur ein einziges Wort, und Heinrich von Kleist machte sich Gedanken über sprachliche Anfänge insgesamt. © dpa

Rückblickend auf seinen jüngsten Roman "Biografie" erinnerte sich Maxim Biller in einem Interview an die schmale Ausgangsbasis seiner Arbeit an dem Buch. Sie bestand aus nicht mehr als der Idee, über zwei Freunde schreiben zu wollen, und einem unvollständigen ersten Satz: "Vielleicht, aber nur vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn..." Vielleicht hätte der ganze 900-Seiten-Roman eine völlig andere Gestalt gefunden, hätte Biller nicht diesen Halbsatz ins Blaue hinein als Anfang konzipiert. Seit Heinrich von Kleists tiefsinniger Reflexion "Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden" wissen wir um die eigentümlichen geistigen Festlegungen als Folge eines auf gut Glück gesetzten Anfangs.

Visitenkarte eines Buches

Man könnte das Beispiel als hübschen Beleg für die Bedeutung erster Sätze in der Literatur anführen - eben nicht nur in ihrer Eigenschaft, als Visitenkarte eines Buchs zum Lesen anzuregen (oder davon abzuschrecken). Sondern im Sinne einer Keimzelle, in der das Ganze wie verborgen auch immer - selbst dem Autor verborgen - angelegt ist. Zumal in der Lyrik sind Anfänge von eminenter Bedeutung und, salopp gesagt, manchmal schon die halbe Miete.

Was damit zu tun hat, dass Lyrik die am stärksten verdichtete literarische Form ist. Sind die besten deutschen Gedichte - wir denken an "Wandrers Nachtlied" von Goethe oder Hölderlins "Hälfte des Lebens" - vergleichsweise kurz, so ist das Urbild der literarischen Gattung Lyrik vielleicht ein einziger, in Form und Inhalt absolut notwendiger Satz - der Zauberspruch, wie ihn Eichendorffs "Wünschelrute" zugleich meint und verkörpert: "Schläft ein Lied in allen Dingen, / Die da träumen fort und fort, / Und die Welt hebt an zu singen, / Triffst du nur das Zauberwort."

So, wie man mit dem falschen Fuß aufstehen kann, mag ein "falscher" erster Satz eine Dichtung vorab korrumpieren, während der richtige das Gelingen verbürgt. Freilich lässt er sich nicht willentlich konstruieren, vielmehr als Eingebung lediglich ergreifen. Geglückte erste Sätze sind spontane Einfälle und im Übrigen dem Zauber des Anfangs, von dem ein Gedicht Hermann Hesses spricht, eng verwandt.

Günter Grass, als er am "Butt" schrieb, ist offenbar mit dem richtigen Fuß aufgestanden. "Ilsebill salzte nach": In einem Wettbewerb der Stiftung Lesen wurde der Anfangssatz seines Romans zum schönsten ersten Satz der deutschsprachigen Literatur gewählt - noch vor dem berühmten Beginn von Kafkas Erzählung "Die Verwandlung". Nicht anders als die ersten Sätze von Goethes "Werther" oder "Wilhelm Meisters Lehrjahre" führt er mitten hinein in die Situation.

Dabei können erste Sätze auch reflexive Distanz zur Handlung halten und allgemeingültige Überlegungen oder veritable Sinnsprüche sein; man denke an "Anna Karenina" ("Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich, jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise") - oder an das nostalgische Bonmot des Entrees zu Arnold Stadlers Roman "Rauschzeit": "Was ist Glück? Später weiß man es." Manchmal schwingen sich erste Sätze ins Symbolhafte, Bildhaft-Metaphorische auf wie der von Jonathan Franzens Roman "Die Korrekturen": In der meteorologischen Fatalität lässt die Prärie-Kaltfront des Beginns dunkel auch schon etwas anderes anklingen. Vom Wetter handeln erste Sätze ohnehin gern - auch Musils "Mann ohne Eigenschaften" liefert ein berühmtes Beispiel.

Nur ein einziges Wort

So unbarock wie nur möglich - bereits der Eingangssatz von Grimmelshausens "Simplizissimus" ist ein kleiner Roman für sich - bestehen in der Gegenwartsliteratur manche erste Sätze wie in Sibylle Lewitscharoffs neuem Roman "Das Pfingstwunder" aus einem einzigen Wort ("Ja.") Während Proust mit dem womöglich kürzesten Satz der ganzen "Recherche" klammheimlich in den Kosmos seines Romanzyklus gleitet: "Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen."

Navid Kermani eröffnet seinen Roman "Sozusagen Paris" mit einem Gedankenstrich: "- Aber nicht für Jutta." Auch dieser Romanbeginn geht sogleich mitten hinein; der Gedankenstrich verweist auf etwas dem Satz voraus Liegendes, der, insofern er nicht selbsterklärend ist, zugleich Neugier auf das Folgende weckt. Im Keim enthält der Satz den ganzen Roman, das Verwirrspiel von Vergangenem und Gegenwärtigem, Liebe und Begehren, Dichtung und Leben.

Einer der schönsten ersten Sätze findet sich in einem Kinderbuch - in Janoschs "Lari Fari Mogelzahn": "In der Mottengasse elf, oben unter dem Dach hinter dem siebten Balken in dem Haus, wo der alte Eisenbahnsignalvorsteher Herr Gleisenagel wohnt, steht eine sehr geheimnisvolle Kiste." Ein Schatz von einem Eröffnungssatz ist das, der wahrhaft auch Schatzsucherinstinkte weckt; doch am Ende der Geschichte dämmert dem kleinen Leser, worin die wahre Kostbarkeit besteht: in Literatur, in diesem Fall in Janoschs Buch.