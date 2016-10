Von Bach bis Hendrix

Dieses Album wird den Jazz nicht revolutionieren. Es mag, kritisch betrachtet, denn auch durchaus für rückständig betrachtet werden. Zumindest dann, wenn man das klassische Piano-Trio als Keimzelle der Improvisationskunst betrachtet. Damit hält sich dieses Trio in der Tat zurück. Dafür bietet es gesangliche Harmonien, die in ihrer Leichtigkeit fast schon belanglos wirkten - wäre da nicht der vorwärtstreibende Groove, der diesen 13 Titeln eine hohe Überzeugungskraft verleiht. Pianist Iiro Rantala und seine ebenso renommierten Kollegen Lars Danielsson (Bass) und Peter Erskine (Schlagzeug) bilden auf "how long is now?" ein finnisch-schwedisch-amerikanisches Trio mit dem sicheren Gespür für eingängige Melodien und zupackende Rhythmen - bei dankenswertem Verzicht auf die sonst so stereotype skandinavische Melancholie. Bei ihnen sind populäre Songs wie "Little Wing" von Jimi Hendrix ebenso gut aufgehoben wie das "Kyrie" aus Bachs h-Moll-Messe. Diesen Spagat muss man auch erst einmal hinkriegen. urs

Rantala/Danielsson/Erskine: how long is now? (ACT)